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Веры точка нет: Как новейшие технологии лишают людей полного доверия к СМИ


Информационная война бушует во всю.

Информационная война бушует во всю.

Современные технологии совсем скоро могут перевернуть мир в очередной раз. Развитие нейронных сетей, инструментов монтажа видео и компьютерной графики сделало возможным создание невероятно правдоподобных подделок, которые нанесут сокрушительный удар по доверию людей к средствам массовой информации.

Будет становится только хуже.

Будет становится только хуже.

 

В современном мире ценность и важность информации постоянно растут. В свете этого нет ничего удивительного в том, что именно сегодня, как никогда раньше до этого, информация играет роль оружия. Каждый день простые обыватели то и дело слышат о какой-то «информационной войне», которая гремит на просторах интернета, страницах газет, телевизионных каналах и других СМИ. Большой вклад в эскалацию этого «конфликта» внесли современные технологии. Последние разработки, так и вовсе могут уничтожить СМИ.
Технологии могут все.

Технологии могут все.

 

Несколько дней назад, одно популярное зарубежное издание вместе с режиссером Джордан Пил, опубликовало видеообращения экс-президента США Барака Обамы, в котором тот предупреждает пользователей об опасности поддельных видео и размышляет на тему потенциала фейковых новостей.

На самом деле, ничего из сказанного на видео экс-президентов, никогда не звучало из его уст.
Текст обращения произносит сам Джордан Пил. Все видео – высококачественная подделка, созданная благодаря использованию нейронной сети, а также приложений FakeApp и Adobe After Effects.
Перспективы пугают.

Перспективы пугают.

 

Джордан Пил заявил, что всегда знал, что такое возможно, однако он даже не мог подумать, что создание подобного фейка делается настолько легко с технической точки зрения. Подобный формат роликов даже получил собственное название – «дипфейк» (глубокая подделка). Такие видео получаются исключительно правдоподобными именно благодаря работе нейронной сети. Это не просто умелый монтаж и компьютерная графика.

Таким образом, совершенно очевидно, что дальнейшее развитие нейронных сетей приведет к падению уровня доверия к СМИ. Любопытно, что это уже не первая успешная попытка создания дипфейков. Ранее энтузиасты создали приложение, которое с высокой степенью правдоподобности заменяет лица порноактрис, на лица голливудских знаменитостей.

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Веры точка нет: Как новейшие технологии лишают людей полного доверия к СМИ

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Веры точка нет: Как новейшие технологии лишают людей полного доверия к СМИПодписаться на мой Instagram
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