Безопасное средство для мытья посуды своими руками
Смешав безопасные ингредиенты можно получить замечательное средство, которое и посуду вымоет, и вреда посудомоечной машине не причинит. К тому же по всей кухне будет витать приятный лимонный аромат.
Ингредиенты
Ингредиенты
1 ст. кальцинированной соды
1ст. пищевой соды
¼ ст. лимонной кислоты
1 ст. сульфата магния
¼ ст. воды
5-10 капель эфирного лимонного масла (по желанию)
Простые ингредиенты помогут справиться с любым загрязнением, жиром, смягчат воду, заставив посуду блестеть и скрипеть от чистоты.
Инструкция
Смешиваем все ингредиенты
1. Смешиваем кальцинированную и пищевую соду, сульфат магния, лимонную кислоты в большой миске.
2. Медленно вливаем воду, пока смесь не приобретёт консистенцию мокрого песка. Делать это нужно аккуратно, чтобы не перелить жидкости. Смесь будет пузыриться и шипеть. Эфирное масло лимона добавляется для усиления лимонного аромата.
Утрамбовываем смесь в формочки для льда
3. Хорошо перемешиваем смесь и выкладываем в формочки для льда, утрамбовываем и даём высохнуть в течение ночи. Вынимаем и используем во время мытья посуды в посудомоечной машине. Выход: 20-24 кубика средства.
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