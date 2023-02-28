Как избавиться от мошек на комнатных растениях

Черные мошки часто становятся причиной гибели и повреждения комнатных растений, за которыми вы ухаживали долгое время.

Чаще всего эти вредители обитают в покупном грунте. Для того чтобы защитить домашний цветник от мелких вредителей, можно использовать очень простой копеечный способ, который доказал свою эффективность.







Для защиты растений потребуются ватные палочки и спрей для кошек и собак против блох и клещей Fitodoc.







Просто обрызгайте палочки спреем и воткните их в землю рядом с растением. На трехлитровый горшок будет достаточно трех ватных палочек. Результат будет заметен моментально: черные мошки больше не будут беспокоить вас.







О том, как использовать спрей от блох и клещей для помощи комнатным цветам, смотрите на видео:



