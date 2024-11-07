8 вещей, тормозящих достаток и привлечение удачи

1. Первое правило: избавьтесь от старья

Новости СМИ2 Пересмотрите все вещи и избавьтесь от старья.\ Фото: smalldesignideas.com.

2. Второе правило: избавьтесь от щербленной и битой посуды

Щербленную и битую посуду также не стоит держать в доме. \ Фото: portal-images.azureedge.net.

3. Третье правило: избавьтесь от «мёртвых» вещей

Какими бы красивыми ни были искусственные цветы, не держите их в доме, если хотите привлечь удачу и денежный поток. \ Фото: m.media-amazon.com.

4. Четвёртое правило: избавьтесь от кошельков и копилок

Копить мелочь - плохая идея. \ Фото: pengebog.dk.

5. Пятое правило: избавьтесь от чужих вещей

Не держите в доме чужие вещи и подарки, которые не радуют душу и глаз. \ Фото: blog.carturesti.ro.

6. Шестое правило: избавьтесь от старого нижнего и постельного белья

Нижнее и постельное бельё всегда должны быть свежими и не рваными. \ Фото: centradaemsi.pt.

7. Седьмое правило: избавьтесь от порванных или одиночных носков

Рванным носкам также не место в доме. \ Фото: rp-online.de.

8. Восьмое правило: избавьтесь от ненужных продуктов

Не затаривайтесь впрок продуктами. \ Фото: donna.nanopress.it.