Рыбные консервы, которые запрещено перевозить в самолете, а вскрывать можно только под водой

Об этих консервах много кто наслышан, некоторые даже знают их вкус. Производятся они в Швеции и представляют собой консервированную селедку, которая называется сюрстремминг. Почему же в случае с данными консервами существуют специальные правила их вскрытия и ограничения в плане перевозки, а именно запрет на транспортировку в самолете.
Сюрстремминг - взрывоопасные рыбные консервы, которые производят в Швеции / Фото: turizm.e1.ru
Сельдь для сюрстремминга сбраживают и помещают на несколько месяцев в бочку / Фото: yandex.ru
На самом деле это обычная сельдь, только квашенная. Ее сбраживают, как это делается у нас в стране с капустой. Рыба помещается на несколько месяцев в бочку. После того, как процесс брожения завершается, она закрывается в банки. Иногда они вздуваются, что вполне нормально. Это говорит, что уже готовые консервы дображивают.
Вздутую банку открывать необходимо соответствующим образом, а именно под водой / Фото: yaplakal.com
Содержимое имеет не самый приятный запах, как и вкус / Фото: xcom-hobby.ru
Естественно, вздутую банку открывать необходимо соответствующим образом, а именно под водой. В противном случае жидкость может попасть на одежду, а аромат у нее не из приятных (слишком резкий и с тухловатыми нотками). Чтобы это отстирать, придется очень сильно постараться.
Несмотря на неприятный запах любителей данного продукта довольно много / Фото: drive2.ru
Взять с собой баночку любимой консервы не получится - могут снять с рейса / Фото: coed.com
Несмотря на неприятный запах любителей данного продукта довольно много. Некоторые вообще едят рыбу без хлеба. Такая баночка вполне может взорваться, в связи с чем с ней в самолет не пропустят. Не желаете расставаться с продуктом – придется его употребить перед посадкой на борт.
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