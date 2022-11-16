Истории американцев, сбежавших в СССР

20 сентября 1959 года уволенный девятью днями ранее из рядов морской пехоты за просоветские и радикальные взгляды Ли Харви Освальд отправился в Советский Союз. В СССР американец прожил совсем недолго, в отличие от многих своих соотечественников, променявших жизнь в США на возможность стать советским гражданином.



Чернокожий актер, ученые, шпионы, инженеры и балерины — все они нашли в Советском Союзе то, чего им не хватало в родной стране.











Ли Харви Освальд

Ллойд Паттерсон

Арнольд Локшин

Эдвард Ли Говард

Рой Франклин Бартон

Джоэл Барр

Виолетта Бовт

Аннабель Бюкар

Китти Харрис

Моррис и Леонтина Тереза Коэн