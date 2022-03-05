Будь мужиком: 10 брутальных мачо, которые родились девочками

Мужчина или женщина?
Некоторым кажется, что женщинами быть проще - не нужно вкалывать с утра до ночи, не нужно идти в армию, не нужно нести на своих плечах груз ответственности за все происходящее с семьей. Конечно, сами женщины не считают свою судьбу такой уж легкой - в конце концов, им тоже надо работать и отвечать за родных. Но для некоторых быть женщиной - непосильная ноша, и они готовы пройти длительные гормональные процедуры и серьезные операции лишь бы только превратиться в мужчину. В нашем обзоре 10 брутальных красавчиков, которые родились на этот свет девочками.
Анден Ли (Anden Lee)
Анден Ли (Anden Lee).
Блогер Анден Ли.
Блогер Анден Ли родился девочкой в обычной семье в Британской Колумбии. "Одной из самых больших составляющих нашего характера является смелость отстаивать право быть тем, кем мы на самом деле являемся, и умение быть счастливыми не только напоказ, но и по-настоящему внутри себя."
Балиан Бушбаум (Balian Buschbaum)
Балиан Бушбаум (Balian Buschbaum).
Спортсмен Балиан Бушбаум.
Балиан родился Ивонной. Она долгое время выступала за немецкую национальную сборную по прыжкам с шестом, пока в 2007 не закончила свою спортивную карьеру из-за травмы и моментально объявила о своем намерении сменить пол. Сейчас Ивонна полноценно превратилась в Балиана, и работает тренером по прыжкам с шестом в Германии, а также фотомоделью.
Райан Салланс (Ryan Sallans)
Райан Салланс (Ryan Sallans).
Райан Салланс.
Райан родился девочкой Кимберли и начал гормональную терапию в возрасте 26 лет. Сейчас он пишет статьи по теме трансгерндерности и транссексульности, выступает на различных мероприятиях, способствую общественному принятию таких людей, как он. Два года после гормональной терапии Райан также издал книгу, в которой он описывает свои переживания по поводу гендерного несоответствия внешнего и внутреннего состояния себя.
Иэн Харви (Ian Harvie)
Иэн Харви (Ian Harvie).
Американский актер.
Американский актер и стенд-ап комик часто поднимает тему трансгендерности и транссексуальности в своих выступлениях. И это неспроста, ведь эта тема ему близка: родившись девочкой, он уже в 12 лет осознал, что это не его настоящий пол. Однако на тот момент эта тема была табуирована, так что к осознанию, что он может действительно поменять свой пол, Иэн пришел только в 32 годам.
Рокко Кайатос (Rocco Kayiatos)
Рокко Кайатос (Rocco Kayiatos).
Хип-хоп певец Katastrophe.
Рокко, известный хип-хоп певец, выступающий под псевдонимом Katastrophe, является первым открытым трансгендером в хип-хоп культуре.
Неван Соланья (Nevan Solagna)
Неван Соланья (Nevan Solagna).
Фитнес-тренер Неван Соланья.
После своего перевоплощения в мужчину, Неван стал известным фитнес-тренером в Дании, основал собственную компанию Q_Aesthetics и стал активно поддерживать ЛГБТ-сообщество Скандинавии, а также беженцев из других стран, вынужденных покинуть родную страну из-за своей сексуальной ориентации.
Андреас Кригер (Andreas Krieger)
Андреас Кригер (Andreas Krieger).
Хайди Кригер.
Андреас родился девочкой Хайди, и с юного возраста занимался легкой атлетикой, выступая за сборную Германии. По словам Андреаса, его перевоплощение в мужчину можно назвать вынужденным, так как с самого начала своей спортивной карьеры он принимал по настоянию тренера огромное количество стероидов и гормональных препаратов, что полностью изменило его самоощущение и самоопределение.
Лукас Силвеира (Lucas Silveira)
Лукас Силвеира (Lucas Silveira).
Певец Лукас Силвеира.
Солист и основатель канадской рок-группы The Cliks, Лукас всегда знал, что родился девочкой случайно, потому что внутри чувствовал себя всегда мужчиной. Еще до операции, он просил обращаться к нему как к парню, а после 2010 года, когда он начал гормональную терапию, его внешний вид наконец-то стал отвечать внутреннему восприятию себя. Свою группу The Cliks Лукас организовал за шесть лет до своего перевоплощения, но несмотря на кардинальные изменения, группа продолжает записываться и выступать по сей день.
Бак Ангел (Buck Angel)
Бак Ангел (Buck Angel).
Модель Бак Ангел.
Когда Бак еще был девушкой, он был весьма привлекательным и даже зарабатывал себе деньги на модельном поприще. Однако внешние данные никак не отвечали его внутреннему состоянию, и только гормональная терапия поставила все на свои места.
Томас Бити (Thomas Beatie)
Томас Бити (Thomas Beatie).
Томас родил ребенка уже после начала гормональной терапии.
Томас Бити не только сменил пол, он также женился, и будучи уже женатым мужчиной, родил ребенка, чем, безусловно, привлек внимание общественности к своей персоне.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии