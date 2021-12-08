10 трюков с оливковым маслом, которые не имеют ничего общего с приготовлением пищи

Хозяйки привыкли использовать оливковое масло для приготовления салатов или горячих блюд. Такой продукт славится своими вкусовыми качествами и пользой для здоровья. Однако его можно использовать не только по прямому назначению.

Иногда оно очень кстати выручает в домашнем хозяйстве. При этом не придется сильно тратиться - можно приобрести в продуктовом магазине самую дешевую бутылочку с оливковым маслом.

1. Почистить вашу обувь

Обувь можно прекрасно почистить оливковым маслом.

Если любимые кожаные туфли стали немного тусклыми, не стоит расстраиваться и подумывать о покупке новой пары. Наверняка на кухне найдется бутылка оливкового масла. Его можно использовать для решения проблемы. Нужно нанести немного масла на мягкую тканевую салфетку и хорошенько почистить ботинки. Такой способ прекрасно подойдёт для придания блеска кожаной обуви, но можно также обновить и оживить внешний вид резиновых сапожек. Один нюанс: оливковое масло может испортить замшу. Поэтому применять его для очистки замшевых туфель или сапог не рекомендуется. Естественно, обувку из ткани тоже не стоит натирать маслом.

2. Если заело молнию

Заевшую молнию можно смазать маслом.

Молнии имеют свойство заедать в самый неподходящий момент.

3. Пусть жемчуг засияет

Приходится дергать их, пытаться застегнуть или расстегнуть. Иногда это приводит лишь к порче вещи и плохому настроению. К счастью, проблемы легко решаются с помощью оливкового масла. Просто возьмите бутылку с этим продуктом и нанесите небольшое количество на зубчики молнии. Молния начнёт снова плавно двигаться вверх и вниз. Манипуляцию нужно проводить аккуратно, чтобы не испачкать маслом вещь вокруг молнии.

Использование масла придаст жемчугу блеск.

Со временем жемчужные ожерелья или серьги начинают тускнеть. Это очень грустно, поскольку жемчуг очень красивый камень и должен восхищать. Чтобы он выглядел изумительно, его следует регулярно чистить. Однако большинство чистящих средств слишком агрессивны для жемчуга. Что же делать? Оливковое масло поможет и здесь. Надо взять немного масла и втереть в жемчуг при помощи мягкой ткани. Жемчужные украшения засияют, словно их только что принесли из ювелирного магазина.

4. Ногти ломать не придётся

С маслом легко оттереть липучки на двери холодильника.

Наклейки на клеевой основе знакомы всем. Это ценники, различные стикеры, которые дети любят клеить на холодильник, и другие липучки. Иногда они настолько крепко держатся на поверхности, что удалить их без проблем очень сложно. Если пытаться это делать ногтями, можно испортить маникюр, а использование бритвы или острого ножа может повредить вещь, на которой поселилась упрямая наклейка. Решение есть. Это оливковое масло. Нужно нанести немного масла на упорную липучку и оставить примерно на пятнадцать минут. После этого поверхность можно быстро и без проблем очистить при помощи губки.

5. Замедлить потускнение серебра

Масло может замедлить потускнение серебра.

Ложки, подносы, тарелки, запонки, украшения и другие предметы из серебра имеют свойства темнеть и покрываться пятнами. Хотя оливковое масло не может предотвратить этот процесс, замедлить его оно способно. Надо нанести немного масла на ластик и тщательно почистить серебряную вещь.

6. Блестящая нержавейка

Раковина из нержавейки будет блестеть, если чистить ее маслом.

Посуда из нержавеющей стали выглядит очень красиво. Она смотрится современно, и готовить в ней удобно. Из этого материала также делаются вытяжки, раковины, которые устанавливаются в современной кухне. Однако нержавейка может терять свой привлекательный вид. Оливковое масло способно не только добавить блеска предметам из нержавеющей стали, но и предотвратить их потускнение и защитить от коррозии. Надо отполировать вещь при помощи мягкой ткани, на которую предварительно нужно нанести несколько капель оливкового масла. Масло не повредит поверхность серебряной безделушки, как это может сделать любое другое чистящее средство.

7. Снять макияж без проблем

Оливковое масло прекрасно снимает макияж.

Удивительно, но оливковое масло прекрасно потом подойдёт для снятия макияжа. Несколько капель этого ароматного вещества на ватный тампон - и можно с комфортом снять тушь, тени, румяна или пудру. И это ещё не всё, оливковое масло не просто уберет загрязнения и очистит в лицо, а сделает ресницы более пушистыми. Можно сделать так: взять флакон с засохшей тушью, тщательно его промыть и высушить, а затем налить туда немного оливкового масла. Чтобы оно прослужило дольше, стоит прокипятить его на водяной бане. После того, как жидкость остынет и будет перелита в тюбик, в вашем распоряжении натуральное средство для ухода за ресницами и бровями.

8. Натуральное косметическое средство

Оливковое масло отлично влияет на волосы.

Обладатели кудрявых волос иногда хотят, чтобы их шевелюра была менее растрепанной. Оливковое масло поможет в этом без вреда для волос. Нужно растереть немного масла в ладонях и аккуратно нанести на кончики. При этом не стоит втирать масло в кожу головы, чтобы не повысить жирность волос и не получить некрасивую причёску. Если волосы слишком сухие, то перед их мытьем можно делать маску из оливкового масла. Его нужно немного подогреть, нанести на волосы, а затем надеть купальную шапочку. Надо подождать тридцать минут, а потом смыть масло теплой водой с шампунем.

9. Прекрасная маска для лица

Из масла получится замечательная маска для лица.

Зимой кожа на лице становится сухой, стянутой. Особенно тяжело аллергикам, которые не могут использовать многие косметические средства. Если вы не хотите экспериментирует с дорогими кремами, используйте оливковое масло. Нужно нанести его на лицо и оставить на двадцать минут. После этого надо смыть средство чуть теплой чистой водой. А еще можно сделать приятную расслабляющую и увлажняющую ванну, добавив масло в воду. Тело обрадуется такой процедуре, кожа станет более эластичной и нежной.

10. Бритва останется острой

Лезвие будет меньше ржаветь, если натирать его маслом.

Качественные лезвия стоят не слишком дешево, поэтому люди стараются, чтобы они прослужили как можно дольше. Хотите продлить жизнь своей бритве? В этом поможет оливковое масло. Нужно капнуть немного масла на ватный диск и протереть бритву. После этого она должна высохнуть, и все, уже можно пользоваться. Такой способ защитит бритву от коррозии, она не будет быстро покрываться ржавчиной.

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