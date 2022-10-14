Грузовики в Пакистане, разукрашенные во все цвета радуги

Грузовики в Пакистане — предметы искусства. Пакистанский трак можно отличить от всех прочих траков мира: кабина, борта и даже салон этого транспортного средства делают его похожим на музейный экспонат. На дорогу с бампера тут глядят нарисованные глаза, а по бокам кузова разгуливают павлины. Двери в кабину заменены на деревянные. И конечно, куда без нержавеющей стали! А также верблюжьей кости и пластиковых инкрустаций.







Декорирование грузовых машин практикуется в Пакистане и в некоторых странах Центральной Азии. Водители грузовиков конкурируют друг с другом, стараясь создать самые яркие, изысканные украшения. Каждый регион развивает свой особый стиль. Например, использование резных деревянных дверей больше характерно для Свата и Пешавара, верблюжьей кости и белой пластиковой инкрустации — для Синда, а изображение павлинов — для Пенджаба. Конструкции из нержавеющей стали являются типичными элементами для всех. Художественные сюжеты иллюстрируют не только мировоззрение, эстетические представления и эмоциональные переживания, но и религиозные аспекты. Поскольку грузовики — основной способ транспортировки по всему Пакистану, то их украшение становится главной формой изобразительного искусства целого общества.

Грузовики на автомагистрали Лахор — Исламабад возле Соляного хребта . © S KСтоянка грузовиков. © carol mitchell Глаза (обычно женcкие) — распространенный элемент дизайна. © Musab MianНиз бампера очень часто обвешивают маленькими колокольчиками. Иногда их тоже красят в яркие цвета. © No Real NameЧаще всего такие грузовики можно увидеть на междугородных магистралях, но и в городском окружении они смотрятся колоритно. © No Real NameО своей машине принято заботиться. © Umar Ali ChoudhryПакистанский художник Habib Ejaz за работой. ©Muddasir HussainДля росписи используются краски и эмали. © Muddasir HussainПавлин — один из традиционных элементов декора. © carol mitсhell Расписная деревянная дверь также является неотъемлемым атрибутом дизайна. © carol mitchellРыбацкая бухта в Карачи. © nidaЯркие детали составляют цельную художественную композицию козырька. © Nico CarliniДля каждого водителя его грузовик — больше, чем просто машина. Стиль оформления говорит многое об индивидуальности водителя . © carol mitchellЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)