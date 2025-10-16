Пятерка главных грузинских легенд

Из года в год Грузия манит миллионы туристов со всех уголков мира, ведь где, как не здесь, можно увидеть столько величественных гор, живописных пейзажей и древних храмов. Однако вкусная кухня и красивая природа — не единственное, что отличает Грузию от множества других стран. Ради чего сюда стоит ехать и что перед этим нужно узнать, расскажут 5 главных грузинских легенд.
Оазис, дарованный Богом
Одна из главных грузинских легенд гласит, что когда-то красивейшие земли на планете местным жителям подарил сам Господь. После сотворения мира Бог раздавал народам территории, которые впоследствии они могли называть своей Родиной. Когда все уголки уже были заняты, к нему подошли грузины, опоздавшие на расселение. Удивленный Господь спросил, почему они так долго к нему добирались, и тогда грузины ответили: «Мы так залюбовались величием и красотой созданного мира, что совсем потеряли счет времени». Польщенный таким восхищением Бог решил отдать грузинам оазис, который ранее приберег для самого себя. Так им и достался этом живописный уголок планеты. Взамен на это люди пообещали всегда с распростертыми объятьями и открытой душой встречать на своих землях гостей.
Один выстрел — одна цель
Еще одна популярная легенда относится к столице Грузии — Тбилиси. По преданию, правитель древней страны охотился в окрестностях Мцхеты, когда увидел вдалеке чудесного фазана. Ему так захотелось поймать птицу, что он сделал один точный выстрел, после чего сокола властелина отправили за добычей. Прошло некоторое время, но сокол так и не вернулся, и на его поиски отправили охотников. Выяснилось, что обе птицы угодили в горячий источник и погибли.
Родина христианства
Эта прекрасная страна изобилует религиозными памятниками и святыми местами, поэтому неудивительно, что очередная грузинская легенда посвящена именно им. Согласно поверью, много веков назад в поисках Ризы Господней сюда пришла святая Нина. Сама Богородица возложила на нее цель просвятить жителей древней Грузии и дала ей крест из виноградной лозы, который необходимо было установить в самой высокой точке этой местности. Так, на возвышенности над реками Арагви и Кура и зародилось христианство. Теперь на этот месте находится монастырь Джвари, который является первым в Грузии памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тайна двурогой горы Ушба
В Грузии много горных вершин, а одна из самых запоминающихся — гора Ушба, которая считается еще и самой опасной. Существует легенда, что в древние времена богиня охоты Дали влюбилась в прекрасного юношу, жившего в районе Сванетия. Однако парень не отвечал ей взаимностью, и тогда коварная богиня заманила его в свои покои и заставила забыть родной дом. История могла бы на этом и завершиться, если бы однажды молодой охотник не посмотрел вниз и не увидел башни родного селения. Юноша вспомнил обо всем и сбежал от своей похитительницы, вернувшись домой к милой невесте. Богиня Дали не смогла простить охотнику его предательство и однажды подослала к подножию горы огромного тура. Увидев такую богатую добычу, юноша сразу же бросился за ней и бежал до тех пор, пока не оказался на самой вершине горы. Тогда-то он и заметил, что земля под ним обвалилась в пропасть, лишив его возможность вернуться назад. Не желая жить без любимой, он бросился вниз и разбился. С тех пор склоны Ушбы окрашены в цвет его крови, а ее ледники белеют, словно кости.
Грузинское вино — напиток богов
рузинское вино славится на весь мир, неудивительно, что многие люди называют его «напитком богов». Однако существует и другая версия происхождения этого названия. Когда-то давно Бог сжалился над людьми, изгнанными из рая, и создал специально для них напиток, который успокаивал и приносил блаженство. Как вы уже догадались, им оказалось грузинское вино. У этой легенды есть продолжение, согласно которому, полученный нектар Бог предложил отведать Ангелам и Демонам. Все пришли в восторг от Творения Господнего, однако Дьявол не захотел уступать первенство и приготовил из вина чачу. Напиток было предложено отведать Богу. Тот выпил, затем еще, и еще — всего его чашу наполняли четыре раза. Тогда он остановился и сказал: «Кто выпьет три бокала этого напитка, попадет ко мне в рай, после четвертого — отправится на темную сторону». Именно поэтому во время грузинского застолья четвертую стопку чачи называют «дьявольской». Вот такие любопытные легенды посвящены одной из прекраснейших стран на свете. А что интересного о Грузии знаете вы?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии