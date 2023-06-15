Рыбные консервы, которые запрещено перевозить в самолете, а вскрывать можно только под водой

Сюрстремминг - взрывоопасные рыбные консервы , которые производят в Швеции / Фото: turizm.e1.ru

Сельдь для сюрстремминга сбраживают и помещают на несколько месяцев в бочку / Фото: yandex.ru

Вздутую банку открывать необходимо соответствующим образом, а именно под водой / Фото: yaplakal.com

Содержимое имеет не самый приятный запах, как и вкус / Фото: xcom-hobby.ru

Несмотря на неприятный запах любителей данного продукта довольно много / Фото: drive2.ru

Взять с собой баночку любимой консервы не получится - могут снять с рейса / Фото: coed.com