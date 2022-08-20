Вот что нужно орхидее для активного роста

Когда речь идет о восстановлении орхидей, на помощь цветоводам могут прийти самые неожиданные вещи, например, обычный кирпич.
Используя кирпич и еще несколько подручных материалов, можно легко смастерить функциональный горшок, в котором орхидея будет чувствовать себя очень комфортно, что положительно скажется на ее росте и развитии.
Чтобы сделать оригинальный горшок, разрежьте пластиковую бутылку на 2 части: нижняя часть должна быть немного больше верхней. В верхней части сделайте многочисленные отверстия.
В отверстиях кирпича закрепите металлический прут, он необходим для дальнейшей фиксации орхидеи.
Очистите орхидею от старого посадочного материала, оставив лишь 1/3 часть мха. Срежьте поврежденные и загнившие корни. Для дезинфекции орхидеи потребуется корень имбиря. Разомните кусочек имбиря в ступке и залейте водой.
Через 20 минут профильтруйте воду через марлю и доведите до объема 0,5 литра. Опрыскайте имбирной водой листья и корни орхидеи.
Веревку, которая хорошо поглощает воду, проденьте через отверстия в кирпиче.
Поместите кирпич в верхнюю часть бутылки с отверстиями, после чего поставьте конструкцию в нижнюю срезанную часть бутылки. Аккуратно расположите орхидею на кирпиче, стараясь не повредить корни.
Наполните верхнюю часть горшка мелкими камнями, сверху выложите слой мха.
Наполните горшок водой. Благодаря постоянному увлажнению орхидея будет лучше расти и развиваться.
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