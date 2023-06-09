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Как распознать вирус хосты

Вирус хосты — особая болезнь, которая быстро распространяется и приводит к неминуемой гибели растения. Многие садоводы слышали о вирусе хосты, но мало кто знает, как его распознать. Чуть ниже покажем, как правильно осмотреть и удалить заражённую вирусом хосту.

Как его распознать вирус хосты

Прежде всего, если на листьях хосты появился нехарактерный рисунок или узор (пятна), а вы знаете, что в этом сорте такого быть не должно, то это первый признак вируса. Купленная в магазине хоста уже может быть заражена вирусом, а развиться он может постепенно, особенно если у растения снизился иммунитет (холодное время года).

Как его распознать вирус хосты

Конечно же, деформация листьев — это второй и самый очевидный признак распространяющегося вируса хосты. В конце концов хоста перестаёт расти, может даже не проснуться после зимы. Вот как должны выглядеть нормальные листья:

Как его распознать вирус хосты

Вирус хосты не лечится. Более того: если не удалить заражённое растение, то вирус может с лёгкостью перейти на другие хосты на участке. Поэтому без сожаления выкапывайте больную хосту с корнями и сжигайте, чтобы сохранить остальные растения в саду. В ямку, оставшуюся от заражённой хосты, засыпьте свежей земли, обработайте марганцовкой и ничего не сажайте до конца сезона.

Как его распознать вирус хосты
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вирусХоста

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