Мраук-У - забытый «город восточного великолепия», куда можно добраться только по воде

Храм Андау Тейн, возведенный в 1515-1521 гг. | Фото: amusingplanet.com.

Рассвет, наблюдаемый с пагоды Шветунг. | Фото: amusingplanet.com.

Священная пагода в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.

Монахи и собака на фоне храма в Мраук-У.

| Фото: amusingplanet.com. Вид на храм Коутаун, который возвели между 1554 и 1556 гг.| Фото: amusingplanet.com.

Скульптурные композиции в коридорах храма Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.

Бирманцы, живущие в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.

Позолоченная ступа в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.

Потрясающий пейзаж в Мраук-У. | Фото: amusingplanet.com.

Храм Дукхантейн, возведенный в 1571 году. | Фото: amusingplanet.com.

Коридоры в храме Шиттаунг. | Фото: amusingplanet.com.