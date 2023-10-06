Жениться не обязательно

Перед вами перевод статьи Брук Хэмптон, писательницы, любящей мамы и основательницы магазина натуральных продуктов в Техасе. Статья провокационная, но полезная. Особенно, если вы устали страдать в отношениях.
Я не большая фанатка замужества.
Я считаю, что брак помещает талантливых мечтателей, которые способны изменить мир, внутрь общепринятого института, где они затем тратят огромное количество времени, эмоций, «магии» и ценной энергии в попытках быть «хорошим» гражданином и жить согласно иллюзии идеальной семьи, которую так успешно внедряют в наши головы. Кроме того, брак преуспел в создании фатального чувства собственности по отношению к другой душе просто потому, что когда-то он или она сказали «да», надели нам на палец кольцо и расписались в документе, гласящем, что нас никогда не бросят. (Вы когда-нибудь замечали, как безумно все это выглядит?)
Один из самых больших обманов, жертвой которого мы можем стать, — идея, что нам нужен кто-то еще в жизни, чтобы быть цельным. Мы ждем пришествия Мистера или Миссис, чтобы наконец-то начать нашу жизнь и быть по-настоящему счастливыми.
Я живу со своим мужчиной на протяжении 15 лет, и мы по-прежнему очень-очень нравимся друг другу. Во многом это получилось благодаря тому, что каждый из нас остается в одиночестве, создавая свет, помогая друг другу в достижении наших личных целей. Мы невероятно разные, но ни один из нас не борется за право изменить другого. Мы уважаем и ценим друг друга такими, какие мы есть. Мы не нуждаемся друг в друге. Мы наслаждаемся друг другом. Это большая разница. Самые неромантичные слова на свете «ты дополняешь меня» — мне буквально хочется закричать, когда я слышу их на свадьбах. Я хочу дополнять сама себя.
Вращайтесь вокруг своей оси, пока не достигнете гармонии с собой и не сможете создавать магию в одиночку. Тогда вы, если захотите, привлечете кого-то, кто будет вращаться рядом с вами. В результате мир получит две прекрасные души, которые вращаются отдельно, но в полной гармонии … вот где происходит волшебство!
Что насчет детей?
Я не верю, что мы все были предназначены для того, чтобы иметь детей и создавать семью, как это навязывает нам культура. Как только вы приняли решение завести детей, тогда, да, полезно найти человека, который с радостью будет готов помочь вам подарить будущему ребенку лучшую жизнь из возможных. Это не значит, что оба должны жить под одной крышей, но значит, что вы полны решимости работать вместе ради необходимой детям поддержки, чтобы они выросли здоровыми, уверенными и эмоционально стабильными членами общества.
Если вы женились, потому что так хотели…Чудесно! Просто убедитесь, что ваши ожидания остаются реалистичными, будьте открытыми и честными в том, что вы чувствуете. Ситуация нездоровая, если в долгоиграющих отношениях кто-то ощущает себя в ловушке и несчастным. Вот почему у нас так много травм, связанных с отношениями, которые не сложились, — мать, отец, первая любовь и т. д. Сказочный образ того, как любовь должна выглядеть, оказался вымышленным, и мы были разгромлены.
Не женитесь на родственных душах.
Билли (мой мужчина) — очень хороший друг. Он считает, что я чудесная, удивительная и невероятно привлекательная. Он всегда готов помочь и поддержать меня, и последнее он сделает в любом случае. Он прекрасный отец и товарищ. Мы идеально подходим друг другу во всех отношениях. Мы подчеркиваем лучшее в нас почти всегда. Мы не цепляемся друг за друга и можем остаться в одиночестве, даже несмотря на то что предпочли бы быть вместе. Наши отношения легкие и сводят на нет всякое дерьмо. Билли нежный, спокойный… абсолютно чудесный, и я люблю его, но он не моя родственная душа, как обычно это понимают, — мистическая, древняя связь из прошлых жизней. Вместе мы создали совершенно уникальный союз, смысл которого тоже исключительный в своем роде.
Кто такие родственные души? Они существуют? Каждый из нас ответит на этот вопрос исходя из своих собственных убеждений. Лично я верю, что родственные души — это люди, которые идеально сочетаются с нами, чтобы помочь нам вырасти. Но они не обязаны быть нашими любовниками. Осознание этого очень важно для нас. В нашей культуре мы, кажется, боремся с пониманием глубоких отношений, которые несексуальны или неромантичны, но имеют великую цель. Любая тесная связь между двумя людьми априори романтична, правда? Нет. В этом диком мире существует бесчисленное количество связей.
И я верю, что родственные души существуют и появляются в нашей жизни тогда, когда это больше всего необходимо. Они приходят, чтобы подтолкнуть нас, бросить нам вызов, подобно зеркалу, показать нам наши недостатки, разбудить нас и заставить идти вперед. И, если честно, нам лучше не жениться на таких личностях. Потому что тогда мы увязнем в создании идеального брака (черт знает, что бы это значило) и забудем, для чего наши души были соединены с самого начала.
Мы все слишком легко забываем, что наша работа — помогать развиваться друг другу так быстро, как это возможно, не мучить друг друга в этих странных ролях, которые муж и жена вынуждены играть. Потому что кто знает, как это выглядит для каждого из нас.
Есть такая идея, что человек должен удовлетворить все наши потребности. И, в общем-то, она и обеспечивает нам все страдания и разочарования. Вместо этого почему бы нам сначала не подумать о том, ради чего мы хотим создать отношения с другим человеком и какова их цель. Тогда Вселенная пошлет нам идеальный выбор для этой цели. И если цель — отличный секс и путешествия по всему миру, то вы получите совершенно другого человека, отличного от того, какого бы вы могли получить, создав семью. Если вы сомневаетесь, просто поверьте мне на слово. Четкое осознание наших желаний — это первый шаг к возможности создать самый волшебный союз.
Послушайте, вообще-то, я не эксперт, и я, конечно, сама пока не справилась со всем, о чем говорю. Я знаю одну вещь наверняка, и реальность такова, что то, что я делаю, работает. Как много счастливых пар вы знаете? Хорошо. Как много среди них тех, кто вместе больше, чем несколько лет, и завел детей? Им должно быть не просто комфортно вместе, речь идет о настоящем счастье. Это все заставляет задуматься о том, что мы где-то ошибаемся. Мы постоянно в поисках сумасшедшей, дикой, пылкой любви всей нашей жизни, чтобы оставаться с ней любой ценой, пока смерть не разлучит нас. Возможно, и это просто предположение, нам следует искать что-то совершенно противоположное.
Давайте перепишем нормальность.
Давайте взломаем родительство, дружбу, любовь, партнерство, связи, союзы родственных душ, ЖИЗНЬ и брак такими, какими мы их привыкли видеть, и создадим то, что будет работать, что подходит нашим сердцам и душам, без страхов и опасений нарушить норму.
Потому что, если никто не сказал вам это раньше, понятие нормы сильно переоценивают.
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