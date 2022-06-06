10 непристойных исторических фактов, о которых не рассказывают учебники

Даешь факты!
В истории человеческой цивилизации есть место не только героическим подвигам и великим открытиям, но и непристойным фактам, о которых преподаватели чаще всего стараются умалчивать. Но, как известно, шила в мешке не утаишь! В нашем обзоре «десятка» фактов из разных периодов истории, о которых совсем не обязательно рассказывать детям.
1. Отряд порки
Историческая недомолвка: отряд порки./фото: listverse.com
Порка детей обычно не является дисциплинарной мерой наказания. Но, оказывается, в истории были подобные примеры. Мэр Бриджтона (Нью-Джерси, США) Артур Уитакер в 1910 году организовал специальный «отряд порки» для молодых правонарушителей. В мэрии он установил специальную машину для автоматизированной порки и приговаривал к ней молодых правонарушителей, вместо того, чтобы посылать их в исправительные школы.
Длительность и интенсивность порки регулировалась в зависимости от суровости преступления. По словам Уитакера, за семь лет пребывания его у должности, через машину прошло более 100 мальчиков и несколько девушек. Он назвал этот эксперимент успешным.
2. Тампоны с кокаином
Историческая недомолвка: тампоны с кокаином./фото: listverse.com
Исторически сложилось, что лечили женские недуги очень необычным способом. Еще в древней Греции вагинальные боли облегчали с помощью тампонов, пропитанных опиумом и белладонной. Эта абсурдная древняя медицинская практика дожила до 19 века. Когда кокаин начал использоваться в качестве хирургического анестетика в середине 1800-х годов, им часто пропитывали в качестве антисептика тампоны, которые затем применяли в случаях огнестрельных ран. Ближе к концу века кокаин считался хорошим средством для лечения гинекологических заболеваний, поэтому женщинам назначали тампоны с кокаином.
3. Бунты в борделях и петиция путан
Историческая недомолвка: петиция путан./фото: listverse.com
В XVII веке в Лондоне беспорядки во время так называемого «Жирного вторника» (Марди Гра) были обычным явлением. Во время пасхальной недели правоверные буквально атаковали места с дурной репутацией, такие как игорные дома, таверны и прочие злачные заведения. Как правило, подобное заканчивалось без особых эксцессов, но в 1668 году все было по-другому. В этом году король Карл II запретил моления еретиков. Это привело к тому, что тысячи инакомыслящих начали вымещать свою ярость на борделях.
В ответ на этот бунт, несколько «мамочек» и их «работницы» написали так называемую «Петицию бедных ш..х» и отправили ее графине Каслмейн, любовнице короля. Это было насмешливое письмо, в котором высмеивалась беспорядочная половая жизнь короля, а также других куртизанок высокого сословия. Письмо заканчивалось просьбой к леди Каслмейн, помочь ее «сестрам».
4. Осквернение Константинополя
Историческая недомолвка: осквернение Константинополя./фото: listverse.com
Латинская империя - государство со столицей в Константинополе, образованное крестоносцами в 1204 г. после разгрома ими Византии - сегодня не очень хорошо известна, поскольку она существовала всего около 50 лет. После четвертого крестового похода многие крестоносцы во главе с графом Балдуином Фландрским взбунтовались против Византии, осадили Константинополь и разграбили город. В 1204 Балдуин провозгласил себя императором Балдуином I и объявил о создании новой Латинской империи, как истинного потомка Рима. Разграбление и осквернение города был описано византийским историком Никетасом Хониатесом. Он писал, что крестоносцы вывезли всё, что сумели найти.
Крестоносцы унесли реликварии, сосуды и утварь из драгоценных металлов, разрушили всё, что было в их силах. Священный алтарь в соборе Святой Софии был разбит на мелкие кусочки, которые раздали среди солдат. Тем не менее, Хониатес считает величайшим осквернением то, что крестоносцы поставили голую проститутку на патриарший престол и заставили ее там петь и танцевать для собственного развлечения.
5. Щекотальщицы ног императрицы
Историческая недомолвка: щекотальщицы ног Екатерины Великой./фото: picstopin.com
О сексуальной жизни Екатерины Великой рассказывают очень многое. Самый известный миф о ней гласит, что императрица предавалась любовным утехам с конем. Общепризнанным фактом является то, что у Екатерины было чрезвычайно много любовников. А кроме этого у неё были специальные люди, которые щекотали ей ноги, рассказывая при этом непристойные истории или распевая песни.
В такие «щекотальщицы» отбирали женщин аристократического рождения. Это была весьма желанная должность из-за близких отношений с императрицей. Рассказывают, что щекотальщицы иногда присутствовали в будуаре этой вельможной особы.
6. Кубок Уоррена
Историческая недомолвка: Secretum в Британском музее./фото: listverse.com
В 1865 году Британский музей создал Secretum - частный раздел музея, в котором хранились все артефакты, считающиеся непристойными в викторианском обществе. Большинство из них поступили от Джорджа Уитта, лондонского врача, который владел обширной коллекцией фаллических вещей. Чтобы посетить Secretum и просмотреть его экспонаты, нужно было специальное разрешение.
В течение 100-летнего существования секретной коллекции, был один объект, который считался слишком непристойным даже для Secretum - Кубок Уоррена. Это была серебряная римская чаша, на которой был изображен гомосексуальный акт между двумя мужчинами на одной стороне чаши и мужчина с маленьким мальчиком на другой. В 1999 году Британский музей заплатил £ 1,8 млн за этот кубок.
7. «Порта Тоса»
Историческая недомолвка: Порта Тоса./фото: listverse.com
На протяжении многих веков, одной из первых вещей, которую видели многие люди, приезжающие в Милан, был барельеф женщины, которая бреет свои лобковые волосы. Этот барельеф был размещен на восточных воротах города под названием «Порта Тоса», которые были впоследствии переименованы в «Порта Виттория». Барельеф оставался там до 19-го века, когда ворота снесли, а неприличную резьбу перенесли в музей.
Есть несколько легенд, окружающих происхождение барельефа, и все они связаны с императором Священной Римской империи и врагом Милана Фридрихом Барбароссой. Одна история говорит, что резьба просто изображает жену Барбароссы в постыдном положении. Другая утверждает, что барельеф изображает миланскую женщину, которая бреется перед осаждающей город армией Барбароссы.
8. Цезарь - царица Вифинии
Историческая недомолвка: Цезарь - царица Вифинии./фото: listverse.com
Юлия Цезаря все помнят, как одного из величайших завоевателей в мире. Но во время его правления у него было много политических противников, которые называли Цезаря «Царицей Вифинии». Ходят слухи, что Цезарь был тайным любовником царя Вифинии Никомед IV. Это могло бы произойти около 80 г. до н.э., когда молодой Цезарь прибыл туда в качестве посла. Несмотря на то, что сегодня уже невозможно определить, был ли это просто слух или нет, историк Светоний считал это доказанным фактом, упоминая отношения Цезаря с царем Никомедом.
9. «Куколь-хлеб»
Историческая недомолвка: Куколь-хлеб./фото: listverse.com
Куколь-хлеб был, скорее всего, просто разновидностью хлеба в Англии много веков назад. Тем не менее, это также было названием эротического танца, который можно было бы рассматривать как примитивную форму тверкинга. По словам писателя 17-го века Джона Обри, «молодые девки забавлялись этим бессмысленным спортом», вставая на столе, задирая свои одежды как можно выше и качая ягодицами взад и вперед, как будто замешивают ими тесто.
10. Что увидел дворецкий
Историческая недомолвка: мутоскоп./фото: wikiwand.com
Уильяма Диксона сегодня почти никто не помнит, что удивительно, учитывая его вклад в создание ранних кинофильмов. Начав свою деятельность в качестве помощника Томаса Эдисона, он помогал спроектировать и построить кинетоскоп – устройство для показа кинофильмов Эдисона. Диксон позже основал свою собственную компанию и построил мутоскоп, конкурент машины Эдисона. В мутоскопе использовались фотографии в увеличенном виде для улучшения качества изображения.
В Великобритании это устройство стало известно как «что увидел дворецкий» - по имени самого популярного фильма, который показывали на мутоскопе. Это была эротическая картина , в которой зритель как бы наблюдал через замочную скважину, как женщина медленно раздевается в своей спальне.
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