Самодельное приспособление (направляющая) для работы с ручной дисковой пилой

Рассказываем, как изготовить приспособление, с помощью которого можно производить распил пиломатериалов как перпендикулярно заготовке, так и под определенным углом.
По сути, это приспособление представляет собой направляющую опорную площадку для ручной дисковой пилы, которая дополнительно оснащена регулируемым упором. Выставляя упор в нужном положении, мы меняем угол распила заготовки.
Идея изготовления самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала Gökmen ALTUNTAŞ. Берите себе на заметку!
Необходимые материалы и комплектующие:
- фанера;
- алюминиевый профиль;
- транспортир.
Основные этапы работВажной особенностью самодельного приспособления является возможность регулировки упора. Причем делается очень легко и просто!
В первую очередь необходимо будет вырезать из фанеры опорную площадку для дисковой пилы. Вырезаем в ней продольный паз под алюминиевый профиль.
Обратите внимание: глубина паза должна превышать ½ толщины профиля.
Выступающая над опорной площадкой часть профильной трубы будет выступать в качестве параллельного упора для ручной дисковой пилы.
На следующем этапе прикладываем к основанию транспортир, обводим его по внешнему и внутреннему контуру.
По разметке вырезаем полукруглые пазы. Затем на ленточной пиле или с помощью электролобзика отпиливаем от опорной площадки лишнюю часть.
Устанавливаем алюминиевый профиль. Приклеиваем металлический транспортир на свое место, как показано на фото ниже.
В завершении останется только изготовить и установить регулируемый упор для заготовок. Для его фиксации автор использовал барашковый винт.
С помощью самодельной направляющей можно отпиливать заготовки под любым углом в пределах от 0 до 90 град. Работать с этим инструментом очень удобно.
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Процесс изготовления приспособления для работы с ручной дисковой пилой показан в авторском видеоролике ниже.
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