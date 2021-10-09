Как подготовить цветы к зиме

Чтобы в следующем сезоне многолетники снова украсили сад обильным цветением, с поздней осени до ранней весны для них нужно создать благоприятные условия. Мы расскажем об особенностях зимовки популярных многолетников.

Некоторые многолетние цветы настолько непритязательны, что способны зимовать в открытом грунте без укрытия и мульчирования. Однако не все растения такие закаленные, поэтому нуждаются в дополнительном уходе.



Уход за аквилегией осенью

Астильба осенью – обрезка, мульчирование и укрытие

Как ухаживать за многолетней астрой с приходом холодов

Обрезка гейхеры на зиму

Что делать с дельфиниумом осенью

Дицентра – правила подготовки к зиме

Как правильно обрезать и укрывать ирисы на зиму

Осенний уход за лавандой в открытом грунте

Подготовка лилейников к зиме

Мальве нужен особый уход осенью

Надо ли обрезать монарду на зиму?

Подготовка пионов к зиме

Рудбекия – правильный уход осенью

Нивяник – особенности обрезки и зимнего мульчирования

Как укрыть метельчатые флоксы на зиму

Подготовка хост к зиме

Уход за хризантемами осенью и зимой

Зимостойкую аквилегию (или водосбор) утеплять необязательно. В октябре увядшие побеги растения обрезают, оставив пеньки высотой 5-7 см, и мульчируют их сухими листьями.Молодая астильба тоже благополучно переносит морозы, поэтому способна зимовать без укрытия. В октябре-ноябре почерневшие побеги обрезают под корень и мульчируют основание куста торфом или перегноем (слоем около 5 см). Взрослое растение (старше 5 лет) более привередливо, поэтому на слой мульчи дополнительно набрасывают сухие листья, а поверх них – нетканый материал (спанбонд) и полиэтиленовую пленку, которая защитит многолетник от осадков.Многолетние астры цветут до поздней осени, с наступлением устойчивых холодов они не вянут, а просто начинают засыхать.Тогда их стебли обрезают под корень и мульчируют основание куста сухими листьями. Ослабленные растения рекомендуется дополнительно укрыть лапником.Гейхера зимует вместе с листьями. У этого привлекательного растения на зиму удаляют только цветоносы. С приходом первых заморозков окучивают прикорневую шейку и мульчируют почву под кустами сухим торфом, перегноем и сфагнумом. Ближе к зиме, когда установится стабильно морозная погода, на кустики гейхер набрасывают лапник.Дельфиниум способен выдержать понижение температуры до –50°С, но только под толстым слоем снега. Если в вашем регионе возможны бесснежные зимы, лучше перестраховаться и подготовить для растения укрытие. После окончания цветения обрежьте цветоносы, оставив пеньки высотой около 15 см, замажьте срезы глиной (это нужно для того, чтобы внутрь стебля не попала вода) и с приходом морозов замульчируйте корни и укройте растение лапником.В средней полосе нежное «разбитое сердце» зимой может подмерзнуть, поэтому о растении нужно хорошо позаботиться. Осенью обрезают увядшие побеги, оставив пеньки высотой не более 5 см, основание куста мульчируют торфом и укрывают толстым слоем лапника или спанбондом.Сибирские ирисы (или касатики) могут зимовать без укрытия. Осенью обрезают засохшие стебли, оставляя пеньки не выше 10 см, и хорошо мульчируют корневище. Сортовые касатики более чувствительны к морозу, поэтому для них дополнительно сооружают сухое укрытие и во время оттепели следят, чтобы влага не попала на корни растений.В грунте способна перезимовать только английская (узколистная) лаванда. Осенью стебли растения укорачивают на 3 см выше одревесневшего побега, почву мульчируют, а в начале ноября укрывают толстым слоем лапника. Но даже английская лаванда не всегда благополучно переживает зиму, особенно в некоторых регионах с нестабильным климатом. С наступлением холодов это теплолюбивое растение лучше пересадить в контейнеры и перенести в отапливаемую веранду или зимний сад. Также стоит поступить с лавандой других видов.После окончания цветения цветоносы сразу же удаляют. Когда листья полностью завянут и высохнут, их обрезают под корень. Поздней осенью с приходом стабильно холодных дней корневища лилейников мульчируют торфом. Во время сильных морозов поверх мульчи укладывают лапник и набрасывают на него снег.Осенью, после того как увянет вся надземная часть, растение обрезают почти под корень (оставляют лишь небольшой пенек), в октябре-ноябре (с приходом холодов) основание куста мульчируют сухими листьями, перегноем или торфом. Молодые растения и сортовые шток-розы с махровыми цветками лучше всего дополнительно укрыть лапником, поскольку в бесснежные зимы они могут подмерзнуть.Этот довольно морозостойкий цветок не доставит вам много хлопот. Для комфортной зимовки осенью достаточно обрезать засохшие побеги, замульчировать корневище торфом, а при наступлении морозов ниже –20°С – прикрыть лапником или сухими листьями (слоем 20 см).Осенью (обязательно до прихода морозов!) надземную часть растения срезают на высоте 10-15 см от поверхности земли и сжигают, чтобы избавиться от возбудителей болезней и насекомых-вредителей, которые устроились зимовать в растительных остатках. Затем корневище пиона мульчируют перегноем или перепревшим компостом – это защищает почки возобновления от мороза. Посаженные в этом году кусты рекомендуется дополнительно укрыть сухой листвой или лапником.Примерно за 2 недели до наступления холодов стебли рудбекии обрезают, оставив пенек высотой 10 см, после чего корневище мульчируют перегноем (слоем около 7 см), а сверху насыпают сухие листья, сено или укладывают еловый лапник.Эти садовые ромашки, как правило, морозов не боятся. Но сорта с крупными махровыми цветками в бесснежную зиму могут подмерзнуть, поэтому до прихода морозов обрезают все надземную часть до розетки листьев, почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом, а с наступлением зимы наверх насыпают сухие листья (слоем 15-20 см).Еще до наступления холодов побеги флокса обрезают так, чтобы остался пенек высотой 5-10 см. Корневище окучивают перегноем или компостом и мульчируют торфом. В малоснежные зимы, когда уже промерзнет почва, на кусты флоксов насыпают по одному ведру рыхлой садовой земли, а поверх получившегося холмика укладывают лапник или камыши.Как только листья хосты завянут и засохнут, их лучше всего аккуратно обрезать, а корни замульчировать сухим торфом. Перед наступлением заморозков не лишним будет поверх мульчи уложить лапник или сухие листья.Чтобы потратить меньше времени и сил на подготовку хризантем к зимовке, сажайте цветы районированных сортов. Так, например, для Подмосковья лучше всего подойдут сорта и гибриды корейской хризантемы. Но и эти растения нуждаются в зимней «шубке».До наступления морозов надземную часть обрезают до пеньков высотой 10 см, основание кустов окучивают перегноем (слоем 10 см), а поверх него – мульчируют сухим торфом. В бесснежную зиму на слой мульчи насыпают сухие листья, а затем на них укладывают лапник. Если такое укрытие не спасает ваши хризантемы от подмерзания, выкопайте их, вместе с земляным комом поместите в контейнер и на зиму поставьте его в погреб с температурой от 1 до 5°С.Надеемся, эта статья поможет вам сохранить многолетние растения даже в суровую зиму. И привлекательные цветы не разочаруют вас в следующем сезоне.