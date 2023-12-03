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6 странных спортивных забав разных стран, «пропитанных» местным колоритом


Что только не придумают люди.

Что только не придумают люди.

О спорт, ты мир! И куда в мире не пойди, везде встретишь тех, кто занимается спортом. Куда интереснее, что во многих уголках нашей планеты есть такие виды спорта, которые нигде (или почти нигде) больше и не встретишь. В этом обзоре - о соревновательных забавах, каждая из которых буквально «пропитана» национальным колоритом.



1. Хорнуссен


Очень своеобразная забава и опасная.

Очень своеобразная забава и опасная.

 

С давних пор в Швейцарии известна вот такая игра. Проводится она на длинном и нешироком поле. Игроки вооружаются необычными приспособлениями, похожими на транспарант или лопату. Называется данный инструмент «шиндель». С его помощью игрокам нужно отбивать запущенные в них специальных хлыстом шайбы.

2. Джай-алай


Еще один опасный вид спорта.

Еще один опасный вид спорта.

 

Невероятно популярный вид спорта в Испании. Данная забава попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый вид спорта. Все потому, что запускаемый при помощи специального ковша-перчатки мячик разгоняется до скорости в 300 км/ч.

3. Скибоб


Отличный вариант для тех кто любит горы.

Отличный вариант для тех кто любит горы.

 

Теперь можно не спорить о том, что лучше – сноуборд или лыжи. Данный вид спорта изящно сочетает в себе и катание на сноуборде, и катание на лыжах. Спортсмены, которые посвятили себя скибобу, должны спускаться с гор на сноубайках, отдаленно похожих на велосипеды.

4. Шахбокс


Столкновение мускул и мозгов.

Столкновение мускул и мозгов.

 

Наверное, совместить шахматы и бокс можно было бы только в анекдоте. Впрочем, основатель шахбокса Ипе Рубинг так не считает. Турнир по шахбоксу состоит из 11 раундов, каждый нечетный из которых проходит не на ринге, а за шахматным столом.

5. Бузкаши


Национальный колорит - он такой.

Национальный колорит - он такой.

 

Трудно будет найти в мире более колоритный вид спорта, чем бузкаши. Отдаленно эта забава похожа на поло, только в руках у участников не клюшки, а туша козла. Соревнуются мужчины за возможность удержать эту самую тушу как можно дольше.

6. Херлинг


Отличный гибрид.

Отличный гибрид.

 

А вот вид спорта, который невероятно популярен в Ирландии. Он представляет что-то среднее между бейсболом, хоккеем и футболом.

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