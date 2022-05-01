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Яркие фасады зданий в Сомали

Весьма необычное внешнее оформление магазинов в столице Сомали Могадишо неизменно удивляет посетителей города. Яркие и порой очень забавные картины украшают стены более ста магазинов, парикмахерских, автосервисов, чайных, кальянных и других детищ малого бизнеса.

Яркие фасады зданий в Сомали


Все эти произведения искусства создал коммерческий художник Муавие Хуссейн Сиду, известный как Shik Shik. С 12 лет он в своей неповторимой манере оформляет фасады торговых точек Могадишо, вдохновляясь местной повседневной жизнью. Графически простые рисунки, как правило, информативно и доходчиво объясняют покупателям, что их ждет внутри здания, а яркие краски и смелые линии украшают городской пейзаж.
фотопроект реклама Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

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