Черные мошки часто становятся причиной гибели и повреждения комнатных растений, за которыми вы ухаживали долгое время.
Чаще всего эти вредители обитают в покупном грунте. Для того чтобы защитить домашний цветник от мелких вредителей, можно использовать очень простой копеечный способ, который доказал свою эффективность.
Для защиты растений потребуются ватные палочки и спрей для кошек и собак против блох и клещей Fitodoc.
Просто обрызгайте палочки спреем и воткните их в землю рядом с растением. На трехлитровый горшок будет достаточно трех ватных палочек. Результат будет заметен моментально: черные мошки больше не будут беспокоить вас.
О том, как использовать спрей от блох и клещей для помощи комнатным цветам, смотрите на видео:
Как избавиться от мошек на комнатных растениях
Черные мошки часто становятся причиной гибели и повреждения комнатных растений, за которыми вы ухаживали долгое время.
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