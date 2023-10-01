8 самых дорогих причёсок за всю историю человечества, глядя на которые пребываешь в недоумении

Правду говорят, что у богатых свои причуды. А с другой стороны, когда есть возможность, то почему бы собственно говоря не гульнуть на широкую ногу. И пока одни считают свои кровные, стараясь то тут то там сэкономить и отложить на светлое будущее, другие, не чураясь собственных доходов выкладывают за банальную стрижку столько, сколько среднестатистическому человеку и не снилось. Вот и получается, что знаменитости-идолопоклонники считают оправданным платить непомерную сумму за то, чтобы их подстригли лучшие парикмахеры в мире. Да вот только результат зачастую как минимум вызывает недоумение на лицах здравомыслящих людей, что, глядя на все вот эти якобы модные и стильные причёски диву даются, в чём прикол.
1. Хассанал Болкиах из Брунея (31000 $)
Султан Хассанал Болкиах. | Фото: therichest.com.
Султан Хассанал Болкиах из Брунея – обладатель одной из самых дорогих стрижек в мире. Этот мужчина, следя за собственной красотой и презентабельным внешнем видом, готов выложить за простенькую, почти что скромную причёску по его меркам чисто символическую плату, составляющую тридцать одну тысячу долларов. А осуществить задуманное ему помогает его любимый лондонский парикмахер и владелец салона – Кэн Модест, который по первому зову своего клиента мчится комфортабельным рейсом туда, где находится султан для того, чтобы выполнить свою работу.
2. Беверли Латео (16000 $)
Беверли Латео готова выложить за стижку 16000$. | Фото:m.neoldu.com.
Стоит ли говорить о том, что миром правит далеко не добро, о котором пишут в сказках, а деньги и люди, у которых они есть? Ведь перед ними открыты все двери. Миллионеры, а тем более миллиардеры в состоянии позволить себя абсолютно всё: от пары десятков дорогущих авто, зачастую простаивающих в гараже до «тонны» украшений, надетых по разу при выходе в свет, да что там все эти цацки, когда к примеру, транжира Беверли Латео, а точнее одна из самых богатых и знаменитых женщин, помимо всего вышеперечисленного, не раздумывая готова выложить кругленькую сумму за стрижку, стоимость которой ни много ни мало, а шестнадцать тысяч долларов, только потому, что светской львице даже на отдыхе негоже ходить не причёсанной! Что это, маленькая прихоть или стиль жизни, когда Стюарт Филлипс - лондонский парикмахер на всех парах мчится в Италию для того, чтобы в очередной раз навести красоту и порядок на голове любимой клиентки? Пожалуй, этот вопрос для большинства так и останется загадкой.
3. Дэвид Бекхэм (6000 $)
Звезда футбола - Дэвид Бекхэм. | Фото: google.ru.
Звезда футбола на пенсии – Дэвид Бекхэм, несмотря на свои годы продолжает сражать девушек и женщин наповал одним лишь своим видом. Ну что тут скажешь, настоящий мужчина и истинный красавец, который всё ещё у прессы на виду, не просто старается поддерживать себя в прекрасной форме, а и следовать модным тенденциям, выкладывая за стрижку каких-то шесть тысяч долларов. Согласитесь, что такой мужчина в состоянии позволить себе маленькую приятную мелочь, тем более, если верить слухам, учитывая тот факт, что он не так давно заключил контракт с компанией «Brylcreem», специализирующейся на косметике для волос и стайлинговых средствах.
4. Рианна (2000 $ в неделю)
Знойная красотка Рианна. | Фото: vladtime.ru.
Пожалуй, знойную красавицу Рианну запросто можно отнести к той категории людей, которые всегда и при любых обстоятельствах стараются быть на высоте, следя не только за собственным лицом и выбором нарядов, а и уделяя особое, почти что щепетильное внимание волосам и стрижке, которую приходится подправлять каждую неделю то тут, то там для того, чтобы достичь нужного эффекта, блистая на сцене с полной уверенностью. А помогает ей в этом парикмахер Урсула Стэфан, чьи услуги поп-диве обходятся в кругленькую сумму равной примерно двум тысячам долларов в неделю.
5. Анджелина Джоли (1600 $)
Кинодива Анджелина Джоли. | Фото: mymodnica.ru.
Знаменитая кинодива Анджелина Джоли также не скупится на оплату услуг парикмахера, который чуть больше чем за полторы тысячи долларов поддерживает её причёску в надлежащем виде, поговаривая о том, что именно он – легендарный Россано Феретти обладает уникальной особенностью придавать образу ту самую изысканную изюминку естественным методом укладки прядей без придания формы ножницами.
6. Риз Уизерспун (1500 $)
Роскошная блондинка Риз Уизерспун. | Фото: popcornnews.ru.
Роскошная блондинка Риз Уизерспун – ещё одна поклонница Феретти, которая с лёгкостью готова выложить за укладку аж полторы тысячи долларов. Ведь на что только не пойдёшь ради того, чтобы блистать в свете софитов и вспышек фотоаппаратов.
7. Энн Хэтэуэй (1250 $ до 8 миллионов $)
Энн Хэтэуэй с длинными волосами и со стрижкой. | Фото:woman.ru.
Когда-то, когда у неё всё ещё были длинные роскошные волосы, Энн Хэтэуэй, если верить сплетням, была постоянной клиенткой нью-йоркского салона Теда Гибсона. За причёску и укладку феном она выкладывала приличную сумму в размере 1250 долларов. Но не только этим прославилась известная голливудская актриса, сумевшая покорить мир разнообразием своих ролей, а и смелостью на сценической площадке. И потому ненавистники могут продолжать критиковать её, но при этом не могут не оценить поступок, совершённый Энн на съёмках мюзикла «Отверженные». Там молодой актрисе довелось играть роль девушки лёгкого поведения по имени Фантина, которая под конец своей жизни боролась с болезнью и нищетой. И чтобы победить это, она решается продать свои роскошные волосы торговцу за несколько увесистых монет. Стоит отметить, что режиссёр картины Тим Хупер мечтал о том, чтобы эта сцена выглядела как нельзя более реалистично, а потому было принято решение обрезать волосы Энн прямо в кадре с первого дубля. Отмечается, что сама актриса заливалась горькими слезами после отснятой сцены, оплакивая свои драгоценные волосы, которые она растила несколько лет подряд, бережно ухаживая за ними, постоянно выкладывая внушительные суммы на поддержание формы. Впрочем, её страдания окупились с лихвой: за эту сцену Энн получила баснословные деньги, а именно – около 8 миллионов долларов, что тем самым сделало её короткую мальчишескую прическу самой дорогой в мире.
8. Первая леди Мейми Эйзенхауэр (15-25 $ в 50-е годы)
Первая леди Мейми Эйзенхауэр. | Фото: firstforwomen.com.
И в завершение списка самых дорогих причёсок во всём мире за все времена, мы не могли не упомянуть элегантную Первую леди Мейми Эйзенхауэр, которая стала законодательницей моды и розового цвета в Белом доме. Знаменитая Первая леди США, жена Дуайта Эйзенхауэра, в своё время сделала неочевидный и очень безрассудный на то время поступок. На дворе был расцвет 1950-х годов, когда девушки щеголяли своими кучерявыми волосами и стильно уложенными хвостами, и именно в это время Мейми решила полностью и кардинально изменить свой имидж. Поговаривают, что именно это решение сделало её самой известной женщиной в Америке, а также помогло спасти собственный брак. Что же такого сделала Мейми? По современным меркам – ничего особенного, всего лишь пригласила к себе парикмахера Элизабет Арден и попросила её отсечь свои роскошные волосы. Отмечается, что именно эта женщина стала законодательницей новой моды в Америке, создав новый вид прически, что позже приобрёл название «пони». Кроме того, она так любила свои новые волосы, что постоянно летала в Париж к Элизабет, чтобы та оказывала должный уход за ними. На сегодняшний день точно неизвестно, во сколько обошлась причёска Первой леди, потому что сумма варьируется от 15 до 25 долларов, но, с учётом постоянных полётов в Париж для её обновления, Мейми, вероятно, довелось выложить несколько сотен тысяч хрустящих зелёных купюр.
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