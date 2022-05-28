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30 ретро фотографий повседневной жизни жителей Эфиопии в 1940-х годах


Повседневная жизнь в Эфиопии.

Повседневная жизнь в Эфиопии.

Эфиопия – страна удивительная. И речь не только о потрясающих по красоте пейзажах и даже не об удивительном умении жителей этой страны жить в единении с природой. В Эфиопии в году 13 месяцев, а Новый год отмечают 11 сентября. Календарь, по которому живут эфиопы, отстаёт от общепринятого на 8 лет. Если кому-то кажется, что Эфиопия – дикая страна, где блага цивилизации недоступны, он заблуждается. Аддис-Абебa – столица Эфиопии – считается одним из самых современных городов на африканском континенте. Но здесь и сегодня можно встретить племена, которые живут, как жили их предки. А в этом обзоре мы собрали ретро фотографии о жизни в Эфиопии а 40-х годах прошлого века.

1. Эфиопская равнина


Женщина собирает серпом злаковые культуры.

Женщина собирает серпом злаковые культуры.

 

2. Сельское хозяйство


Молодой парень с помощью палки-рогатки собирает сено для крупно-рогатого скота.

Молодой парень с помощью палки-рогатки собирает сено для крупно-рогатого скота.

 

3. Стадо и пастух


Мужчина-погонщик ведет стадо буйволов на пастбище.

Мужчина-погонщик ведет стадо буйволов на пастбище.

 

4. Девушки с сосудами на голове


Молодые эфиопки несут домой продукты за спиной и сосуды с водой за несколько тысяч километров.

Молодые эфиопки несут домой продукты за спиной и сосуды с водой за несколько тысяч километров.

 

5. Аристократия Эфиопии


Богатые эфиопы на ритуальном обряде.

Богатые эфиопы на ритуальном обряде.

 

6. Девушка и зерно


Девушка из племени хамер занята разборкой круп.

Девушка из племени хамер занята разборкой круп.

 

7. Трубка мира


Африканец отдыхает в тенечке под забором, выкуривая трубку.

Африканец отдыхает в тенечке под забором, выкуривая трубку.

 

8. Караван верблюдов


Один из многочисленных способов перемещения народов Африки -это верблюды, ослы, лошади.

Один из многочисленных способов перемещения народов Африки -это верблюды, ослы, лошади.

 

9. В северных районах Эфиопии


Чабан ведет на выгул стадо буйволов.

Чабан ведет на выгул стадо буйволов.

 

10. Сосуд из шкуры


Африканец наливает воду в дубленую шкуру, которая выполняет роль сосуда для воды.

Африканец наливает воду в дубленую шкуру, которая выполняет роль сосуда для воды.

 

11. Другой мир


Торговля тушами животных.

Торговля тушами животных.

 

12. Традиции аборигенов


Обряды и деревенские праздники отмечаются всей деревней.

Обряды и деревенские праздники отмечаются всей деревней.

 

13. Глиняные сосуды


Африканки на берегу реки.

Африканки на берегу реки.

 

14. Небольшая ступка


Эфиопка возе своего жилища обрабатывает пшеничные колоски.

Эфиопка возе своего жилища обрабатывает пшеничные колоски.

 

15. Первый транспорт


Зажиточные люди могли приобрести себе билет и проехать в транспорте.

Зажиточные люди могли приобрести себе билет и проехать в транспорте.

 

16. На работу


Молодая семья идет на базар, что бы продать лепешки и заработать деньги.

Молодая семья идет на базар, что бы продать лепешки и заработать деньги.

 

17. Стихийный рынок


Продажа товара или обмен происходит прямо под открытым небом.

Продажа товара или обмен происходит прямо под открытым небом.

 

18. Мама и дитя


Женщина в белых одеяниях с ребенком на руках после родов.

Женщина в белых одеяниях с ребенком на руках после родов.

 

19. Семья


Мама готовит на обед огромную лепешку из муки для детей.

Мама готовит на обед огромную лепешку из муки для детей.

 

20. По дороге


Отряд мужчин совершает переход от одного селения к другому.

Отряд мужчин совершает переход от одного селения к другому.

 

21. Охота


Эфиопские парни идут на охоту с длинными самодельными копьями.

Эфиопские парни идут на охоту с длинными самодельными копьями.

 

22. Обработка поля


Подготовка поля к сельским работам.

Подготовка поля к сельским работам.

 

23. Традиции


Люди в традиционных обрядовых костюмах.

Люди в традиционных обрядовых костюмах.

 

24. Река Омо


По берегу реки проходит стадо рогатого скота и пастухи.

По берегу реки проходит стадо рогатого скота и пастухи.

 

25. Повозка


Самодельная повозка с большими колесами, запряженная в лошадь.

Самодельная повозка с большими колесами, запряженная в лошадь.

 

26. Госпиталь


Необычное сооружение и два доктора ждут своих пациентов.

Необычное сооружение и два доктора ждут своих пациентов.

 

27. Повседневность


Обычный день эфиопов, жителей Восточной Африки.

Обычный день эфиопов, жителей Восточной Африки.

 

28. Вьючное животное


Двугорбый верблюд с поклажей на горбу и хозяином.

Двугорбый верблюд с поклажей на горбу и хозяином.

 

29. В больницу


Бабушка и мать везут завернутого ребенка в покрывале в больницу.

Бабушка и мать везут завернутого ребенка в покрывале в больницу.

 

30. У плиты


Женщина готовит еду на костре.

Женщина готовит еду на костре.

 

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30 ретро фотографий повседневной жизни жителей Эфиопии в 1940-х годах

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30 ретро фотографий повседневной жизни жителей Эфиопии в 1940-х годахПодписаться на мой Instagram
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