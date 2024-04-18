Чем можно заменить плитку на кухонном фартуке

Облицованные плиткой стены широко используются на кухнях из-за их долговечности, неприхотливости и простоты в уходе. Однако существует множество других, не менее прочных современных материалов с привлекательным эстетическим видом и текстурой, которые станут прекрасной альтернативой классическому фартуку.







1. Керамогранитная облицовка

2. Каменная облицовка

3. Облицовка краской

4. Облицовка обоями

5. Облицовка стеклоблоками

6. Облицовка панелями

7. Облицовка микроцементом

8. Зеркальная облицовка

9. Облицовка ПВХ-плёнкой

Керамогранит станет идеальным решением для облицовки кухонного фартука.Керамогранит — это разновидность керамической плитки. Он известен своей прочностью, износостойкостью и долговечностью. Именно поэтому его смело можно использовать как настенное, так и напольное покрытие в местах с большой проходимостью и нагрузкой. Такой метод облицовки фартука кухонной зоны – это эстетика в чистом виде, неподвластная времени. Естественная текстура и рисунок создают сдержанную, но при этом утончённую атмосферу. Стоит также отметить тот факт, что керамогранит легко моется и за ним совсем несложно ухаживать, это делает его идеальным выбором для повседневного использования в кухнях, ванных комнатах и прихожих.Каменная облицовка прекрасная альтернатива вместо классической плитки.Камень — благородный натуральный материал с отличными эксплуатационными характеристиками. Он известен своей прочностью, долговечностью и устойчивостью к износу, что делает его идеальным материалом для кухонных интерьеров. Натуральный камень в естественных тонах создаёт в помещении тёплую, располагающую и успокаивающую атмосферу, а также обладает теплопроводными свойствами, которые гарантируют, что он не будет поглощать или удерживать тепло, соответственно – это отличный выбор для облицовки кухонных стен и пола.Несмотря на все достоинства натурального камня, у него есть и некоторые недостатки:• Он значительно дороже, чем другие материалы, особенно при использовании для отделки больших площадей, таких как столешницы, рабочие панели, напольное покрытие;• Натуральный камень также намного тяжелее других материалов, поэтому требует более прочной опоры и монтажа.• Пористая природа натурального камня требует особого ухода, особенно если он находится в непосредственном контакте с водой или другими жидкостями.Используйте краску для обливки рабочей зоны на кухне.Прочная моющаяся влагостойкая краска является популярным отделочным материалом для кухонных интерьеров. Этот тип краски известен своей простотой в уходе, что делает его практичным и удобным выбором для часто используемых поверхностей, таких как кухонные фартуки. Влагостойкая природа краски гарантирует, что она выдержит частые брызги и влажность, а также защитит материал, лежащий под ней от выцветания или других повреждений.Присмотритесь к обоям.Поклейка обоев — ещё один популярный отделочный материал для кухонных интерьеров. Правильно подобранные обои с повышенной износостойкостью и ненавязчивым рисунком\цветом, придают помещению свою особую эстетику, создавая интересный визуальный эффект. Они также легко моются и за ними весьма просто ухаживать.Стеклоблоки — оригинальное и современное решение.Стеклоблоки являются популярным выбором для оформления кухонных интерьеров, в первую очередь из-за их долговечности и устойчивости к царапинам и вмятинам. Как правило, они чаще всего используются для облицовки фартуков и рабочих поверхностей, а также шкафов и стен. Ко всему прочему, это достаточно прочный и простой в уходе материал, идеально подходящий для кухонных помещений. Стоит также упомянуть о том, что стеклоблоки эстетичны, поэтому они отлично впишутся в интерьер даже самой скромной по метражу кухни.Панели также идеально впишутся в интерьер кухни.Панели – отличный выбор для кухонных интерьеров, особенно там, где требуется долговечность и устойчивость к износу. Стоит также отметить тот факт, что для дизайна интерьера доступно множество типов панелей. Одни из самых популярных включают в себя:• Ламинированные панели — это тонкий шпон на основе древесины твёрдых пород или фанеры. Их зачастую используют для кухонь, ванных комнат и прихожих, поскольку они легко моются и не требуют технического обслуживания.• Панели из натурального необработанного дерева — станут прекрасным дополнением к кухонному интерьеру, привнося в него нотку тепла и природы.• Панели из искусственного дерева являются бюджетной альтернативой панелям из натурального дерева и обладают схожей эстетикой.Используйте новый современный материал — микроцемент.В последнее время микроцемент приобрел популярность в качестве материала для оформления интерьеров, особенно в дизайне кухни. Это современный и достаточно прочный универсальный бетонный материал, подходящий для широкого спектра внутренних работ и применений. Его можно использовать в кухонных помещениях для облицовки рабочей зоны, столешниц, стен и даже полов, придавая им элегантный и современный вид. Микроцемент также известен своей стойкостью к пятнам, влаге и износу. Ко всему прочему, он практичный и неприхотливый в обслуживании, поэтому отлично подойдёт для помещений с чрезмерной нагрузкой и эксплуатацией.А как вам вариант с зеркальной облицовкой?Зеркальная облицовка также является интересным и необычным выбором для кухонных интерьеров. Несмотря на то, что этот вид облицовки может быть более дорогим, чем другие материалы, он создаёт поистине уникальную эстетику, добавляя визуальный интерес, а также нотки роскоши и величия, в зависимости от типа и качества используемых зеркал. Зеркальный фартук придаёт пространству визуальную глубину, делая его более открытым, светлым и воздушным, а также помогает визуально расширить его, что особенно полезно в тесных кухонных помещениях. Зеркальные поверхности достаточно просты в уходе, поскольку они легко моются, поэтому в последнее время их всё чаще и чаще используют в облицовке рабочей зоны на кухне.Облицовка ПВХ-плёнкой — быстрый и бюджетный способ обновить любое старое покрытие.Самоклеящаяся ПВХ-плёнка станет отличным выбором для быстрого и экономичного обновления существующих покрытий на кухонных поверхностях, поскольку она не оставляет следов и не обесцвечивает поверхность, и при необходимости её можно легко удалить или заменить. Плёнка также проста в нанесении, требует минимальных усилий или специальных инструментов. Она обеспечивает мгновенное и заметное изменение внешнего вида, преображая кухонное пространство без длительного и дорогостоящего ремонта.