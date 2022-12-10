В осенне-зимний период комнатные растения такие как замиокулькас, герань, декабрист, орхидея, спатифиллум, суккуленты и другие нуждаются в особом уходе.

Для того чтобы домашние цветы начали активно расти и заложили бутоны для будущего красивого цветения, а также стали более устойчивы к различным вредителям и бактериям, потребуется одно очень простое средство. Более того, благодаря этому средству листья станут более сочными и яркими, улучшится усвоение питательных веществ корнями растений.

Чудо средство для всех комнатных растений — раствор глицерина, который продается в каждой аптеке.







Глицерин для растений можно использовать двумя способами: для опрыскивания по листу и для полива под корень.

Для приготовления эффективного средства для опрыскивания комнатных растений к 100 мл отстоянной воды комнатной температуры добавьте 20 капель глицерина.







Для полива растений под корень 2 чайные ложки глицерина разведите в 1 литре воды.







Для получения наилучшего эффекта подкормку с глицерином следует использовать один раз в 2-3 недели. Результат будет заметен уже после первого применения.

Подробно о том, как использовать глицерин для комнатных растений смотрите на видео:



