Метательная звезда: история сюрикэна - необычного оружия ниндзя и самураев

Образ ниндзя в мире представляется как нечто таинственное и необыкновенное, и арсенал их исключением не является. Одним из самых экзотических гаджетов, которыми пользовались японские воины, является сюрикэн. В массовой культуре эта метательная звезда довольно популярна, однако реальная история и количество видов этого удивительного оружия скрытого ношения часто и совершенно незаслуженно остаётся за кадром.
Один из самых нетривиальных типов оружия из Азии. /Фото: en.wikipedia.org
С точки зрения особенностей использования сюрикэн является представителем метательных клинков скрытого ношения, присущих для вооружения японских воинов. Собственно, дословный перевод названия уже намекает на это - «лезвие, скрытое в руке». Впрочем, на первый взгляд это может показаться странным, ведь всем известную металлическую звезду в рукаве так просто не спрячешь. А реальность состоит в том, что на самом деле есть огромное количество этого оружия.
Ниндзя и звездообразные сюрикэны - стереотипный и очень узкий взгляд на реальную историю этого оружия. /Фото: stoneforest.ru
Это в массовой культуре чаще используют круглые модификации, похожие на звёзды, и это породило стереотип, что якобы сюрикэн только так и выглядит. В действительности их существует большое количество форм, и далеко не все они вообще похожи на круглую или звездообразную форму. Классифицируют их, правда, на два основных вида: бодзё-сюрикэн, или бо-сюрикэн и сякэн.
Сюрикэны не только звёздочками изготовлялись. /Фото: tensaigakkou.ru
К первому виду, бо-сюрикэн, относят те модификации метательное оружие, дизайн которых напоминает стержень. Между собой они могут разделяться по длине, или количеству выточенных граней - обычно делали четыре либо восемь граней.
Бодзё-сюрикэн, современный вид. /Фото: vk.com
Отдельного внимания заслуживает механизм метания бодзё-сюрикэнов. Дело в том, что для этой модификации метательного оружия стереотипный бросок с закручиванием как раз не работает - этот вариант применим для круглых сюрикэнов. А если речь идёт о стержневой модификации, то их метали так, чтобы они либо вообще не вращались, либо поворот был одним. Варьироваться эта схема может в зависимости, к примеру, от размера: самые маленькие могли быть чуть более 10 сантиметров, большие - вдвое длиннее.
Традиционные варианты метания бодзё-сюрикэна. /Фото: gunsfriend.ru
Однако по-настоящему впечатляет ещё и число типов бодзё-сюрикэнов, потому что каждый мастер мог делать их по-своему. Кроме того, на изготовление сюрикена неизбежно влиял индивидуальность заказа. Изменялся в зависимости от пожеланий к готовому оружию и его дизайн - одни просили сделать их похожими на иголки, другие хотели, чтобы внешне они больше напоминали ножи. Поэтому сегодня историки насчитывают около 50 различных модификаций.
По толщине они также могли отличаться. /Фото: wikipedia.org
Однако даже такое количество вариаций бодзё-сюрикэна не делает его по-настоящему грозным оружием. Мало того, что он не нанесёт сильного урона противнику в принципе, так его дальность, конечно, не заменит ту же стрелу - по информации редакции novate.ru, в среднем сюрикэны в виде стержней метали на 7 или 8 метров. Всё это обусловило и основную функцию бодзё-сюрикэна, которая состоит в отвлечении противника во время боя.
Самурай держит бодзё-сюрикэн. /Фото: diletant.media
Если рассматривать второй вид, известный как «сякен», то вот он и является той самой метательной звездой или чем-то подобным, что обыватели и знают под сюрикэном. Традиционно для японского языка, дословный перевод названия говорит сам за себя - «меч-колесо». Такой вид оружия скрытого ношения отличался не только формой - обычно она была подобна на звезду с разным числом конечностей либо на круг - но и принципом изготовления, а также способом метания.
Сякен - та самая заточенная метательная звёздочка. /Фото: stoneforest.ru
Для создания сякена требовалось найти достаточно тонкую пластинку, но при этом прочную, чтобы и нужную форму придать, и максимально заточить края будущего оружия. Ещё одним обязательным элементом строения этого оружия является отверстие посередине, которая выполняла сразу две функции: во-первых, оно обеспечивало удобство использования сюрикэна в бою, а во-вторых, таким образом повышались его аэродинамические показатели. К слову, это действительно работает: в отличие от бодзё-сюрикэна, сякен можно метнуть на расстояние до 15 метров.
Сякены летали дальше, а зона поражения у них была больше. /Фото: infonotes.ru
Само собой, что по аналогии с бодзё-сюрикэнами, сякены существуют в десятках различных дизайнах. Причина такого разнообразия состоит в том, что средневековая Япония не обладала общепринятым стандартом для оружейного дела в принципе. В итоге каждый мастер делал свой тип оружие, как у него получалось лучше всего, а ещё могли адаптировать свои детища под пожелания школ боевых искусств, так как каждая учила метать сюрикэны по-своему.
Интересный факт: Хотя общий обычай у всех мастеров сюрикэнов всё-таки был, и состоял он в следовании верованиям и суевериям. В итоге на каждое оружие наносили особые символы и орнаменты, которые были призваны сделать воина сильнее и удачливее - своего рода талисманы.
В итоге общее число типов сюрикэнов исчислялось десятками. /Фото: stoneforest.ru
Не менее любопытна история появления сюрикэна в арсенале японских воинов: к слову, их напрасно приписывают только ниндзя, ведь самураи тоже порой ими пользовались. А идея создать метательное оружие скрытого ношения, по сути, стала эволюцией более древней и примитивной практики. Так, если не было другого оружия, или противника нужно было отвлечь либо замедлить, в него бросали камни либо подручные средства. И в какой-то момент, очевидно, пришли к выводу, что для этой цели можно использовать собственный вид оружия.
Традиции боя японцев совершенствовались, и на этой почве появилась необходимость создать сюрикэн. /Фото: fishki.net
Относительно точное время появления сюрикэна в истории японского вооружения определили по сохранившимся письменным источникам. Первую фиксацию использования такого метательного оружия историки обнаружили в тексте книги под названием «Военная повесть замка Осака», где описаны события XVII века. Впрочем, прародители полноценного сюрикэна были отмечены примерно на сто лет раньше. Интересно, что у обоих типов сюрикэна прототипы были свои: сякены стали развитием цубутэ, то есть пластин с заострёнными краями, тогда как бо-сюрикэн стал более миниатюрной версией метательного клинка индзи-яри.
Бо-сюрикэн, по сути, является более компактной модификацией метательных ножей. /Фото: militaryarms.ru
Постепенно не только распространялся сам сюрикэн, но и совершенствовалась практика его использования. В итоге создали отдельное боевое искусство по владению метательного оружия скрытого вида, известное как сюрикэндзюцу. И, судя по всему, считался он довольно элитным: тренировки с сюрикэном были доступны лишь избранным ученикам, а в остальном мастера старались сохранить эту практику в тайне. Самыми частыми пользователями этого оружия были ниндзя, реже - самураи.
Положения, из которых метали сюрикэны. /Фото: militaryarms.ru
Интересны особенности использования сюрикэнов: существовала целая система метания каждого вида, однако важным была точность. Метали сюрикэны ещё и быстро: по данным редакции novate.ru, за полминуты умелый воин мог бросить до десятка стержней или звёздочек. Местами поражения обычно были глаза, лицо либо шея противника. Особенно эффективными в работе ниндзя, которые часто выступали как незаметные киллеры, становились сюрикэны, чьи края смазывались ядами.
Техники метания отличались, но были доступны только избранным воинам. /Фото: tensaigakkou.ru
Впрочем, сюрикэн не только выполнял роль оружия - благодаря заточенным краям его использовали в качестве подручного средства для разрезания чего-либо, если под рукой не было традиционного ножа. Им можно было сделать отверстие или перерезать верёвку. Но так как их во время боя использовали не по одному, то и носить могли по десятку, причём опытные японские воины могли их даже прятать в волосах - не просто так же сюрикэн называют оружием скрытого ношения.
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