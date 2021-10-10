Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Рассказываем, как изготовить приспособление, с помощью которого можно производить распил пиломатериалов как перпендикулярно заготовке, так и под определенным углом.

По сути, это приспособление представляет собой направляющую опорную площадку для ручной дисковой пилы, которая дополнительно оснащена регулируемым упором. Выставляя упор в нужном положении, мы меняем угол распила заготовки.

Идея изготовления самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала Gökmen ALTUNTAŞ. Берите себе на заметку!

Необходимые материалы и комплектующие:

фанера;

алюминиевый профиль;

транспортир.



Основные этапы работВажной особенностью самодельного приспособления является возможность регулировки упора. Причем делается очень легко и просто!

В первую очередь необходимо будет вырезать из фанеры опорную площадку для дисковой пилы. Вырезаем в ней продольный паз под алюминиевый профиль.

Обратите внимание: глубина паза должна превышать ½ толщины профиля.

Выступающая над опорной площадкой часть профильной трубы будет выступать в качестве параллельного упора для ручной дисковой пилы.



По разметке вырезаем полукруглые пазы. Затем на ленточной пиле или с помощью электролобзика отпиливаем от опорной площадки лишнюю часть.

На следующем этапе прикладываем к основанию транспортир, обводим его по внешнему и внутреннему контуру.



Устанавливаем алюминиевый профиль. Приклеиваем металлический транспортир на свое место, как показано на фото ниже.

В завершении останется только изготовить и установить регулируемый упор для заготовок. Для его фиксации автор использовал барашковый винт.

С помощью самодельной направляющей можно отпиливать заготовки под любым углом в пределах от 0 до 90 град. Работать с этим инструментом очень удобно.

Видео по теме

Процесс изготовления приспособления для работы с ручной дисковой пилой показан в авторском видеоролике ниже.