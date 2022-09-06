Самые необычные банкноты в истории

Банкноты концентрационного лагеря (Чехия)
Эти банкноты нацисты создали для хождения внутри концентрационного лагеря Терезиенштадт, располагавшегося на территории бывшего гарнизонного города Терезин в Чехии, на берегу реки Огрже.
Этот лагерь считался у нацистов «образцово показательным» — его демонстрировали представителям Красного креста и других международных организаций как пример хорошего обращения с евреями. Там действовали синагоги, лекционные залы, выпускались журналы, проводились спектакли и выставки.
Эти банкноты в 10 и 20 крон, отпечатанные на простой бумаге, стали частью устроенной для Красного креста показухи, не имели никакой действительной ценности и никогда не использовались.
Банкноты с вырезанным лицом диктатора (Заир)
В 1997 году африканское государство Заир (сейчас Демократическая республика Конго) свергло тоталитарный режим Жозефа Мобуту. Когда новое правительство столкнулось с нехваткой наличных денег, они решили временно использовать старые банкноты в 20 тысяч заир, вырезав из них изображение диктатора.
Сто триллионов долларов (Зимбабве)
В январе 2009 года Резервный банк Зимбабве начал выпуск банкнот в 100 триллионов местных долларов. К этому моменту уровень инфляции в Зимбабве был самым высоким в мире. Банкноту, которую вы видите выше можно было обменять на 300 долларов США.
В июле 2008 года инфляция достигла умопомрачительной цифры в 231 миллион процентов. Буханка хлеба стоила 300 миллиардов зимбабвийских долларов.
100 миллионов миллиардов пенго (Венгрия)
Перед Второй мировой войной венгерские пенго переживали высочайший уровень инфляции из когда-либо зарегистрированных. В 1946 году в Венгрии появились банкноты в 100 миллионов миллиардов пенго. Если в цифрах, то это будет выглядеть так: 100 000 000 000 000 000 000 пенго.
Цены удваивались примерно через каждые 15 часов, поэтому в июле 1946 года венгерское правительство упразднило пенго, заменив его на форинт, который остаётся официальной денежной единицей Венгрии по сей день.
Банкноты, которые вы видите выше действительно были отпечатаны, но так никогда в обращении и не были.
Самая старая банкнота – 1380 г. (Китай)
Самое раннее из известных использований бумажных денег относится к Китаю 800-х годов нашей эры.
Банкнота, которую вы видите выше – самая старая из сохранившихся. Она была выпущена около 1380 года.
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