Как правильно жарить на сковороде, чтобы её не испортить

Делимся секретом жарки, который поможет вам сохранить любимую сковороду в ее первоначальном виде без особого труда.







Сегодня мы уже привыкли, что антипригарное покрытие позволяет нам готовить продукты, склонные к прилипанию, такие как омлет, морепродукты и клейкий рис, без особой опаски. Такое покрытие дает возможность жарить и пассеровать еду, не беспокоясь о том, что при недостатке масла подгоревшую пищу придется соскребать подручными средствами. Если вы читаете это и думаете: «Так и есть, но на моей сковороде с антипригарным покрытием продукты не прилипали только первую неделю», мы знаем, почему.



Рекомендации по приготовлению на посуде с антипригарным покрытием

Медленно разогревайте сковороду

Не готовьте на сильном огне

Перестаньте тереть сковороду абразивной губкой

Тщательно мойте посуду

Если вы хотите, чтобы ваши сковородки прослужили долго, позаботьтесь об их постепенном нагревании вместо того, чтобы сразу ставить посуду на горячую плиту. Только подумайте, какой треск может издать стальная раковина, если облить ее кипятком — примерно то же самое будет и со стальной сковородой без медленного разогрева. Если же у вас есть сковорода с антипригарным покрытием, постепенное нагревание все еще актуально, чтобы посуда сохраняла свой антипригарный эффект как можно дольше.Качественные сковороды с антипригарным покрытием замечательно используются и при конфорке, включенной на среднюю мощность. Поступая таким образом, вы избегаете порчи продуктов при готовки на слишком высокой температуре и продлеваете срок службы посуды. Обжаривая пищу на 2/3 мощности плиты, вы также исключаете перегрев жира (если используете его для жарки).Не прикасайтесь к сковороде ножом (или другой металлической посудой)Небольшие следы от ножа на поверхности сковородки приводят к отслаиванию антипригарного слоя и прилипанию продуктов. Деревянная и силиконовая посуда — лучшие друзья сковород с антипригарным покрытием, поэтому при необходимости обратите внимание именно на них, а не на первую металлическую ложку, которая удобно окажется под рукой. Кроме того, не забывайте всегда перекладывать продукты на разделочную доску, прежде чем браться за них с ножом.Очевидно, что, если даже легкое касание ножа или металлической вилки способно серьезно повлиять на утрачивание антипригарного эффекта у сковороды, использование жесткой губки со временем напрочь удалит покрытие, на котором еда должна не пригорать. Помните, что, поскольку к такой посуде априори ничего не прилипает даже при жарке мощностью чуть выше средней, ей не требуется агрессивная чистка с помощью абразивного покрытия губки.Чем лучше вы ухаживаете за своими сковородами, тем дольше они прослужат. Мойте сковороду, пока она еще слегка теплая, но уже не обжигающе горячая: таким образом можно минимизировать риск удаления антипригарного эффекта с посуды, потому что весь налет еще не успел затвердеть на ее поверхности. Специалисты по уходу за посудой настоятельно рекомендуют мыть сковороду с антипригарным покрытием вручную горячей водой с обычным моющим средством, а не ставить в посудомоечную машину, какой бы дорогой и профессиональной она ни была