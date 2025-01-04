Лайфхаки, которые только на первый взгляд кажутся странными

Лайфхаки для дома, пожалуй, одна из самых популярных тем на просторах интернета, поэтому неудивительно, что существует столько разнообразных статей про бытовые хитрости. Некоторые из них кажутся логичными, а некоторые – откровенно странными.
Однако первое впечатление бывает обманчивым. Рассказываем о лайфхаках, которые, несмотря на свою показательную абсурдность, являются весьма эффективными.
Лайфхак 1: Перчатка против шерсти на мебели
Намочите перчатку и пройдитесь по дивану.
Если у вас дома есть домашние животные, то вы не понаслышке знаете, как тяжело очищать мебель и ковры от их шерсти. Однако, если знать один лайфхак, проблему можно решить быстро и без особых усилий. Вам понадобится всего лишь резиновая перчатка, которую нужно надеть и немного смочить водой. После этого пройдитесь рукой по всем загрязненным поверхностям: коврам, подлокотникам, сиденьям, спинкам кресел и диваном. Вы удивитесь, но вся шерсть моментально прилипнет к перчатке. Некоторые хозяйки рекомендуют вместо воды лак для волос, однако есть вероятность, что после него на мебели останется чувство липкости.
Лайфхак 2: Вилка для удобного натирания продуктов на терке
Так вы не повредите пальцы
Для приготовления большого количества блюд нужны измельченные продукты. Какие-то из них можно отправить в блендер, а какие нужно тереть на терке. В первом случае вы в абсолютной безопасности, а вот во втором – рискуете травмировать пальцы и заработать сколы на ногтях, особенно если в руках остался крохотный кусочек.
Решить эту проблему очень просто: возьмите обычную вилку, воткните ее в кусочек и спокойно продолжайте натирать его на терке. Кстати, для этих целей существует даже специальное приспособление, которое называется плододержатель. Приобрести его можно на любом маркетплейсе примерно за 150-200 рублей.
Лайфхак 3: Соль против горечи в кофе
Соль нейтрализует горький привкус.
Все утро мечтали о вкусном, ароматном, свежесваренном кофе, но когда приготовили его, поняли, что напиток горчит? Ничего страшного – есть простой и эффективный способ, который позволит устранить горечь в два счета. Просто добавьте в кофе щепотку соли. Она не только уберет неприятный привкус, но также смягчит воду, усилит аромат и расширит вкусовые границы напитка. Еще одной отличной добавкой станет молотый перец, который привнесет в кофе необычных пряных ноток. И не забывайте про классические специи: кардамон, гвоздику, корицу, которые особенно уместны зимой.
Лайфхак 4: Морозилка, чтобы сделать лук менее резким
Наденьте маску для плавания или заморозьте лук.
Если вы умеете нарезать лук без слез и какого-либо дискомфорта, вам срочно нужно дать Оскар, потому что нам кажется, что это невозможно. Практически каждая хозяйка жалуется на жуткое жжение в глазах и постоянно пробует разнообразные способы, чтобы как-то от него избавиться. Есть хорошая новость – мы нашли такой метод, и спешим поделиться им с вами.
Перед тем, как приступать к нарезке коварного овоща, положите его на 10-15 минут в морозилку. Этого времени вполне хватит для того, чтобы лакриматор (летучее вещество, вызывающее слезы), начал вырабатываться в меньших количествах. По истечении времени можете смело измельчать лук, не переживая, что опять будете плакать.
Еще одна хитрость, которая поможет справиться со слезами – очки или маска для плавания. Эти предметы создадут естественную преграду для летучего вещества и защитят глаза от раздражения. Да, в таком виде вы рискуете выглядеть очень забавно, но почему бы не воспользоваться этим лайфхаком, если он реально работает?
Лайфхак 5: Сода для удаления налета с посуды
Сода поможет убрать следы чая и кофе
Даже если вы пьете качественный чай и кофе и используете для заваривания напитков исключительно фильтрованную воду, со временем на стенках кружек все равно появляется некрасивый налет. Чтобы избавиться от него, прибегните к помощи старой доброй соды. Насыпьте в чашку одну чайную ложку порошка (если кружка большая, можно две), добавьте немного воды, чтобы получилась густая кашица, распределите смесь по дну и стенкам и оставьте примерно на 10 минут. По истечении времени протрите посуду губкой.
Еще одно эффективное средство от налета – уксус + соль. Смешайте в грязной кружке две чайных ложки уксуса и столько же соли, распределите средство по загрязненным участкам и подождите 10 минут. Затем тщательно пройдитесь по дну и стенках тряпкой и ополосните посуду чистой водой.
Лайфхак 6: Губка для увеличения срока годности продуктов
Положите губку на полку с продуктами.
Самый большой минус овощей и фруктов состоит в том, что они очень быстро портятся. Даже если вы купили самые свежие экземпляры на рынке, через несколько дней, проведенных в холодильнике, они начнут …Но ведь так хочется наслаждаться вкусом любимых продуктов как можно дольше. К счастью, есть один способ.
Чтобы увеличить срок хранения овощей и фруктов, положите на дно ящика, в котором они лежат, несколько губок для мытья посуды. Они будут впитывать лишнюю влагу и посторонние запахи, а потому продукты дольше останутся свежими. Раз в пару дней доставайте губки из холодильника, выжимайте их и заново укладывайте на поддон, чтобы они продолжали качественно выполнять свои функции.
Лайфхак 7: Газировка для очищения сантехники
Кола отлично справляется с грязью, налетом и ржавчиной.
В состав знаменитой кока-колы, которая является одним из самых популярных газированных напитков, входит ортофосфорная кислота. Благодаря ее наличию, газировка стала достойным соперником дорогим моющим и чистящим средствам, которые используют для ухода за сантехникой. Если не верите, самое время проверить.
Итак, чтобы убрать налет и ржавчину с кранов и раковин, необходимо смочить губку колой, пройтись по сантехнике и оставить на несколько минут, чтобы она успела разъесть загрязнения. После этого нужно смыть остатки газировки и насухо вытереть поверхность. Если же вам нужно почистить унитаз, вылейте в него литр колы, закройте крышку примерно на час, а по истечении времени просто проведите ершиком по поверхности. От налета и ржавчины не останется даже следа.
Кстати, газировка также отлично устраняет засоры в трубах. Волосы, мелкий мусор, жир, остатки продуктов – все сдается под напором кока-колы. Все, что нужно сделать – вылить в трубу примерно 300 миллилитров напитка, а через час промыть большим количеством горячей воды.
Лайфхак 8: Резинка для денег против скольжения доски
Наденьте резинку по обе стороны доски.
Лишь малая часть разделочных досок имеют прорезиненное основание, остальные же изделия лишены этой полезной функции, а потому постоянно скользят по столу в процессе использования. В результате у хозяек, как минимум, не получается ровно и красиво нарезать и разделать продукты, а как максимум, появляются порезы на руках, потому что доска все время двигается.
Чтобы избежать такой ситуации, возьмите пару обычных резинок для денег и зафиксируйте их с обеих сторон доски. Вуаля, девайс будет плотно прилегать к столешнице, не доставляя неудобств. Еще один вариант – положить под доску специальный антискользящий коврик или салфетку. Такое решение обойдется чуть дороже, чем канцелярские резинки, зато будет выглядеть намного эстетичнее.
Читать далее →
Свежие комментарии