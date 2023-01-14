Фастфуд наносит организму больше вреда, если запивать его кофе
Фактрум предупреждает: чрезмерная любовь к фастфуду — это плохо, но гораздо хуже — чрезмерная любовь запивать фастфуд кофе. Если вы наелись жирной пищи, а затем выпили чашечку эспрессо, уровень сахара в вашей крови мгновенно поднимется до высот, характерных для людей с риском развития диабета.
Канадские учёные из университета Гэлфа провели исследование, в ходе которого напоили группу здоровых мужчин жировым коктейлем из липидов (очень аппетитно, не правда ли?), чтобы сымитировать процессы, происходящие в организме после употребления фастфуда. Через несколько часов некоторым из них дали сладкий напиток. Уровень сахара поднялся на 32% по сравнению с теми, кто напиток не пил.
Но действительно ошеломительные результаты учёные получили, когда заставили испытуемых через несколько часов после жирового коктейля выпить пару чашек эспрессо. Ещё через час бедняги тоже получили сладкий напиток. Уровень сахара у них в крови подскочил аж на 65%! Это означает, что вред от проглоченных вами на обед гамбургеров сохраняется в течение всего дня, мешая организму нормально усваивать пищу, принятую намного позже.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии