Поколение с полароидами: Бабушки и дедушки, которые дадут фору молодежи

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Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Возраст – это еще не повод вести скучную жизнь. Фотопроект от Паркер Дэй – тому подтверждение. Яркие снимки моделей почтенного возраста с камерой Polaroid в руках заряжают позитивом и буквально излучают энергию. Поверить в то, что большинству из них уже за 70, просто невозможно!

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 

Паркер Дэй самостоятельно продумала всю концепцию фотосессии. Она сама придумывала образы, подбирала одежду, продумывала оформление студии. Несмотря на обилие талантов, у Паркер нет специального художественного образования. На третьем курсе она была отчислена из Академии Искусств в Сан-Франциско. Вместе с тем Паркер в одном из интервью рассказала, что ее родители старались привить ей любовь к искусству с самого детства. Мама часто водила ее в музеи, покупая любые принадлежности для рисования. У отца был свой магазин комиксов, и он поддерживал связь со многими подпольными иллюстраторами. Дома Паркер всегда чувствовала себя свободно: она проявляла фантазию и осваивала все новые интересные занятия.
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 

В 2015 году Паркер точно поняла для себя, что ее главная страсть в жизни – это фотография. И чтобы создавать индивидуальные фотопроекты, ей нужно все организовывать самостоятельно. «Мне нужно было возродить энергию и любопытство – те чувства, которые я испытывала в детстве. Они оказались практически забыты», - поделилась Паркер Дэй.
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 

Со своими моделями Паркер знакомится в сети Instagram. Вначале она тщательно изучает человека по его фотографиям, узнает, каков его стиль, что он любит, а что - нет. После – в двух словах очерчивает концепцию, при этом у модели есть полная свобода в выборе того, как «подать» образ.
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 

Паркер Дэй чувствует родство с эпохой 1960-70-х годов. Побывать на Серебряной Фабрике Энди Уорхола – ее голубая мечта, которую, если бы существовали путешествия во времени, она бы обязательно осуществила. Испытывая глубокое чувство ностальгии, в нынешней серии фотографий Паркер не редактировала фотографии и не накладывала на них популярные фильтры. Ей хотелось запечатлеть настоящие краски и эмоции, и ей это, безусловно, удалось!
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 
Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

Яркие фотографии пожилых моделей с фотоаппаратом Polaroid.

 

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