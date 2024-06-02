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Ловушка для зрителя, или к чему приводят игры с воображением


Лавандовое поле. Автор: Leigh Eros.

Лавандовое поле. Автор: Leigh Eros.

 

В сюрреалистических работах Ли Эрос (Leigh Eros) оживают образы и сюжеты, рождённые безудержной фантазией, которые с лёгкостью переносят зрителя в призрачный мир иллюзий и запредельных мечтаний, где царящая вокруг атмосфера пропитана нотками волшебства, тайн, загадок и интриг. ..

Деятель Жизни. Автор: Leigh Eros.

Деятель Жизни. Автор: Leigh Eros.

 
Портал, или когда собственная тьма манит за собой. Автор: Leigh Eros.

Портал, или когда собственная тьма манит за собой. Автор: Leigh Eros.


Белая королева. Автор: Leigh Eros.

Белая королева. Автор: Leigh Eros.

 
Материнский инстинкт. Автор: Leigh Eros.

Материнский инстинкт. Автор: Leigh Eros.


Я нуждаюсь в воде. Автор: Leigh Eros.

Я нуждаюсь в воде. Автор: Leigh Eros.

 
Рождённая из огня и пепла. Автор: Leigh Eros.

Рождённая из огня и пепла. Автор: Leigh Eros.

 
Отпуская тяжесть. Автор: Leigh Eros.

Отпуская тяжесть. Автор: Leigh Eros.

 

На первый взгляд, творчество Ли мало чем отличается от большинства тех работ, которые частенько встречаются на просторах сети Интернет. И, тем не менее, есть в них одна меленькая особенность, заставляющая поверить в то, что мир, рождённый безудержной фантазией автора, и в самом деле существует. В своих изображениях она затрагивает самые разнообразные темы, связанные с воображением, благодаря которому появляются на свет замысловатые творения - добрые и нежные, а порой и вовсе тёмные и мрачные, но всегда такие непредсказуемые и красивые, ловко заманивающие в иллюзорную ловушку, из которой, казалось бы, нет выхода…
Рождённая быть сильной. Автор: Leigh Eros.

Рождённая быть сильной. Автор: Leigh Eros.

 
Её призвали в этот мир... Автор: Leigh Eros.

Её призвали в этот мир... Автор: Leigh Eros.

 
Заблудившийся в таинственном лесу. Автор: Leigh Eros.

Заблудившийся в таинственном лесу. Автор: Leigh Eros.

 
В объятиях сна. Автор: Leigh Eros.

В объятиях сна. Автор: Leigh Eros.

 
Пробуждение... Автор: Leigh Eros.

Пробуждение... Автор: Leigh Eros.

 
Запутанная судьба. Автор: Leigh Eros.

Запутанная судьба. Автор: Leigh Eros.

 
Исполнитель желаний. Автор: Leigh Eros.

Исполнитель желаний. Автор: Leigh Eros.

 
Ожидание. Автор: Leigh Eros.

Ожидание. Автор: Leigh Eros.

 
Послание в бутылке, или остров забытых людей и кораблей. Автор: Leigh Eros.

Послание в бутылке, или остров забытых людей и кораблей. Автор: Leigh Eros.

 

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