Раритетные иллюстрации к фантастическому роману «Война миров»

Роман Герберта Уэллса «Война миров», опубликованный в 1897 году, стал одним из самых ранних литературных произведений о войне между землянами и инопланетянами. Перед вами шикарные рисунки бразильского художника Энрике Алвим Корреа к культовому научно-фантастическому роману.
Смерть викария
Оригинальные иллюстрации бразильского художника Энрике Алвим Корреа (Henrique Alvim Correa) к роману «Война миров» продадут 14 мая с аукциона в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Марсианская газовая пушка (бельгийское издание, 1906)
Вся коллекция состоит из 31 карандашного и чернильного рисунка плюс винтажный плакат и открытка, которую Корреа получил от Уэллса. За всё это раритетное добро планируют выручить сумму в 500 000 долларов.
Марсианская машина над Темзой
Появляется марсианин.
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