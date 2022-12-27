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Лучшие коктейли в стиле «милитари»

Лучшие коктейли в стиле

В дни новогодних праздников порой хочется не просто выпить коктейль, а сделать это с чувством приобщения к военной истории. Знать, что смешиваешь и пьёшь напиток, который связан с тем или иным моментом прошлого. Итак, десятка коктейлей в стиле «милитари»!

«Куба Либре» (Cuba Libre)


Лучшие коктейли в стиле

История этого коктейля связана с испано-американской войной 1898 года, которую начали США с целью освобождения испанских колоний. Одним из главных театров военных действий стала Куба, где в это время уже шло антииспанское восстание. Боевым кличем повстанцев стали слова «Свободная Куба», которые подхватили и американцы. В 1900 году, когда Куба наконец получила независимость, на острове вместо испанских уже находились американские войска. И вот капитан Рассел, служивший в сигнальном корпусе США, празднуя в одном из баров Гаваны годовщину завершения войны, заказал себе коктейль из рома с только что привезённой на Кубу колой, провозгласив тост: Cuba Libre!

Рецепт:
1 часть рома
3 части колы
Немного сока лайма

«Джин-тоник»


Лучшие коктейли в стиле

Джин, массово распространившийся в Англии XVIII века, проник в Индию вместе с британской армией. Сначала джин выдавался в качестве военной винной порции, но постепенно — в рамках борьбы с пьянством — от таких «пайков» стали отказываться во всех армиях. Попутно выяснилось, что солдаты в колониях очень неохотно принимают лекарство от малярии — хинин, отличавшийся резким и неприятным вкусом. В 1858 году несознательность солдат удалось побороть: хинин начали выпускать в виде «хинной воды», ныне известной нам как тоник, которую для популяризации в войсках немедленно стали смешивать с джином. Отказов от лекарства больше не было.

Рецепт:
1 часть джина
2 части тоника
Немного лайма и лёд

«Орудийный огонь» (Gunfire)


Лучшие коктейли в стиле

Этот малоизвестный в России коктейль появился в британской армии конца XIX века. Сначала смесь чая и рома выдавали солдатам перед атакой для придания храбрости, а затем коктейль превратился в традиционный напиток английских военных на Рождество и полковые праздники. Англичане познакомили с «Орудийным огнем» американцев во время войны в Корее. Разумеется, на службе пить крепкие напитки запрещалось, но все делали вид, что это только чай, который совершенно не мешал военным напиваться вдрызг. В армии США до сих пор ходят легенды о разбитых после «Орудийного огня» джипах и прочей военной технике.

Рецепт:
Чашка горячего черного чая
1 стопка рома

«Сайдкар» (Sidecar)


Лучшие коктейли в стиле

Этот коктейль был изобретён осенью 1918 года, в дни большого наступления на Западном фронте Первой Мировой войны. Некий капитан американской армии, недавно пришедшей на помощь союзникам, заказал в парижском баре смесь из доступных во Франции ингредиентов: коньяка и ликёра «Куантро». Он надеялся, что коктейль спасёт его от холода и сырости. Когда же капитана спросили, как называется этот напиток, американцец сказал первое что пришло ему на ум. А думал он в тот момент о мотоцикле с коляской, который оставил на улице. Так и появилось имя «Сайдкар», то есть мотоциклетная коляска.

Рецепт:
Смешать равные доли коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока

«Французский 75» (French 75)


Лучшие коктейли в стиле

Американский пилот Рауль Луфбери пошел добровольцем на Первую Мировую, записавшись во французскую военную авиацию. Там он прославился не только 16 победами над немецкими лётчиками, но и любовью выпить что-то покрепче, чем шампанское, которое предпочитали французские пилоты, жившие одним днём и не жалевшие денег на алкоголь. Рауль придумал смешивать шампанское с коньяком. Он говорил, что этот напиток вызывает у него ощущение, как будто рядом бахнула французская 75-миллиметровая пушка образца 1897 года.

Рецепт:
1 доля коньяка
2 доли шампанского
Ложка сиропа и немного лимонного сока

«Армия и флот» (Army-Navy)


Лучшие коктейли в стиле

Этот коктейль посвящён ежегодной игре в американский футбол между командами военной академии в Вест-Пойнте и военно-морской академии в Аннаполисе. Матчи проводятся с 1890 года: игра традиционно является символом соперничества армии и флота. Хотя некоторые считают коктейль Army-Navy ровесником этого спортивного состязания, напиток скорее всего появился или в годы Второй Мировой, или сразу после неё.

Рецепт:
2 части джина
Немного миндального сиропа
Немного лимонного сока
Добавить лед и встряхнуть

Российский флаг и дядя Сэм


Лучшие коктейли в стиле

Этот коктейль связан с цветами русского триколора, который впервые был использован в военной символике при императоре Петре Великом. А происхождение у бело-сине-красного сочетания еще более древнее: именно такой флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орёл», построенном при царе Алексее в 1667 году. Рецепт напитка появился в начале 1990-х годов, когда оригинальные цвета слоистого коктейля, повторявшего цвета нового флага России (1992 году) отражали идеалистические мечты о скором наступлении эпохи свободы и процветания.

Рецепт:
Равные доли гранатового сиропа, ликера Кюрасао и водки, налить в стопку не смешивая, так, чтобы получились три слоя: красный, синий и прозрачный.

Лучшие коктейли в стиле

Существует американская версия этого патриотического напитка, именуемая «дядя Сэм». В её состав входят красный коричный ликер, ликер Кюрасао и крепкий мятный немецкий шнапс.

«B-52»


Лучшие коктейли в стиле

Названный в честь американского стратегического бомбардировщика, прославившегося в войне во Вьетнаме, этот коктейль появился в 1977 году. Прошло несколько лет после вывода американских войск, и общество уже стало забывать тяжёлую травму, нанесённую Америке этой неудачной войной. Забывать помогали рестораны в Малибу, где и появилась эта нежная на вкус алкогольная смесь. Верхний слой коктейля поджигался, что живо напоминало американской публике о залитых напалмом лесах Вьетнама… Потому коктейль и получил имя самого знаменитого бомбардировщика.

Рецепт:
Равные доли кофейного, сливочного и апельсинового ликёров налить в стопку не смешивая — так, чтобы получились три слоя: коричневый, белый и оранжевый. После этого верхний слой поджечь и немедленно выпить.

«Рейнджер» (Army Ranger)


Лучшие коктейли в стиле

Этот рецепт по легенде был придуман для второго батальона рейнджеров 75 парашютно-десантного полка армии США. Это одна из элитных частей американских войск, ведущая происхождение от батальонов рейнджеров — подразделений, созданных во время Второй Мировой по образцу британских коммандос. А коктейль, как говорят, помогал рейнджерам прийти в себя после тренировок на холоде.

Рецепт:
1 шот горького ликера
Половина шота рома
Баночка тонизирующей газировки
Все смешать в высоком бокале и добавить дольку лайма

В принципе, британцам и американцам ничего не оставалось, кроме как придумывать различные рецепты: джин или виски — что в XIX веке, что в ХХ — были весьма далеки от того, что мы можем назвать хорошим напитком. Вкус спиртного надо было перебить чем-то более приятным. Русский же солдат никогда не увлекался смешиванием, предпочитая чистый продукт.

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