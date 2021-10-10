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Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Рассказываем, как изготовить приспособление, с помощью которого можно производить распил пиломатериалов как перпендикулярно заготовке, так и под определенным углом. 

По сути, это приспособление представляет собой направляющую опорную площадку для ручной дисковой пилы, которая дополнительно оснащена регулируемым упором. Выставляя упор в нужном положении, мы меняем угол распила заготовки. 

Идея изготовления самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала Gökmen ALTUNTAŞ. Берите себе на заметку!

Необходимые материалы и комплектующие:

  • фанера;
  • алюминиевый профиль;
  • транспортир.


Основные этапы работВажной особенностью самодельного приспособления является возможность регулировки упора. Причем делается очень легко и просто!

В первую очередь необходимо будет вырезать из фанеры опорную площадку для дисковой пилы. Вырезаем в ней продольный паз под алюминиевый профиль. 

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Обратите внимание: глубина паза должна превышать ½ толщины профиля.

Выступающая над опорной площадкой часть профильной трубы будет выступать в качестве параллельного упора для ручной дисковой пилы. 


По разметке вырезаем полукруглые пазы. Затем на ленточной пиле или с помощью электролобзика отпиливаем от опорной площадки лишнюю часть.

На следующем этапе прикладываем к основанию транспортир, обводим его по внешнему и внутреннему контуру. 

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой


Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилойУстанавливаем алюминиевый профиль. Приклеиваем металлический транспортир на свое место, как показано на фото ниже. 

В завершении останется только изготовить и установить регулируемый упор для заготовок. Для его фиксации автор использовал барашковый винт. 

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

С помощью самодельной направляющей можно отпиливать заготовки под любым углом в пределах от 0 до 90 град. Работать с этим инструментом очень удобно. 

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Видео по теме

Процесс изготовления приспособления для работы с ручной дисковой пилой показан в авторском видеоролике ниже. 

 

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