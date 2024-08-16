«Прибытие поезда» - фильм, который вызвал панику в зрительном зале

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» - именно так полностью звучит полное название фильма братьев Люмьер – считается самым известным фильмом в истории кино. О нём слышали все, но мало кто видел. В этом обзоре мы развеем мифы, связанные с этим фильмом, и вспомним несколько интересных фактов о нём.
Сегодня кинематограф стал обыденной вещью, и даже спецэффектами избалованных любителей кино удивить сложно. А сцена с движущимся поездом уж точно ни у кого не вызовет каких-либо эмоций, разве что в кадр попадёт, что поезд сходит с рельс на полном ходу. Но XIX веке «синема» была в диковинку. Поэтому короткометражный документальный черно-белый фильм 1895 года, снятый братьями Луи и Огюстом Люмьерами и получивший название «Прибытие поезда», произвёл настоящий фурор.
Афиша «Синематографа» Люмьеров, 1895 год.
Этот 50-секундный немой фильм позволяет наблюдать зрителям сцену прибытия поезда на железнодорожную станцию во французском прибрежном городе Ла - Сьота. Как и большинство ранних фильмов Люмьеров, «Прибытие поезда» состоит из всего одной сцены и снят на неподвижную камеру.
Бытует мнение, что первый показ фильма состоялся на первом платном киносеансе фильмов Люмьер 28 декабря 1895 года в Париже. Но это не так. Программа показа в тот день состояла из десяти фильмов, а о «Прибытии поезда» не было даже никакого упоминания. А первый публичный показ фильма состоялся в январе 1896 года.
С этим фильмом связана и ещё одна история. Считается, что на первом показе публика была настолько ошеломлена движущимся изображением поезда в натуральную величину, который двигался на них, что люди кричали от страха и неожиданности и в ужасе убежали из зала. Хельмут Карасек в немецком журнале Der Spiegel писал, что фильм «имел особое воздействие на зрителя и вызывал страх, ужас и даже панику». Тем не менее, некоторые критики сомневаются в правдивости этого инцидента.
Поезд, движущийся прямо по направлению к камере, якобы напугал зрителей на первом показе.
Братья Люмьер, похоже, догадывались, какой эффект возымеет их фильм, поэтому они разместили камеру на платформе очень близко к прибывающему поезду. Другим важным аспектом фильма является то, что он иллюстрирует использование камеры и непрерывного перехода от общего к среднему и крупному планам при неподвижной камере: поезд прибывает из дальней точки и надвигается на зрителя, наконец, пересекая нижний край экрана.
Железнодорожный вокзал Ла-Сьота в 2010 году.
Максим Горкий, которому довелось посмотреть этот фильм, писал: «И вдруг что-то щёлкает, всё исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока»
Рекламный плакат синематографа братьев Люмьер (реклама фильма «Политый Поливальщик», 1895 год)
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