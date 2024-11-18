Как слепой подросток изобрёл революционную систему чтения и письма: Луи Брайль открывает глаза

Луи Брайлю было всего 10 лет, когда в 1819 году он поступил в Королевский институт для слепых в Париже. Он стал самым молодым студентом за всю историю этого учебного заведения. Брайль настолько горел желанием учиться, что пришёл в отчаяние, когда узнал, что в школьной библиотеке есть всего три книги для слепых.
Способ тиснения и воодушевление Луи Брайля
В те времена книг для слепых было крайне мало. Всё дело в том, что печать их была непомерно дорогим и трудоёмким процессом. Печатникам нужно было вырезать деревянные формочки в виде букв и вдавливать их потом в толстые листы вощёной бумаги. В результате получались ряды большого рельефного шрифта. Обучившись, слепой или слабовидящий человек мог, ощупывая тиснение пальцами, прочитать текст.
Луи Брайль. / Фото: tiflocentre.ru
Лишь многие годы спустя Луи поведал о том, какое гнетущее впечатление произвело на него то, что он не мог учиться из-за того, что для слепых попросту не было книг. Эта перспектива так его убивала, что он стал думать над тем, чтобы изобрести свою систему для того, чтобы такие, как он не были отрезаны от мира и могли вести полноценную жизнь, делая открытия и обучаясь наукам. Луи был настолько воодушевлён своей идеей, что готов был даже умереть, если у него ничего не выйдет.
Кто такой Луи Брайль и как он ослеп
Луи Брайль появился на свет в небольшой деревеньке недалеко от столицы Франции в 1809 году. В семье он был младшим сыном, кроме него у родителей было ещё трое детей. Он был зрячим и совершенно здоровым. Папа мальчика, по имени Симон-Рене, был шорником. Луи часто оставался с ним в мастерской, где тот трудился, развлекаясь тем, что складывал разноцветные кожаные лоскутки в одному ему ведомые картины. Всё было прекрасно, пока однажды отец отвлёкся на разговор с пришедшим клиентом и оставил малыша без внимания. Тот мгновенно воспользовался свободой и решил испробовать как работает интересный инструмент — шило.
Несчастный случай лишил Луи Брайля зрения. / Фото: aprilpublish.ru
Повторить действия отца, за которыми он так часто наблюдал, мальчику не удалось и острый предмет вонзился ему прямо в глаз. Деревенские лекари наложили Луи повязку с мазью из трав. Вскоре глаз начал гноиться и воспаление быстро перекинулось на второй. Так мир навсегда погрузился для Брайля во тьму.
Во времена Брайля у слепых и слабовидящих людей практически не было шансов на достойное существование. Их или запирали в специальных медицинских учреждениях для инвалидов, либо, что ещё хуже, использовали для потехи или заставляли заниматься попрошайничеством. Брайль с самого начала был в лучшем положении, по сравнению с другими такими, как он людьми. Он посещал местную школу в своей родной деревне, его обучали игре на музыкальных инструментах и доверяли некоторые домашние дела. Отец учил его читать, прибивая к доске гвозди с верхушками в форме букв. Брайль складывал потом буквы из соломинок.
Ещё в школе учителя обратили внимание на то, что мальчик невероятно умён. Будучи слепым, он был лучшим учеником. Поэтому родителей убедили, что Луи нужно обязательно учиться дальше. Они подали заявку на поступление в Королевский институт для слепых детей, на то время это было первое учебное заведение такого рода в мире. Брайль выиграл там стипендию на обучение. Ему тогда было всего 10 лет.
Бюст Луи Брайля. / Фото: bigenc.ru
Недостатки тиснёной печати
Учебное заведение для слепых появилось благодаря одному молодому учителю по имени Валентин Гийе. Однажды он увидел позорное уличное представление, где выступали слепые, а люди над ними потешались. Это жуткое зрелище потрясло его до глубины души. Гийе решил помогать таким людям.
Первым учеником Гийе стал слепой нищий по имени Франсуа Лесюэр. Чтобы научить его читать, Валентин сделал деревянные дощечки с каждой буквой алфавита и собирал их в слова на специальной стойке. Случайно Гийе обнаружил, что Лесюэр также может различать углубления на обратной стороне печатных страниц. Это натолкнуло его на мысль печатать более крупные рельефные буквы с помощью листов вощёной бумаги. Методом проб и ошибок учитель-энтузиаст наткнулся на первую примитивную систему обучения слепых студентов чтению. Именно по ней и учился Луи Брайль поначалу.
Когда Луи наконец получил в руки три школьные книги с рельефными буквами, он был глубоко разочарован. Процесс расшифровки больших рельефных букв был настолько медленным, что даже с его замечательной памятью Брайль часто забывал слова из начала предложения, прежде чем доходил до конца. Кроме того, книг было всего три. Как можно учиться чему-то, имея всего три книги? Юноша был полон решимости найти способ читать и писать с беглостью зрячих людей. Вдохновение пришло к нему в 1821 году, когда один отставной капитан французской армии посетил Королевский институт, где юноша учился.
Шарль Барбье. / Фото: 24wiki.ru
Капитан Шарль Барбье был офицером, служившим в Корпусе связи. Ему принадлежала разработка некого тайного метода для передачи сообщений в условиях боевых действий. На поле боя любой звук или отблеск света могут выдать противнику ваше местоположение. Барбье же придумал способ, который он назвал «ночной азбукой», потому что так можно было записывать сообщения и расшифровывать их в полной темноте и без какого-либо шума. Армейское руководство не оценило изобретение, но капитан не отчаялся. Он решил, что его способ может помочь слепым людям. С его помощью они могут читать.
Система «ночной азбуки» Барбье использовала выпуклые точки, пробитые иглой на бумаге, которые можно было ощупывать пальцами. Символы были сделаны с помощью сетки, состоящей из двух горизонтальных и шести вертикальных рядов. Количество и ориентация точек в каждой сетке означали то, как звучит каждая буква. Слова писались фонетически, а не побуквенно. Когда Барбье представил свою систему школе, 12-летний Брайль был поражён. Выпуклые точки было намного легче и быстрее расшифровывать, чем тиснёный шрифт. Но чем больше юный Брайль экспериментировал с системой, тем больше её недостатков он обнаружил.
Брайль решил, что сетка из 12 рядов слишком велика, поскольку для одного слова требовалось целых 100 точек. К тому же, каждый символ представлял фонетический звук, а не букву. Как же слепые научатся в таком случае писать правильно? Также в системе Барбье напрочь отсутствовали символы для обозначения знаков препинания, цифр или нот. Как слепые студенты будут изучать высшую математику или писать музыку?
Дом-музей Луи Брайля. / Фото: oren.aif.ru
Решение Брайля другой слепой учёный назвал невероятно простым и даже несколько элегантным
Брайль решил во что бы то ни стало усовершенствовать систему Барбье и превратить её в универсальный и удобный способ. В течение трёх лет Луи без конца трудился над своей идеей, посвящая её реализации каждую свободную минуту. Итогом стала, как выразился слепой учёный Сильверман, простая и элегантная система, где каждый символ представлял букву алфавита, а также были знаки препинания, цифры и ноты! Метод включал всего 64 комбинации точек, был прост, его было легко воплотить и всё это не стоило больших затрат.
Шрифт Брайля был им представлен осенью 1824 года, когда изобретателю не было даже 16 лет. Система оказалась настолько хороша, что стала сразу же использоваться в институте. Потом директор написал письмо министру внутренних дел Франции с просьбой принять технику Брайля по всей стране. Прошение было проигнорировано. Тем не менее Брайль смог стать первым слепым профессором в своём институте, когда ему было всего 19 лет. Свои изыскания Брайль изложил в книге и опубликовал её.
Шрифт Брайля. / Фото: ferra.ru
Как шрифт Брайля подарил уникальные возможности слепым людям во всём мире
Луи Брайль не дожил до того момента, когда его система была принята во всём мире. Он скончался в 1852 году от туберкулёза. Ему было всего 43 года. Для того чтобы шрифт Брайля стал принят в каждой стране земного шара, как официальная система чтения и письма для слепых, понадобилось чуть менее века.
Спустя столько лет после кончины изобретателя мир наконец оценил его изобретение. Сегодня шрифт Брайля признают одним из самых важных изобретений, которые улучшили и облегчили жизнь огромного количества слепых и слабовидящих людей. Эта простая система просто не имеет себе равных.
В 1952 году правительство Франции решило удостоить Луи Брайля чести быть похороненным на одном из самых престижных кладбищ Парижа вместе с самыми выдающимися французами. Но главное то, что благодаря его усилиям, слепые и слабовидящие люди всего мира по сей день считают себя в долгу перед Брайлем. Мальчиком, который так хотел учиться, что изобрёл столь простой, но при этом бесконечно драгоценный для них всех способ, чтобы этого добиться.
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