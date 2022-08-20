Вот что нужно орхидее для активного роста

Когда речь идет о восстановлении орхидей, на помощь цветоводам могут прийти самые неожиданные вещи, например, обычный кирпич.

Используя кирпич и еще несколько подручных материалов, можно легко смастерить функциональный горшок, в котором орхидея будет чувствовать себя очень комфортно, что положительно скажется на ее росте и развитии.

Чтобы сделать оригинальный горшок, разрежьте пластиковую бутылку на 2 части: нижняя часть должна быть немного больше верхней. В верхней части сделайте многочисленные отверстия.







В отверстиях кирпича закрепите металлический прут, он необходим для дальнейшей фиксации орхидеи.







Очистите орхидею от старого посадочного материала, оставив лишь 1/3 часть мха. Срежьте поврежденные и загнившие корни. Для дезинфекции орхидеи потребуется корень имбиря. Разомните кусочек имбиря в ступке и залейте водой.







Через 20 минут профильтруйте воду через марлю и доведите до объема 0,5 литра. Опрыскайте имбирной водой листья и корни орхидеи.







Веревку, которая хорошо поглощает воду, проденьте через отверстия в кирпиче.







Поместите кирпич в верхнюю часть бутылки с отверстиями, после чего поставьте конструкцию в нижнюю срезанную часть бутылки. Аккуратно расположите орхидею на кирпиче, стараясь не повредить корни.

Зафиксируйте орхидею с помощью кабельной стяжки.Наполните верхнюю часть горшка мелкими камнями, сверху выложите слой мха.Наполните горшок водой. Благодаря постоянному увлажнению орхидея будет лучше расти и развиваться.