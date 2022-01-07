Повседневные привычки и шаблоны, которые «воруют» наши деньги

Большинство статей в интернете посвящено тому, как за короткое время заработать много денег либо как их грамотно тратить.

Однако гораздо полезнее являются советы о том, какие привычки и шаблоны поведения «воруют» ваши деньги.

Именно поэтому в нашей статье мы решили затронуть вопрос того, как можно выкинуть деньги на ветер и даже не заметить этого.

1. Покупка по акции

По акции "2 в 1"

Слово «Акция» имеет особое влияние на людей, особенно женщин. Вне зависимости от того, какой именно товар продают со скидкой, мы принимаем решение его купить. Зачем? Да просто потому что он предлагается клиентам дешевле, чем стоил бы в любой другой день. Чаще всего, покупатели клюют на акцию «2 по цене 1», а также на вещи и продукты, предлагаемые на распродажах. Однако перед тем, как совершить покупку, задайте себе один единственный вопрос: купили бы вы этот предмет, если бы он не предлагался по скидке?

2. Вещи не по размеру

Если джинсы вам малы, не пытайтесь в них влезть. Лучше купите вещь своего размера.

Наверное, большинство людей сталкивались со следующей ситуацией: вы целый день ходите по магазинам в поисках идеального платья, но ни один вариант не может удовлетворить ваши потребности.

3. Модная одежда

И вот, вы встречаете ЕГО. Твердо приняв решение купить наряд, вы отправляетесь в примерочную и обнаруживаете, что платье вам мало, а вашего размера уже нет. Не нужно упрямо идти на кассу и думать, что вы обязательно похудеете в самое ближайшее время. Не похудеете. Или сбросите несколько килограмм, но уже тогда, когда наряд будет не в моде или просто разонравится вам. Поэтому покупайте вещи только по размеру иначе они просто будут пылиться в шкафу.

Модная одежда плохо сочетается с другими вещами из гардероба.

У модной одежды есть один существенный недостаток – она очень быстро теряет актуальность. Кроме того, трендовые вещи плохо друг с другом сочетаются, так как обычно являются очень яркими и претендуют на всеобщее внимание. Поэтому если вы сконцентрируетесь на покупке подобной одежды, то столкнетесь с проблемой: «Шкаф полный, а надеть нечего». Чтобы избежать подобной ситуации, прислушайтесь к советам стилистов, которые рекомендуют покупать вещи из «базового гардероба». В него входят джинсы, белые блузы, туфли-лодочки и многое другое. Как правило, такой гардероб состоит из 15-20 элементов одежды, которые идеально сочетаются между собой и всегда остаются в тренде.

Совет: покупая базовые вещи, обращайте внимание на качественные брендовые варианты из натуральных материалов. Пускай они будут стоить дороже, зато прослужат вам много лет.

4. Вдруг пригодится

Не нужно покупать косметику, которой вы не собираетесь пользоваться в ближайшее время.

Еще одна привычка, которая опустошает кошелек, называется «А вдруг пригодится». Например, вы увидели в магазине набор отверток и приобрели их на тот случай, если придется что-то собрать/разобрать. В результате, он у вас лежит в тумбочке и ждет своего звездного часа, который так и не наступает. Старайтесь покупать только те товары, которые нужны для реализации конкретных целей в ближайшее время. А фразы «пусть будет» и «в хозяйстве пригодится» лучше исключите из своего лексикона.

5. Бутилированная вода

Вы сможете сэкономить, если будете брать воду из дома.

Согласно информации, каждому человеку в день нужно выпивать по 1,5-2 литра воды в день, если нет медицинских противопоказаний. Но кто сказал, что нужно ежедневно покупать в магазине двухлитровую бутылку минералки? Гораздо проще, а, главное, дешевле завести «штатную» емкость и брать воду из дома. И пускай вам кажется, что 30-50 рублей – не такие уж большие деньги, но в месяц получается довольно внушительная сумма, которую вы могли бы потратить на более нужные вещи.

6. Расфасованная еда

Обычно, фасованная еда стоит дороже, чем те же продукты, но на развес.

Наверное, вы обращали внимание, что вафли на развес и в порционном пакете имеют разную цену, хотя, по сути, вы имеете дело с одним и тем же продуктом. Точно такая же ситуация обстоит и с фруктами, овощами, сырными и колбасными изделиями. Расфасованная еда в большинстве случаев стоит дороже. К тому же, далеко не всегда сотрудники магазина ставят дату упаковки продукта. А вдруг эти вафли лежат на полке уже полгода?

7. БАДы для иммунитета

БАДы могут навредить вашему здоровью, если вы принимаете их без назначения врача.

К сожалению, ученые до сих пор не выяснили, каким образом можно укреплять и восстанавливать иммунитет, поэтому прием БАДов является бесполезным. В лучшем случае, он окажется бесполезным, а в худшем – негативно отразится на вашем здоровье. То же самое касается и других препаратов, которые обещают «стройную фигуру», «вечную молодость» и другие вещи, о которых мечтают современные люди. Поэтому не попадайтесь на эту удочку и принимайте только те медикаменты, которые вам прописывает врач.

8. Товары у кассы

Товары у кассы - уловка маркетологов, позволяющая повысить продажи.

Если вы целенаправленно на шли в магазин за кофе в стиках, шоколадным батончиком, жвачкой, влажными салфетками и другими товарами, расположенными на кассе, то их покупка – лишняя трата денег. Конечно, сложно удержаться, когда в очереди стоит 5 человек, а вы от скуки рассматриваете продукцию, которая находится рядом с вами. Однако помните, что батончик негативно отразится на вашей фигуре, в кофе 3в1 скорее всего свернется, когда вы зальете порошок кипятком.

9. Кофе навынос

Ежедневная покупка кофе в автоматах существенно опустошит ваш кошелек.

Кофе можно выпить дома или на работе, так зачем тратить деньги на покупку бодрящего напитка из автомата? Во-первых, его вкус будет далеко не идеальным, а, во-вторых, если вы ежедневно будете тратить на кофе, например, по 100 рублей, то в конце года не досчитаетесь 37 тысяч рублей. Вряд ли привычка того стоит.

10. Вредные привычки

Сигареты и алкоголь не только дорого стоят, но и вредят здоровью.

Курение, алкоголь, ставки на спорт, азартные игры – все это не только опустошает кошелек, но и наносит существенный вред здоровью. В результате, сначала вы тратите деньги на продукцию или услуги, а потом на лечение. Платить, чтобы навредить себе – это по меньшей мере глупо.

Источник