Как обновить устаревший фасад: 9 вариантов остекления на даче

Остекленная летняя кухня /Фото:happymodern.ru

1. Окно в сарае или бытовке

Сарай может быть и таким /Фото:zelengarden.ru

2. Крытый бассейн

Крытый бассейн /Фото:tenbook.ru

3. Межкомнатное окно

Межкомнатные окна могут быть разными /Фото:rtek24.ru

4. Панорамные окна на даче

Второй свет /Фото:ru.pinterest.com

5. Окно в теплице

Окно в теплице может быть полезно /Фото:dipplast.ru

6. Окна для животных

Окно в будке /Фото:allremont59.ru

7. Зимний сад

Зимний сад /Фото:binomen.ru

8. Остекление беседки

Остекленная беседка на круглый год.

9. Окно в бане

И париться и любоваться /Фото:imghub.ru

10. Окно в уличном туалете

Остекление в уборной интересный ход /Фото:mykaleidoscope.ru

И можно любоваться красотами в любую погоду /Фото:4sofa.ru