Выращивание эффектных гладиолусов в горшках

Эффектные гладиолусы — цветы, которые способны преобразить любой сад. Их яркие стрелы выгодно выделяются среди низкорослых растений, позволяя создавать потрясающе красивые клумбы и цветочные композиции.

Поражает огромное разнообразие сортов гладиолуса, которые в первую очередь отличаются оттенков цветов: красные, желтые, бордовые, белые, синии, фуксия. Встречаются даже невероятные двухцветные гладиолусы. Вопреки распространенному мнению, вырастить гладиолусы в саду довольно просто, сделать это можно даже в больших кашпо, а не в открытом грунте.

Гладиолусы, растущие в контейнерах, выглядят очень необычно и эффектно и требуют минимум ухода — идеальный вариант для занятых садоводов, которые хотят, чтобы их сад был наполнен ярким цветением все лето.











































































































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