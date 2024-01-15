Что-то не так: счастье по-скандинавски

Есть такая штука. Хюгге – недавно ставшая популярной идея комфортной, уютной, благополучной жизни, получения удовольствия от повседневности. Родина хюгге – скандинавские страны, а его «родственников» нетрудно отыскать в самых разных частях планеты: простые рецепты счастья изобретали не только в северной Европе. Казалось бы – что может быть лучше? Но только все чаще концепция хюгге подвергается критике.

Что же может быть неправильного в уютных картинках с мягким пледом и чашкой чая?

СЛОВО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ТОЧНОГО ПЕРЕВОДА

История самого понятия уходит в глубину веков, единого объяснения происхождения слова «хюгге» нет. Ясно лишь, что появилось оно в норвежском и датском языках, правда, сама идея хюгге как мировоззрения, мироощущения – скорее датская, ведь норвежское «хюгге» означает просто «уют». Идея это достаточно молодая, получившая признание и популярность в конце прошлого века, несмотря на то, что термин возник значительно раньше.

Точно перевести hygge не получится, это что-то из области ощущений: удовольствие, комфорт, спокойствие, безмятежность, наслаждение каждым моментом из множества. Те, кто стремится приблизиться к своему идеалу хюгге, устраивают свой быт таким образом, чтобы даже рутинные простые занятия приносили радость и чувство благополучия. Хюгге подразумевает отсутствие стресса, ощущение расслабленности.

Существуют специальные рекомендации для желающих наконец познать хюгге: для этого нужно сделать уютным место своего пребывания – будь то дом или офис; советуют носить только удобную одежду и обувь, вести активный образ жизни, есть вкусную еду и наслаждаться процессом ее приготовления. Все в жизни пусть будет в меру, и хорошо, чтобы в ней присутствовали встречи с близкими людьми, творческие занятия и хобби. Важно обращать внимание на простые вещи и получать удовольствие от простых радостей.

ТИХОЕ СЧАСТЬЕ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Говорят, эта часть скандинавской культуры появилась благодаря специфическим природным условиям, в которых жили и живут истинные последователи идей хюгге. Холод, непогода, темные холодные города – все это способствовало поиску того, что можно противопоставить довольно депрессивному климату. Жители европейского севера научились ценить время – более важный ресурс, чем деньги и престиж. И в умении проводить свое время с удовольствием достигли успеха: идеи хюгге завоевывают все больше поклонников по всей планете, несмотря на то, что монополистами в искусстве ценить простые радости скандинавов назвать нельзя.

Что-то похожее можно отыскать и у соседей датчан, и у тех, кто придумал свои рецепты «тихого счастья», даже не подозревая о существовании ни Скандинавии, ни вообще Европы. Это, в первую очередь, японская эстетика ваби-саби, которая позволяет видеть подлинность и уникальность каждой вещи, ценить простоту, несовершенство, мимолетность, воспринимать красоту в ее естестве.

У исландцев существует понятие gluggaveður, оно описывает состояние, когда за окном ветер, дождь и холод, а человек смотрит на непогоду через окно, находясь в светлом теплом доме. Для голландцев существует gezelligheid, это об отдыхе и досуге с близкими друзьями; немецкое Gemütlichkeitозначает некое общее полезное и разумное дело; итальянцы придумали свое dolce far niente, которое подразумевает получение удовольствия от отсутствия занятий, паузы в делах. У многих народов существуют традиции наслаждаться моментом и обращать его себе на благо – не в практическом смысле, а на уровне ощущений и состояния.

ХЮГГЕ НА ПРОДАЖУ

Казалось бы, что плохого в том, что у идей хюгге появляется все больше поклонников и последователей? Однако нужно признать, что первоначальная мысль слегка потерялась в процессе воплощения в жизнь этой части скандинавской философии. В современном мире, как ни крути, а начинается все с «правильных» покупок, и из хюгге быстро выросла целая маркетинговая технология. «Продавать» людям тихое счастье и повседневное благополучие оказалось довольно просто – а потому бесконечные мягкие пледы и теплые носки, как и чашки с соответствующим дизайном или свечи, призванные создать «уютное» освещение, оказались настоящим маст-хэвом для тех, кто ступил на тропу благополучия по-скандинавски.

Хюгге помогает продавать, но критикуют хюгге еще и потому, что философия эта часто связывается с финансовым и социальным благополучием жителей скандинавских стран – якобы они живут в удовольствие и окружают себя комфортом лишь потому, что могут себе это позволить. Действительно, обустроить дом так, чтобы он соответствовал представлениям об уюте, богатому человеку несколько проще. Но в целом такое восприятие идеи хюгге скорее ошибочно. По-настоящему важны не внешние атрибуты благополучия и часто вообще не материальные его составляющие.

Хюгге, говорят датчане и вообще скандинавы, нельзя купить, это нечто почти неуловимое, непрограммируемое, что приходит в жизнь не с покупкой того самого сервиза или крутого пледа, "прямо как в каталоге", а с радостью от мелочей и небольших повседневных дел. Прогулка на природе, настольные игры, время проведенное в кругу семьи, неторопливое приготовление горячего супа зимой или пикник летом, велосипедный променад по окрестностям – а дальше продолжить исходя из собственных предпочтений: вот совершенно бесплатные варианты сделать повседневность ближе к хюгге, не попадаясь на уловки маркетологов.