Самый необычный спортивный инвентарь, который вернет на тысячи лет назад

Красота и практичность.
В новом обзоре представлены, пожалуй, самые необычные гири с дизайнерской точки зрения. Ничего подобного ранее не делалось. Такой инвентарь станет не только полезным для человека, но еще и красивым украшением дома.
Группа финских дизайнеров решила создать самый необычный спортивный инвентарь. Работая над проектом, дизайнеры, судя по всему, задались вопросом о том, как бы выглядел спортивный инвентарь для занятия фитнесом, создай нечто подобное человек многие тысячи лет тому назад, например, в каменном веке. Как можно уже догадаться, мастера взяли и сделали гири и гантели из самых тривиальных материалов, таких, как камень и дерево. Получилось совсем не дурно, нужно отметить.
Самые необычные гири.
Итак, набор «самых древних гирь и гантелей» получил название Fitrocks Kettlebell. Приобрести его можно уже сегодня. Стоит сразу отметить, что выполняет он сразу две функции – практическую и декоративную. Что касается практической функции, то здесь, конечно же все и без лишних разъяснений понятно – берем гирю или гантели, и начинаем упражняться. Доступны они на любой цвет, вкус и вес. В наборе есть инвентарь массой 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 килограмм. Для занятий фитнесом этого более, чем достаточно.
Вторая важная функция набора, которую также не стоит игнорировать – декоративная, как уже было отмечено выше. Как и следует из названия, это означает, что гири могут стать прекрасным украшением интерьера, а потому не следует их прятать в темный шкаф. Само собой впишутся они далеко не в каждый интерьер, с другой стороны, станут предметом восхищения и удивления у гостей посетивших дом.
Напоследок добавим, что каждая гиря надежно укреплена. Хранить такой инвентарь можно в специальном деревянном ящике, который прилагается к набору.
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