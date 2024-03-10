Для чего в XIX веке на пляжах ездили коляски, похожие на туалетные кабинки

Столетие – много или мало? Для отдельно взятого человека, конечно, много. А вот если посчитать в поколениях, то совсем наоборот. С течением времени многое меняется и, в первую очередь, нравы. Поведение современных людей обывателям XIX столетии показалось бы исключительно дурным тоном. Достаточно взглянуть на современные пляжи и сравнить их с тогдашними. Изучив фотографии минувшей эпохи, можно сильно удивиться загадочным коляскам, разъезжающим прямо по мелководью. Для чего же они были нужны?
Без них было никак. |Фото: feldgrau.infoсс.
Как можно было сразу догадаться, ездят по мелководью на фотографиях вовсе не какие-то вульгарные «туалеты на колесиках». Это так называемые «купальные машины» - важнейший элемент этикета позапрошлого столетия. Все дело в том, что нравы в XIX столетии, не говоря уже про конец XVIII столетия, были несколько иными. Например, приличная женщина не могла просто так взять и пойти купаться ни в нижнем белье, ни даже в купальнике.
Загорать в одежде - круто. |Фото: yablor.ru.
Если бы нынешние пляжные красавицы вдруг оказались в XIX веке, то посреди песков моментально материализовался бы куст с медведем, который сложив лапы в трубу прокричал бы из кустов извечное: «Шшш.., женщина пониженной социальной ответственности!» Ну или хотя бы: «Бесстыдница!»
Ездили по пляжу. |Фото: blogspot.com.
Но вернемся к пляжному этикету. Он был достаточно суров. Причем не только в отношении женщин. Приличные мужчины тоже были вынуждены ходить купаться в специальных трико. Такая культура распространялась по всей западной цивилизации: Великобритании и ее колониях, США, Франции, Германии и ряде других стран. Показаться даже в купальнике перед представителем противоположного пола (в большинстве ситуаций) считалось проявлением дурного тона. Именно для этого и нужны были купальные машины.
Мужчины тоже пользовались. |Фото: moimir.org.
По сути, купальная машина – это передвижная брезентовая раздевалка на колесах. Входили в машину в верхней одежде, а выходили уже в купальнике, причем сразу в воду по маленькой лестнице. Возвращение на сушу также осуществлялось строго через посещение купальной машины. В движение купальные машины приводились при помощи старой-доброй человеческой силы. На пляжах трудились специальные «извозчики», которые в несколько рук тягали коляски вместе с людьми. Реже для этих целей применялись лошади. На самых популярных курортах, где карет было много, их даже ставили на специальные рельсы, которые вели прямо к воде.
Странное было время. |Фото: 365info.kz.
Кроме того, купальные машины были еще и своеобразным «сервисом». Так, если купающийся или купающаяся не умела плавать или делала это плохо, она могла обвязаться специальным страховочным шнуром. Также, была разновидность колясок, рядом с которыми можно было развернуть брезентовую изгородь, которая должна была ограничивать пространство вокруг купающейся леди (по всей видимости для того, чтобы никто коварно не подкрался).
Эпоха - ужас современной феминистки. |Фото: novosti-n.org.
Купальные машины стали выходить из обихода в начале XX века. К 1920 году они и вовсе перестали использоваться. Ведь именно тогда грянула первая сексуальная революция, которая стала одним из последствий Первой мировой войны. Из-за высокой смертности мужчин и большого числа немощных представительницы прекрасной половины человечества были вынуждены «вывозить» на себе все большее количество мужских обязанностей. И именно тогда еще пуританская Европа неожиданно вспомнила, что (о, ужас) женщина - тоже человек!
Купальники уровня - пальто. ¦Фото: polonsil.ru.
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