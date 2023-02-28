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Как избавиться от мошек на комнатных растениях

Черные мошки часто становятся причиной гибели и повреждения комнатных растений, за которыми вы ухаживали долгое время.
Чаще всего эти вредители обитают в покупном грунте. Для того чтобы защитить домашний цветник от мелких вредителей, можно использовать очень простой копеечный способ, который доказал свою эффективность.

Как избавиться от мошек на комнатных растениях

Для защиты растений потребуются ватные палочки и спрей для кошек и собак против блох и клещей Fitodoc.

Как избавиться от мошек на комнатных растениях

Просто обрызгайте палочки спреем и воткните их в землю рядом с растением. На трехлитровый горшок будет достаточно трех ватных палочек. Результат будет заметен моментально: черные мошки больше не будут беспокоить вас.

Как избавиться от мошек на комнатных растениях

О том, как использовать спрей от блох и клещей для помощи комнатным цветам, смотрите на видео:

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