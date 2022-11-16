Истории американцев, сбежавших в СССР

20 сентября 1959 года уволенный девятью днями ранее из рядов морской пехоты за просоветские и радикальные взгляды Ли Харви Освальд отправился в Советский Союз. В СССР американец прожил совсем недолго, в отличие от многих своих соотечественников, променявших жизнь в США на возможность стать советским гражданином.
Чернокожий актер, ученые, шпионы, инженеры и балерины — все они нашли в Советском Союзе то, чего им не хватало в родной стране.
Ли Харви Освальд
В октябре 1959 года, незадолго до своего двадцатилетия, бывший морпех прибыл в Советский Союз. Американец поехал в Соединенное Королевство под предлогом учебы в Швейцарии, но в тот же день отправился на самолете в Хельсинки, где получил советскую визу.
Сразу после прибытия Освальд заявил о своем желании получить советское гражданство, но 21 октября его ходатайство было отклонено. Тогда Освальд прямо в гостинице вскрыл себе вены на левой руке, после чего был отправлен в психбольницу.
Через неделю он явился в посольство США в Москве, чтобы отказаться от американского гражданства. О бегстве морпеха в Советский Союз было сообщено на первой полосе Associated Press и в других изданиях 1959 года.
Освальд хотел учиться в МГУ, но был отправлен работать токарем на Минский радиозавод имени Ленина. В Минске он получил пособие и меблированную однокомнатную квартиру в престижном доме, при этом постоянно находясь под наблюдением.
Вскоре Освальд заскучал: «Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». Он написал в посольство США в Москве запрос на возвращение его американского паспорта и предложение вернуться в США.
В СССР Освальд успел познакомиться с 19-летней студенткой Мариной Прусаковой, на которой женился. У пары родилась дочка Джун, а 24 мая 1962 года семейство покинуло Советский Союз.
Уже позже на родине Освальд был арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. После чего стал главным подозреваемым и в убийстве Кеннеди.
Считалось, что мужчина за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллас, а затем убил местного полицейского. Согласно выводам комиссии, он «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи».
Освальд отрицал свою причастность к обоим убийствам, а два дня спустя, во время перевода в окружную тюрьму, был застрелен владельцем ночного клуба. Это убийство попало в телевизионный репортаж и было показано в прямом эфире.
Ллойд Паттерсон
Актер впервые прибыл в СССР в 1932 году как участник афроамериканской труппы Джеймса Хьюза, мечтавшего создать в СССР свой театр.
Вскоре Паттерсона, знающего английский язык, пригласили работать диктором отдела радиовещания на Северную Америку. Впоследствии вместе с женой, украинской художницей, он работал на московской киностудии.
В октябре 1941 года Ллойд был контужен взрывом немецкой авиабомбы, после чего работал диктором в Комсомольске-на-Амуре, где через несколько месяцев во время одной из передач потерял сознание. Умер Паттерсон 9 марта 1942 года. Ему было 32 года.
Его сын Джим в два года сыграл роль в фильме «Цирк», впоследствии служил капитаном-подводником, работал литератором и уехал на родину отца в 1994 году.
Арнольд Локшин
Ученый-биолог из США вместе с супругой в 1986 году попросил политическое убежище в СССР по причине преследования спецслужбами за коммунистические убеждения.
Пара ездила по стране с пресс-конференциями, на которых Локшин клеймил американские спецслужбы. До конца 90-х доктор биологических наук проработал в лаборатории Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина.
Советское гражданство Локшины так и не получили, а в 1992 году по указу Бориса Ельцина им было предоставлено уже гражданство РФ. В 2001 году Арнольд Локшин вышел на пенсию, пытаясь добиться пенсионных выплат и со стороны США.
Сейчас ученый живет один в московском районе Новые Черемушки, ведет свой блог. Его жена Лорен Локшин и трое их детей также живут в России, но отдельно. По словам Арнольда, отношения с ними он не поддерживает, поскольку «они перешли на другую сторону баррикад».
Эдвард Ли Говард
Вместе с женой несколько лет работал на ЦРУ, однако был уволен за употребление наркотиков.
Сотрудник КГБ бежал в посольство США в Риме и на допросах предоставил данные о двух американских офицерах разведки, которые были агентами КГБ, — Эдварде Ли Говарде и Рональде Пелтоне.
Говард вылетел в Хельсинки и бежал в советское посольство. До конца жизни он утверждал, что был невиновен и стал жертвой клеветы, из-за чего ему пришлось спасаться бегством.
В 1995 году были опубликованы мемуары Говарда Safe House, в которых он рассказывал о том, что был готов к сделке о признании вины.
Говард скончался 12 июля 2002 года на своей российской даче при загадочных обстоятельствах: он упал в собственном доме и сломал шею.
Рой Франклин Бартон
Американский этнолог, исследователь Филиппин и австронезийского народа ифугао, решил эмигрировать в СССР в 1930 году, вскоре после начала Великой депрессии. Ученый давно интересовался социализмом, а также бежал, чтобы не платить алименты.
В СССР он хотел сразу же заняться антропологией, но первоначально был вынужден шесть месяцев отработать в больнице Стоматологического института в Ленинграде.
В 1935 году он защитил кандидатскую диссертацию о языческих верованиях на Новой Гвинее, участвовал в работе Антирелигиозной выставки, женился на советской женщине, но при всем при этом сохранил американское гражданство.
С 1938 по 1940 год Бартон работал в отделе Индии и Индонезии Музея антропологии и этнологии Академии наук, но в мае 1940 года он внезапно пришел в американское посольство в Москве, попросив восстановить действие его американского паспорта и заявив, что опасается ареста со стороны НКВД.
Впоследствии был выявлен факт тайных связей Бартона и НКВД, однако доподлинно неизвестно, какую именно работу он выполнял и почему опасался ареста. В 1940 году ему был разрешен выезд в США.
Джоэл Барр
Радиотехник вместе со своим другом работал в компании Western Electric, выполнявшей военные заказы. Находясь в контакте с советским разведчиком Феклисовым, они передавали советской разведке техническую информацию о военных системах армии США.
В 1950 году Барр узнал о суде над супругами Розенбергами, с которыми был знаком, и бежал в Чехословакию. Там он получил новое имя Иосиф Берг. В 1956 году Берг с коллегой приехали в СССР, где сыграли важную роль в развитии советской микроэлектроники.
Именно они создали первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и ее модификацию УМ-1НХ, за что им была присуждена Государственная премия. В 1962 году КБ посетил сам Хрущев, на которого оно произвело большое впечатление.
Берг продолжил работать на советскую науку и умер в Москве 1 августа 1998 года.
Виолетта Бовт
Родилась 9 мая в Лос-Анджелесе, а в 1930-х годах ее отец-коммунист переехал вместе с семьей в СССР.
Тут девушка окончила Московское хореографическое училище при Большом театре по классу педагога Марии Кожуховой, после чего была принята в балетную труппу Музыкального театра Станиславского.
Виолетта была прима-балериной труппы до самого начала 1980-х годов и танцевала до 55 лет.
В лице Виолетты Америка потеряла выдающуюся балерину, которая сочетала в своих работах виртуозную балетную технику с психологической разработкой ролей. Вплоть до своей смерти Виолетта проработала педагогом-репетитором театра.
Аннабель Бюкар
С 1946 года девушка занимала должность клерка американского посольства в СССР, работая в Бюро по сбору информации, в том числе для иллюстрированного русскоязычного журнала «Америка».
Через два года Аннабель вышла замуж за оперного певца Константина Лапшина и пожелала остаться жить в СССР. Она заявила: «Это хорошие люди… они делают все возможное для того, чтобы сделать этот мир лучшим местом для жизни».
В 1949 году в Москве в издательстве «Литературной газеты» вышла ее книга «Правда об американских дипломатах», где она разоблачала морально деградировавших работников американского посольства в СССР.
Бюкар осталась со своей новой семьей в Москве, родила сына, работала диктором на радио. «Эта атмосфера мира, спокойствия и счастья в Советском Союзе особенно благотворна в эти дни, когда военная пропаганда и военный психоз господствует во многих странах мира, я легко могу понять, как это все губительно действует на нервы и здоровье простых людей», — говорила она. Скончалась Аннабель в Москве в 1998 году.
Китти Харрис
Девушка с юных лет вступила в Компартию США, а в 1931 году советским разведчиком Эйнгорном была привлечена к нелегальной разведывательной работе.
Первое назначение Китти получила в Германию — в Берлин. Несколько раз посещала Москву, где училась под руководством Уильяма Фишера.
В апреле 1936 года была направлена в Париж для работы радисткой нелегальной радиостанции НКВД, а 22 июня 1941 года написала письмо руководителю советской внешней разведки: «Прошу дать мне работу немедленно. Я могу пойти на фронт в качестве радиста, я могу делать одежду для солдат, в конце концов, с моим опытом нелегальной работы я не боюсь работы в тылу врага».
Но ее направили в США, а позже перевели в Мексику. Вернулась Харрис в Москву в июле 1946 года. Ее отправили в Ригу, где через четыре года она была арестована и направлена на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу в Горьком. После освобождения Китти осталась в Горьком, где жила до своей смерти в 1966 году.
Моррис и Леонтина Тереза Коэн
Супруги работали на советскую разведку почти 30 лет, пока их не рассекретили в Великобритании.
Коэны провели несколько лет в тюрьме в Великобритании, после чего их обменяли на британского шпиона. Супруги обосновались в Москве, получили советское гражданство.
Моррис Коэн всю оставшуюся жизнь посвятил подготовке будущих специалистов разведывательного ведомства СССР и скончался в 1995 году. Его супруга умерла тремя годами ранее.
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