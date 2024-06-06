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Раритетные иллюстрации к фантастическому роману «Война миров»

Роман Герберта Уэллса «Война миров», опубликованный в 1897 году, стал одним из самых ранних литературных произведений о войне между землянами и инопланетянами. Перед вами шикарные рисунки бразильского художника Энрике Алвим Корреа к культовому научно-фантастическому роману.


Смерть викария





Оригинальные иллюстрации бразильского художника Энрике Алвим Корреа (Henrique Alvim Correa) к роману «Война миров» продадут 14 мая с аукциона в Беверли-Хиллз, Калифорния.

 

Смерть викария Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история






Марсианская газовая пушка (бельгийское издание, 1906)





Вся коллекция состоит из 31 карандашного и чернильного рисунка плюс винтажный плакат и открытка, которую Корреа получил от Уэллса. За всё это раритетное добро планируют выручить сумму в 500 000 долларов.

Марсианская газовая пушка (бельгийское издание, 1906) Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Марсианин в лесу





Марсианин в лесу Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Марсианская машина над Темзой





Марсианская машина над Темзой Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Марсианин смотрит на убитых





Марсианин смотрит на убитых Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Марсианин смотрит на пьяную толпу





Марсианин смотрит на пьяную толпу Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Атака марсиан





Атака марсиан Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Красная трава





Красная трава Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Падающая звезда





Падающая звезда Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Щупальце схватило человека





Щупальце схватило человека Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Люди и марсианские военные машины





Люди и марсианские военные машины Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Появляется марсианин.





Появляется марсианин Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





Марсианская боевая машина, поражённая снарядом.





Марсианская боевая машина, поражённая снарядом. Герберт Уэллс, война миров, иллюстрации, история





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