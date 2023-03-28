Как живётся в реальном мире людям с суперспособностями

Трудно отыскать человека, который отказался бы от суперспособностей. Фантастические фильмы, книги о супергероях, заставляют нас задуматься о том, как бы было здорово обладать супердаром. А ведь эти суперлюди со сверхъестественными способностями не такая уж и выдумка! В мире есть немало таких необычных людей, чьи навыки и способности выходят за рамки нашего восприятия мира. Прочтите о семерых людях, обладающих самыми настоящими сверхвозможностями.
1. Женщина, которая помнит всё
Джилл Прайс.
Американка Джилл Прайс (Jill Price) — первый в мире человек с диагнозом синдром сверхточной автобиографической памяти, или гипертимезией. В мире таких людей с официально подтверждённым диагнозом всего шестьдесят. Джилл помнит каждый день своей жизни в мельчайших деталях, начиная с восьмилетнего возраста. Сейчас ей 54 года. Часто эти воспоминания всплывают в её памяти помимо её воли. Прайс говорит: «Это похоже на большой экран, который разделён пополам: в одной части настоящее, а другая часть постоянно показывает прошлое. А стимулятором для воспоминаний может стать любая мелочь».
Если бы не эта женщина, учёные, наверное, до сих пор не подозревали о существовании гипертимезии. Джилл сама написала доктору Джеймсу Макго из Калифорнийского университета в Ирвайне. Макго возглавлял тогда исследовательский центр нейробиологии памяти. Доктор вежливо ответил, что это не больница, а исследовательский институт и предложил порекомендовать хорошего врача в этой области. То, что ответила ему Прайс, он помнит по сей день: «Когда я где-нибудь вижу какую-нибудь дату, то я моментально переношусь в этот день и вспоминаю всё: где я была, с кем, что делала. Это нескончаемо, бесконтрольно и изнурительно. Может для кого-то это дар, а для меня тяжкое бремя. Мой мозг без конца проживает каждый день всю мою жизнь от начала до конца. Это просто сводит меня с ума!!!»
Макго заинтересовался этим случаем. Когда он встретился с Джилл, провёл множество исследований, удостоверившись, что всё действительно так как она говорит. Макго часто повторяет, что память — это наш мост в будущее. Но для Джилл всё иначе. «Мысль о том, что моя память испортит мне ещё не одно десятилетие, приводит меня в состояние крайнего отчаяния», — утверждает Прайс.
Ведь с того момента, как 30 марта 2005 года умер её любимый муж, она до сих пор несёт всю тяжесть воспоминаний. И помнит она не только о счастливых моментах их жизни, но и о его пустых, широко открытых глазах после того, как он умер.
Поэтому, доктор Макго считает, что главное во всём этом не то что такие люди всё помнят, а мы забываем. Ведь забывать это не только совершенно естественно для человеческого мозга, но и жизненно необходимо. Один из основателей современной психологии, Уильям Джеймс сказал об этом так: «Уникальная смесь того, что мы забываем, и того, что мы помним — это тот самый киль, на котором строится весь наш ментальный корабль. Если бы мы всё помнили, это было бы для нас так же опасно, как если бы мы не помнили совсем ничего».
2. Человек, который «видит» с помощью звуков
Дэниэл Киш.
Дэниэл Киш (Daniel Kish) считает, что для того, чтобы видеть, нам не нужны глаза. Он сам знает это не понаслышке: из-за рака сетчатки Дэниэлу удалили оба глаза ещё в младенческом возрасте. Благодаря самоотверженности его матери, которая решила во что бы то ни стало вырастить сына так, как будто он зрячий, он стал прекрасно ориентироваться в окружающем пространстве. С раннего детства он, как летучая мышь, интуитивно овладел эхолокацией. Делал он это так: прищелкивал по нёбу языком или хлопал в ладоши, и звуковая волна отражалась от всего окружающего и возвращалась обратно. Таким образом Дэниэл понимал каковы размеры и формы того, что его окружает.
Киш самостоятельно ходил через оживлённые улицы в школу, сам готовил себе еду. Когда мальчику исполнилось десять лет он к ужасу всех окружающих стал учиться ездить на велосипеде. Неоднократно его приводили домой соседи или полиция, обвиняя его мать в халатном отношении к ребёнку. Один раз Дэниэл налетел на столб, разбил велосипед и выбил зуб. Мама тут же купила ему новый!
Долгие годы Киш работал над собой. Он ездил верхом на лошади, занимался скалолазанием, поступил в университет на специальность учёного-психолога. Несмотря на препятствия и запреты, Дэниэл добился разрешения преподавать. ОН стал участвовать в телепередачах, где демонстрируя свои умения, хотел показать родителям слепых детей, что у них есть шанс вести полноценную жизнь, без ограничений.
Дэниэл рассказывает: «Не все могут так просто отпустить свои страхи. Наткнуться на столб — это маленькая неприятность. Запрет наталкиваться на столбы — это настоящее несчастье. Эхолокация — это навык, который формируется тренировками. Это как научиться играть на пианино. Научить можно любого, а начинать нужно как можно раньше».
За эти годы Дэниэл с коллегами научили видеть около двух с половиной тысяч людей по всему миру. Человеческому мозгу всё равно из каких волн строить зрительные образы: из звуковых или световых. На диагностике МРТ у слепых людей зрительная часть коры мозга обычно тёмная. У учеников Киша и его самого она горит и переливается! Эти люди правда видят в полном смысле этого слова. Да, им не увидеть горизонт. Картинки в их мозгу слегка расплывчатые и чёрно-белые, но они трёхмерные.
В мире насчитывается 35 миллионов слепых людей, их записали в инвалиды. Люди воспринимают это как трагедию. Дэниэл Киш доказал своим опытом, своей жизнью, что физической слепоты не нужно бояться. Куда страшнее слепота психологическая, духовная. Задача Дэниэла — помочь каждому, кто этого хочет, найти свой путь и выйти из тьмы на свет.
3. Мальчик-гений
Рамзес Сангуино.
Маленькому Рамзесу Сангуино (Ramses Sanguino) всего пять лет, а это один из самых гениальных детей на нашей планете. Ребёнок страдает при этом от лёгкой формы аутизма. И в то же время уже в годовалом возрасте мальчик научился читать, в полтора года он выучил таблицу умножения и всю периодическую таблицу Менделеева.
Он говорит на семи языках и умеет решать сложные математические уравнения. Ещё его мать утверждает, что Рамзес обладает телепатическими способностями. Он может угадывать игральные карты или цифры, загаданные ею. Это пока не является доказанным фактом, учёные работают с маленьким гением над исследованиями в этой области. Существует гипотеза, что телепатия — это для детей-аутистов альтернативный метод общения с родителями.
4. Человек-фотоаппарат
Стивен Уилтшир.
Стивен Уилтшир (Stephen Wiltshire) тоже страдает аутизмом и обладает при этом исключительным даром. У него просто уникальная фотографическая память. В отличие от Джилл Прайс, помнит он не о своей жизни. Этому человеку достаточно одного единственного взгляда на городской пейзаж и он запоминает картинку в мельчайших подробностях. Без эскизов и набросков он в состоянии в точности изобразить всё это на холсте.
Родился Стивен в Лондоне в 1974 году. Из-за аутизма он не говорил до пятилетнего возраста. Мальчик искал самовыражения в искусстве. Он рисовал в детстве всё под ряд, а к восьми годам решил, что его удел — это здания. Уилтшир — знаменитый во всём мире и единственный в своём роде архитектурный художник. Рецепт его успеха — это смесь таланта и интуитивно правильных решений.
5. Человек, который может долго не дышать
Стиг Северинсен.
Ни один человек в мире не может не дышать столько времени, как Стиг Северинсен (Stig Severinsen). Его рекорд — это 22 минуты под водой. Он увлекается таким редким видом спорта, как подводный хоккей. Именно занявшись этим видом спорта он и открыл в себе этот редкий дар. Северинсен в 2010 году поставил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он проплыл 72 метра в ледяной воде в простых плавках, без гидрокостюма. Стиг утверждает, что самое важное его умение — это то, что он умеет абстрагироваться от собственного тела и от боли.
6. Самый выносливый человек в мире, бегущий без сна
Дин Карназес.
Дин Карназес (Constantine Karnazes) является легендой сверхмарафонского бега. Он пробежал более полусотни марафонов. Дин участвовал в самом сложном в мире марафоне - «Бэдуотер» в Долине смерти. Там он смог преодолеть 217 километров на пятидесятиградусной жаре всего за 27 часов и 22 минуты.
Карназес занимается марафонским бегом всю свою сознательную жизнь. Он утверждает, что никогда не ощущал ни жжения в мышцах, ни судорог. «На определённой скорости я могу бежать очень долго, не уставая», — рассказывает Дин. Однажды он пробежал без отдыха четыре дня и три ночи, пока не уснул прямо на ходу. Ему приходится ограничивать себя сознательно, ведь он самый выносливый человек на нашей планете.
7. Человек-гидрант
Диксон Оппонг.
Уроженец Ганы, Диксон Оппонг (Dickson Oppong) - это человек-аттракцион. Он способен выпить огромное количество воды, смертельное для обычного человека и извергнуть её обратно. Диксон использует свой желудок, как насос. Оппонга называют человек-гидрант, или человек-насос. Он может вливать в себя за раз более четырёх литров воды.
Врачи выяснили, что по сути никаких чудес здесь нет. Диксон просто умеет мастерски управлять мускулатурой своего пищевода. Из своей удивительной способности Оппонг активно извлекает финансовую выгоду. Он устраивает целые шоу с водой. Помимо этого он принимает участие в соревнованиях по поеданию пищи. Заслужил славу ненасытного едока, поедающего разом семь блюд.
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