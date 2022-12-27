Лучшие коктейли в стиле «милитари»

В дни новогодних праздников порой хочется не просто выпить коктейль, а сделать это с чувством приобщения к военной истории. Знать, что смешиваешь и пьёшь напиток, который связан с тем или иным моментом прошлого. Итак, десятка коктейлей в стиле «милитари»!
«Куба Либре» (Cuba Libre)
История этого коктейля связана с испано-американской войной 1898 года, которую начали США с целью освобождения испанских колоний. Одним из главных театров военных действий стала Куба, где в это время уже шло антииспанское восстание. Боевым кличем повстанцев стали слова «Свободная Куба», которые подхватили и американцы. В 1900 году, когда Куба наконец получила независимость, на острове вместо испанских уже находились американские войска. И вот капитан Рассел, служивший в сигнальном корпусе США, празднуя в одном из баров Гаваны годовщину завершения войны, заказал себе коктейль из рома с только что привезённой на Кубу колой, провозгласив тост: Cuba Libre!
Рецепт:
1 часть рома
3 части колы
Немного сока лайма
«Джин-тоник»
Джин, массово распространившийся в Англии XVIII века, проник в Индию вместе с британской армией. Сначала джин выдавался в качестве военной винной порции, но постепенно — в рамках борьбы с пьянством — от таких «пайков» стали отказываться во всех армиях. Попутно выяснилось, что солдаты в колониях очень неохотно принимают лекарство от малярии — хинин, отличавшийся резким и неприятным вкусом. В 1858 году несознательность солдат удалось побороть: хинин начали выпускать в виде «хинной воды», ныне известной нам как тоник, которую для популяризации в войсках немедленно стали смешивать с джином. Отказов от лекарства больше не было.
Рецепт:
1 часть джина
2 части тоника
Немного лайма и лёд
«Орудийный огонь» (Gunfire)
Этот малоизвестный в России коктейль появился в британской армии конца XIX века. Сначала смесь чая и рома выдавали солдатам перед атакой для придания храбрости, а затем коктейль превратился в традиционный напиток английских военных на Рождество и полковые праздники. Англичане познакомили с «Орудийным огнем» американцев во время войны в Корее. Разумеется, на службе пить крепкие напитки запрещалось, но все делали вид, что это только чай, который совершенно не мешал военным напиваться вдрызг. В армии США до сих пор ходят легенды о разбитых после «Орудийного огня» джипах и прочей военной технике.
Рецепт:
Чашка горячего черного чая
1 стопка рома
«Сайдкар» (Sidecar)
Этот коктейль был изобретён осенью 1918 года, в дни большого наступления на Западном фронте Первой Мировой войны. Некий капитан американской армии, недавно пришедшей на помощь союзникам, заказал в парижском баре смесь из доступных во Франции ингредиентов: коньяка и ликёра «Куантро». Он надеялся, что коктейль спасёт его от холода и сырости. Когда же капитана спросили, как называется этот напиток, американцец сказал первое что пришло ему на ум. А думал он в тот момент о мотоцикле с коляской, который оставил на улице. Так и появилось имя «Сайдкар», то есть мотоциклетная коляска.
Рецепт:
Смешать равные доли коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока
«Французский 75» (French 75)
Американский пилот Рауль Луфбери пошел добровольцем на Первую Мировую, записавшись во французскую военную авиацию. Там он прославился не только 16 победами над немецкими лётчиками, но и любовью выпить что-то покрепче, чем шампанское, которое предпочитали французские пилоты, жившие одним днём и не жалевшие денег на алкоголь. Рауль придумал смешивать шампанское с коньяком. Он говорил, что этот напиток вызывает у него ощущение, как будто рядом бахнула французская 75-миллиметровая пушка образца 1897 года.
Рецепт:
1 доля коньяка
2 доли шампанского
Ложка сиропа и немного лимонного сока
«Армия и флот» (Army-Navy)
Этот коктейль посвящён ежегодной игре в американский футбол между командами военной академии в Вест-Пойнте и военно-морской академии в Аннаполисе. Матчи проводятся с 1890 года: игра традиционно является символом соперничества армии и флота. Хотя некоторые считают коктейль Army-Navy ровесником этого спортивного состязания, напиток скорее всего появился или в годы Второй Мировой, или сразу после неё.
Рецепт:
2 части джина
Немного миндального сиропа
Немного лимонного сока
Добавить лед и встряхнуть
Российский флаг и дядя Сэм
Этот коктейль связан с цветами русского триколора, который впервые был использован в военной символике при императоре Петре Великом. А происхождение у бело-сине-красного сочетания еще более древнее: именно такой флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орёл», построенном при царе Алексее в 1667 году. Рецепт напитка появился в начале 1990-х годов, когда оригинальные цвета слоистого коктейля, повторявшего цвета нового флага России (1992 году) отражали идеалистические мечты о скором наступлении эпохи свободы и процветания.
Рецепт:
Равные доли гранатового сиропа, ликера Кюрасао и водки, налить в стопку не смешивая, так, чтобы получились три слоя: красный, синий и прозрачный.
Существует американская версия этого патриотического напитка, именуемая «дядя Сэм». В её состав входят красный коричный ликер, ликер Кюрасао и крепкий мятный немецкий шнапс.
«B-52»
Названный в честь американского стратегического бомбардировщика, прославившегося в войне во Вьетнаме, этот коктейль появился в 1977 году. Прошло несколько лет после вывода американских войск, и общество уже стало забывать тяжёлую травму, нанесённую Америке этой неудачной войной. Забывать помогали рестораны в Малибу, где и появилась эта нежная на вкус алкогольная смесь. Верхний слой коктейля поджигался, что живо напоминало американской публике о залитых напалмом лесах Вьетнама… Потому коктейль и получил имя самого знаменитого бомбардировщика.
Рецепт:
Равные доли кофейного, сливочного и апельсинового ликёров налить в стопку не смешивая — так, чтобы получились три слоя: коричневый, белый и оранжевый. После этого верхний слой поджечь и немедленно выпить.
«Рейнджер» (Army Ranger)
Этот рецепт по легенде был придуман для второго батальона рейнджеров 75 парашютно-десантного полка армии США. Это одна из элитных частей американских войск, ведущая происхождение от батальонов рейнджеров — подразделений, созданных во время Второй Мировой по образцу британских коммандос. А коктейль, как говорят, помогал рейнджерам прийти в себя после тренировок на холоде.
Рецепт:
1 шот горького ликера
Половина шота рома
Баночка тонизирующей газировки
Все смешать в высоком бокале и добавить дольку лайма
В принципе, британцам и американцам ничего не оставалось, кроме как придумывать различные рецепты: джин или виски — что в XIX веке, что в ХХ — были весьма далеки от того, что мы можем назвать хорошим напитком. Вкус спиртного надо было перебить чем-то более приятным. Русский же солдат никогда не увлекался смешиванием, предпочитая чистый продукт.
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