Яркие фасады зданий в Сомали

Весьма необычное внешнее оформление магазинов в столице Сомали Могадишо неизменно удивляет посетителей города. Яркие и порой очень забавные картины украшают стены более ста магазинов, парикмахерских, автосервисов, чайных, кальянных и других детищ малого бизнеса.









Все эти произведения искусства создал коммерческий художник Муавие Хуссейн Сиду, известный как Shik Shik. С 12 лет он в своей неповторимой манере оформляет фасады торговых точек Могадишо, вдохновляясь местной повседневной жизнью. Графически простые рисунки, как правило, информативно и доходчиво объясняют покупателям, что их ждет внутри здания, а яркие краски и смелые линии украшают городской пейзаж.

фотопроект реклама Сомали



















































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





