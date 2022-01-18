10 удивительных открытий, которые были сделаны учёными благодаря древним гончарам

Греческая керамика.
На первый взгляд, глиняные черепки являются наименее интересными предметами, которые находят при раскопках. Но археологи очень ценят их. Ведь остатки древней керамики способны воскресить утраченные знания или подбросить ученым новых тайн. В этом обзоре "десятка" интереснейших открытий, которые были сделаны благодаря найденной древней керамике.
1. Древнейшее до-алфавитное письмо
7000-летние керамические фрагменты.
В 2016 года при археологических раскопках римского форта Ad Putea обнаружилась неожиданная находка. Расположенный в северной части Болгарии римский форт обычно использовался, как дорожный пост. Сначала археологи хотели просто больше узнать об Ad Putea, но при раскопках неожиданно наткнулись в более глубоких слоях на неизвестное поселение медного века. Были найдены несколько 7000-летних керамических фрагментов, покрытых древнейшим в мире пиктографическим письмом, которым пользовались люди до появления алфавита.
Что интересно, одним из символов на керамических изделиях является свастика. Эти надписи на глиняных черепках на два тысячелетия старше, чем древние Месопотамия и Египет. Интригующие надписи пока не удается расшифровать.
2. Таинственная еда
Уникальный горшок в мусорной яме.
В 2016 году археологи из Дании обнаружили уникальный горшок в мусорной яме. Если быть точнее, уникальным и странным было его содержимое. Обычно остатки растительной еды в подобных древних горшках превращаются в уголь. Но во время процесса очистки данной находки на окаменелой еде была найдена светло-желтая корочка. После исследования этой 3000-летней корки ученые заявили, что это смесь бычьего жира, масла и сахара. Как и для чего употребляли такую смесь — неизвестно.
3. Нашествие вестготов
Керамика вестготов.
В северо-восточной части Болгарии находки керамики вестготов поведали мрачную историю. В четвертом веке Рим протянул руку помощи германским племенам, которые бежали от гуннов. Разрешив беженцам поселиться возле крепости, сегодня известной как «Ковалевска кале», римляне впоследствии пожалели о своем решении.
Судя по количеству керамики вестготов (которая отличалась от римской), можно предположить, что под римскую крепость перебралось слишком много германцев и в итоге местное зернохранилище опустело слишком быстро. Нехватка еды вызвала открытое противостояние между вестготами и их римскими благотворителями. Следы пожара в форте заставили предположить, что выиграли «пришельцы».
4. Израильский Мыслитель
4000-летний кувшин.
Во время урока по археологии израильские школьники нашли необыкновенный артефакт. В песках возле Тель-Авива был обнаружен кувшин, верхняя часть которого была сделана в виде сидящего человека, причем в мельчайших деталях. Пока неясно, были ли эти две части созданы одним гончаром или же фигурку сделали позже и «усадили» на кувшин. Странный керамический сосуд высотой 18 сантиметров был сделан около 4000 лет назад. Нашли его среди оружия, нескольких других предметов из керамики и костей животных, поэтому исследователи считают, что когда-то это было захоронение какой-то важной персоны.
5. Долина Кувшинов
2500-летнее кладбище.
В 1930-е годы начались раскопки на месте одной из самых больших тайн в Юго-Восточной Азии. Долина Кувшинов в Лаосе состоит из примерно 100 разных площадок, буквально усеянных тысячами горшков. Но это вовсе не обычные горшочки, в которых наши предки готовили еду — они весят до 10 тонн. Представители неизвестной культуры зачем-то стаскивали монструозные кувшины за 8-10 километров от карьера и устанавливали их большими группами, до 400 штук.
Причина этого сегодня полностью неизвестна, хотя последняя находка может пролить свет на загадочную Долину. В ходе нового исследования «участка 1» было обнаружено, что не все кувшины пусты. Ученые нашли настоящее кладбище 2500-летней давности — внутри некоторых керамических кувшинов были погребены человеческие останки.
6. Дети-гончары
Отпечатки детских пальцев на керамических сосудах.
Археолог, которая на досуге увлекалась поделками из керамики, обнаружила нечто, о чем ранее даже не подозревали ученые. Когда доктор Катарина Ботвид изучала заброшенное место древнего гончарного производства, она обнаружила , что в бронзовом веке девятилетние дети могли быть квалифицированными гончарами. Ботвид нашла детские отпечатки пальцев на древних сосудах, т. е. их сделали дети. Учитывая, что нужно приблизительно 3 года, чтобы стать профессиональным гончаром, а также то, что сосуды сделаны вполне качественно, это удивило всех.
7. Египетский погребальный горшок
В Древним Египте в сосудах хоронили людей целиком.
Человеческие останки, найденные внутри сосудов Долины Кувшинов, представляли собой отдельные перемешанные кости. В Древним Египте же в сосудах хоронили людей целиком. Обычно подобным способом хоронили бедных молодых людей (подобная теория появилась, когда обнаружилось, что используемые для погребений горшки не были специально сделаны для умерших). Но теория «бедных и молодых» не объясняет, почему в некоторых местах находят взрослых людей, погребенных в горшках, а также почему подобные горшки встречаются даже в гробницах людей высокого статуса. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению.
8. Зараженная кровь и органы
Жертвы геморрагической лихорадки, похороненные в сосудах.
Между 600-450 годами до н.э. в одной из деревень древней Германии было сделано очень необычное захоронение. А необычным это захоронение было тем, что усопший страдал сильным кровоизлиянием из десен и носа, а также у него была кровь в стуле и моче. При похоронах сельские жители сложили его органы в разные сосуды и закопали их в кургане. К тому времени, когда эти кровавые сосуды были отрыты, от них остались только высушенные черепки. При анализе следов крови обнаружилось, что человек умер от конго-крымской геморрагической лихорадки.
9. Женская религия
Керамика коренных американских культур.
В американском штате Аризона в 1930-х годах была найдена целая коллекция керамики, которая стала известна как «Проблемная Саладо». Учитывая, что в той местности жили представители трех коренных американских культур, кто сделал керамику, неизвестно. Еще одна проблема заключалась не только в происхождении этих сосудов, но и в цели их создания. На всех их были найдены одинаковые религиозные надписи и символы плодородия.
Исследователи полагают, что изготовителями сосудов были представители какой-то неизвестной женской религии, которая практиковалась в течение XIII – XV веков. Это было чрезвычайно жестокое время, и в данную область постоянно стягивались беженцы с севера. Чтобы предотвратить напряженность в отношениях между местными жителями и постоянно прибывающими беженцами, женщины объединились, создав какую-то новую духовную практику. Религия Саладо сохранилась исключительно в виде изображений на этой керамике.
10. Скрытое совершенство
«Краснофигурная вазопись».
Греческая керамика, известная как «краснофигурная вазопись», изображала повседневную жизнь и боевые сцены. Несмотря на все попытки, сегодня ученые не могут воссоздать эту форму искусства. В попытке узнать таинственные художественные приемы, искусствоведы обратились за помощью к Национальной ускорительной лаборатории Стэнфорда, где греческие вазы просветили рентгеном. Вскоре стало ясно, почему никто не мог воспроизвести подобные работы. Несмотря на то, что всегда считалось, что роспись на вазах сделана в один слой, рентгеновские лучи показали, что на сосудах множество слоев краски, а также разнообразных химических соединений. Но... подобное так и не удалось воспроизвести.
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