Как из ручной дисковой пилы сделать торцовочную пилу с протяжкой

Торцовочная пила — очень удобная вещь, и однозначна нужна всем, кто занимается распиловкой заготовок из дерева.

В сегодняшней статье расскажем, как изготовить этот инструмент своими руками. За основу возьмем идею автора YouTube канала DIY.

Самодельная конструкция представляет собой основание (или рабочий стол), над которым находятся направляющие, по которым перемещается ручная дисковая пила.

Есть торцовочные пилы, которые пилят материал путем опускания пильного диска. В данном же случае распиловка материала происходит за счет продольного движения дисковой пилы.

Приступаем к изготовлению торцовочной пилы

Прежде чем мы приступим к изготовлению основных элементов самодельной конструкции, рекомендуем ознакомиться с чертежом ниже.

Из фанеры толщиной 18-20 мм вырезаем основание торцовочной пилы необходимого размера.

Крепим к нему параллельный упор (для распиловки заготовок под углом 90 градусов), и опорные стойки, к которым будут крепиться направляющие.

В качестве направляющих автор использовать алюминиевые уголки. Отрезаем заготовки нужной длины, и крепим их к опорным стойкам.

На следующем этапе к параллельному упору необходимо будет прикрепить полотно рулетки с делениями (можно использовать как металлическое полотно, так и фибергласовое).

Далее из фанеры или других доступных пиломатериалов изготавливаем торцевой упор, который вместе с параллельным упором будет задействоваться при распиловке заготовок под прямым углом.

А вот чтобы можно было распиливать фанеру, доски и прочие пиломатериалы под углом 45 градусов, надо к основанию прикрепить еще один упор (под заданным углом). Можно сделать его регулируемым.

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать торцовочную пилу с протяжкой, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.