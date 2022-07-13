Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия
Самым большим тибетским храмом является буддийский монастырь Ки Гомпа (Key Gompa или еще также употребляют Ki, Kye, Kee), расположенный в долине Спити (Spiti Valley), в штате Химачал-Прадеш (Himachel Pradesh), в округе Лахул и Спити, в близи реки Спити, Индия. Он находится на холме, на высоте 4166 метров у скалистых гор и имеет тысячелетнюю историю.
Храм очень древний это бесспорно, но мнения ученых разнятся по поводу года его основания, по одной из версий, монастырь был основан Дромтоном , учеником известного педагога Атишы (Atisha), в 1008-1064 годах нашей эры, но в этой местности раньше был расположен другой монастырь Кадампа, который был разрушен в 14 веке. Монастырю Ки Гомпа начисляется не менее 1000 лет и в связи с таким событием, в 2000 году было празднование этой даты с участием Далай-ламы.
Монастырь Кей Гомпа не единожды подвергался нападению варваров. Так, исследователи этого древнейшего архитектурного памятника, говоря о самых значительных разрушениях, вспоминают набеги татарских племен в XVII столетии, во времена, когда страной правил пятый Далай-лама. Не менее сложным был и 1840-й год, принесший с собой сильнейший пожар, уничтоживший многие настенные фрески, ценные картины, древнейшие рукописи, духовные инструменты.
В 1975 году на этой территории произошло сильнейшее землетрясение, которое нанесло значительный ущерб многовековому зданию, но Археологическое Управление Индии восстановило все в первозданном виде. Поверх разрушенных зданий монахи храма неоднократно строили новые, что и сказалось на внешнем виде монастыря Ки Гомпа, который мы сейчас и можем наблюдать. Он похож на оборонительный форпост, нежели на монастырь. В архитектуре отчетливо видно влияние китайской культуры. Стены монастыря покрыты картинами и фресками. Нагромождение небольших зданий, узкие коридоры и постоянно царящий полумрак – таковы условия жизни здешних монахов, принадлежащих к секте Гелугпа
Монастырь Ки Гомпа располагается на высоте 4166 метров над уровнем моря и очень хорошо вписывается в здешний ландшафт, в нем проживает около 250 монахов, в зимний период они учатся, а в летний работают вне монастыря на полях. Обучение в монастыре проходят дети из семей окрестных деревень, еще 30 лет назад главный лама монастыря решил, что каждая семья, у которой рождается второй сын, должен был отправиться в храм на обучение, чтобы поток лам не иссяк. Они обучаются на протяжении пяти лет, а потом либо остаются в монастыре, либо разбредаются по свету.
К туристам монахи монастыря Ки Гомпа ставятся благосклонно и с удовольствием покажут его тем, кто одолел такой долгий путь к его стенам. В стенах монастыря содержится большое количество исторических и духовных ценностей: коллекция древних манускриптов, масок, оружия, священных танок (изображений) и музыкальных инструментов.
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