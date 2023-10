Почему критикуют ярмарки детского тщеславия

Век ребенка

Конкурсы красоты для детей проводятся очень давно. И все это время их критикуют. Например, недавно осуждению подверглась британка Роксана Мосс: она одела своих дочерей в откровенные наряды , пытаясь произвести впечатление на жюри одного из шоу.Считается, что первый конкурс красоты для девочек состоялся в 1921 году в одном из самых азартных городов на восточном побережье Северной Америки — Атлантик-Сити. Это не самое подходящее для воспитания ребенка место: набережная расцвечена зазывными огнями казино, увеселительных заведений, клубов , торгово-развлекательных центров…Детский конкурс красоты провели в одном из отелей, чтобы поразвлечь туристов. Через несколько лет инициативу подхватили и в других крупных городах США.В 1960-х началась эпоха конкурса «Маленькая Мисс Америка» (The Little Miss America). Первый прошел в парке аттракционов Palisades Amusement Park в Нью-Джерси. В конкурсе участвовали подростки в возрасте от 13 до 16 лет.Юная конкурсантка на шоу в июне 1949 года в ГерманииИндустрия детской красоты превратилась в прибыльный бизнес с многомиллиардным оборотом. Всего в мире в год проводится до 250 тысяч разных тематических конкурсов для детей.В декабре 1996 года случилась трагедия. Была убита шестилетняя королева красоты Джонбенет Рэмси: ее ударили по голове и задушили. Это произошло в штате Колорадо. Убийц так и не нашли . СМИ обрушились с критикой на детские конкурсы красоты. По мнению многих, Джонбенет погибла из-за того, что выходила на сцену.В 2001 году вышел документальный фильм «Живые куклы: как из детей делают королев красоты». Лента получила «Эмми» в номинации «Выдающееся достижение в монтаже документальной программы».Сейчас в детских конкурсах красоты участвуют как девочки, так и мальчики. Родители особенно отмечают положительное влияние конкурсов на застенчивых детей, привыкших держаться за мамину юбку. Подготовка к шоу и постановка номеров заставляют ребенка раскрыться, поверить в свои таланты. Правда, малыш, чьи старания не оценили судьи, может получить психологическую травму.После того как корону водружают на хорошенькую головку с накладными локонами, ребенок оказывается в центре внимания СМИ и поклонников подобных конкурсов. Как и в модельном бизнесе, девочки соблюдают диету (несмотря на нынешнюю популярность формата plus size). Но для растущего организма ограничения в еде могут создать серьезные проблемы.Многие участницы шоу страдают от анорексии и других нарушений питания. На фоне постоянной борьбы с самой собой возможно возникновение депрессии, других психических отклонений.Коронованная Кристина Кашман на своем троне, 1979 годДетские конкурсы красоты постоянно критикуют за ненатуральный вид участников: девочкам красят волосы, отбеливают зубы, наносят макияж, спрей для загара, проводят множество других косметических манипуляций. В ответ на это была создана альтернатива формату glitz («блеск», «показная пышность»). На конкурсах natural («естественный») визажисты не злоупотребляют пудрой и тенями.Сценарий у каждого конкурса свой, но обычно мероприятие открывается знакомством с участницами. Девочки представляются публике, выполняют «проход» (beauty walk) , показывают себя в костюмах, масках, купальниках, вечерних платьях, исторических нарядах и так далее.Волосы становятся сухими из-за укладок, поэтому девочек ведут к стилистам, которые делают лечебные увлажняющие маски и другие косметические процедуры. Малышки занимаются много месяцев с персональными тренерами, репетируют дома. Их учат танцевать, ходить по сцене и подиуму, сохранять спокойствие и присутствие духа.Скандалы вокруг морали детских шоу и споры о внешнем виде, допустимом для девочек, не утихают по сей день.29-летняя Роксана Мосс мечтает превратить своих юных дочерей в настоящих принцесс. Десятилетние близняшки уже профессионально пользуются макияжем и завивают друг другу волосы . Стелла и Стар выходят на сцену в костюмах чирлидеров или танцовщиц, в перьях и бикини.Когда девочки из британского графства Гэмпшир в очередной раз явились публике в коротких топах и просвечивающих трико, общественность высказала свое «фи».«Однажды я надела на них костюмы в стиле певицы Мадонны, и все говорили, что это просто недопустимо. Но чтобы произвести впечатление на судей, нужна оригинальность. Столько всего уже было испробовано, поэтому необходимо искать новые идеи, более эффектные», — говорит Роксана.Досталось недавно и жительнице британского графства Саут-Йоркшир 28-летней Сами Башелл. Соцсети обрушились на нее с критикой за то, что она обрызгала свою трехлетнюю дочь Хэйли Мэй спреем для загара с ног до головы, сделала ребенку яркий макияж и накладные ногти. Сами Башелл пришла на местную телепередачу This Morning, чтобы оправдаться. Она сообщила, что ежегодно тратит порядка 5,5 тысячи фунтов стерлингов (около 6,8 тысячи долларов) на подготовку и участие в шоу. Ее дочь носит одежду лишь именитых дизайнеров . Но соцсети остались непреклонны. Сами Башелл обвиняли в эгоизме, безвкусице и жестоком обращении с ребенком.Трудно сказать, идут на пользу или вредят мамам и их малышам эти ярмарки детского тщеславия. Наверное, бывает по-разному.Элиза Таян