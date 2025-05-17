Метательная звезда: история сюрикэна - необычного оружия ниндзя и самураев

Один из самых нетривиальных типов оружия из Азии. /Фото: en.wikipedia.org

Ниндзя и звездообразные сюрикэны - стереотипный и очень узкий взгляд на реальную историю этого оружия. /Фото: stoneforest.ru

Сюрикэны не только звёздочками изготовлялись. /Фото: tensaigakkou.ru

Бодзё-сюрикэн, современный вид. /Фото: vk.com

Традиционные варианты метания бодзё-сюрикэна. /Фото: gunsfriend.ru

По толщине они также могли отличаться. /Фото: wikipedia.org

Самурай держит бодзё-сюрикэн. /Фото: diletant.media

Сякен - та самая заточенная метательная звёздочка. /Фото: stoneforest.ru

Сякены летали дальше, а зона поражения у них была больше. /Фото: infonotes.ru

В итоге общее число типов сюрикэнов исчислялось десятками. /Фото: stoneforest.ru

Традиции боя японцев совершенствовались, и на этой почве появилась необходимость создать сюрикэн. /Фото: fishki.net

Бо-сюрикэн, по сути, является более компактной модификацией метательных ножей. /Фото: militaryarms.ru

Положения, из которых метали сюрикэны. /Фото: militaryarms.ru

Техники метания отличались, но были доступны только избранным воинам. /Фото: tensaigakkou.ru