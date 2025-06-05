6 рецептов блинчиков на Масленицу, от которых вся семья будет в восторге

Масленица. Услышав это слово, первым делом мы представляем себе вовсе не чучело в огне, а аппетитные и ароматные блинчики. Волшебный запах этого лакомства с утра бодрит в сто раз лучше, чем чашка крепкого кофе.



На носу первый день масленичной недели, а значит, самое время запастись рецептами вкусных блинов, чтобы радовать близких оригинальными праздничными угощениями.

Классические блины

Пышные панкейки

Тонкие ажурные блинчики

Манные блины

Овсяные блинчики для тех, кто сидит на диете

Блины на темном пиве