Чем опасна густая кровь и как это лечить

Немногие обращают внимание на состояние своей крови и делают это совершенно зря. Именно от крови зависят абсолютно все происходящие в нашем теле процессы и загустение этой жизненной среды приводит к серьезным проблемам. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий житель России испытывает симптомы густой крови разной степени тяжести: отсюда большое количество инсультов, инфарктов, проблем с почками и печенью.
Что это вообще значит
Густая кровь означает, что повышена ее вязкость. На вязкость влияют многие факторы. Это повреждение сосудов, нарушение функции печени, приводящее к отклонениям в химическом составе и повышению вязкости плазмы, изменение нормального состояния клеточных оболочек эритроцитов и тромбоцитов, которое приводит к усиленному слипанию этих клеток.
Опасность густой крови
Загустение крови приводит к серьезным проблемам. Снижение скорости кровотока на уровне капилляров и артериол ведет к застою лимфы в тканях. Следовательно, организм получает меньше кислорода, питательные вещества не доходят до органов в полном объеме. В какой-то момент кровяной застой приводит к склеиванию тромбоцитов: инфаркт миокарда, инсульт головного мозга — опасность выше, чем кажется на первый взгляд.
Прощай, вкусная еда
Конечно, от всего сразу отказываться не нужно, но пересмотреть рацион стоит точно. Жирное жареное мясо, всевозможные маринады, консервы и копченые колбасы должны появляться на столе лишь по большим праздникам. То же самое касается алкоголя и сладких газировок.
Привет, здоровая пища
Многие продукты способствуют разжижению крови. Апельсины, земляника, чеснок, свекла, лимон и какао — одни из самых распространенных и легкодоступных. Кроме того, не лишним будет включить в ежедневный рацион нежирные кисломолочные продукты.
Ацетилсалициловая кислота
А если проще — обычный аспирин. В поликлинике вам наверняка пропишут его в первую очередь, поскольку препарат эффективно и безопасно разжижает кровь и улучшает проходимость сосудов. По поводу дозировки лучше будет поговорить с врачем: самолечение еще никого до добра не довело.
Настой таволги
Этот настой может стать прекрасной заменой аспирину. Отвары таволги используются и для косметических целей и для лечения серьезных болезней — в народе травку зовут сорокаприточником, то есть помогающим справиться с 40 болезнями. Рецепт настоя прост: столовая ложка таволги заваривается стаканом кипятка и процеживается.
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