Как стать лучшим собеседником: 12 важнейших коммуникативных навыков, которые помогут в общении

Общение - это важно.
Первые навыки общения дети получают ещё в раннем детстве, когда общаются со своими родителями и сверстниками. А потом дети попадают в школу, где учатся писать, читать, считать, говорить на иностранном языке. Но при этом формированию коммуникативных навыков в школе внимания уделяют очень мало, и часто уже взрослые люди строят отношения с коллегами, близкими и партнёрами на эмоциональном уровне. В этом обзоре мы раскроем несколько секретов, которые помогут избежать проблем в общении.
1. Выказывать сопереживание
Умение выказывать сопереживание.
Теодор Рузвельт сказал: «Людям все равно, сколько вы знаете, до тех пор, пока они не узнают, как вам это интересно». Эмпатия и сопереживание и делает людей людьми. Когда кому-то становятся небезразличны эмоции другого человека, то он перестает быть для него безликим незнакомцем. И любое общение будет лучше, если выявлять сопереживание.
Как этого добиться
Нужно попытаться «почувствовать, что чувствует собеседник». Когда кто-то рассказывает о свои проблемах, нужно попытаться понять его точку зрения, а не высказывать собственное суждение о том, правильно это или нет. Стоит задавать вопросы, чтобы лучше понять собеседника и по возможности поддержать его.
2. Разрешать конфликты
Умение разрешать конфликты.
Это умение примерно можно сравнить с сапером. Неконтролируемый конфликт может привести к непредсказуемым последствиям. Избегание конфликта вообще не является решением, поскольку человек будет «переваривать» разочарование и обиду в себе. Конфликт часто происходит в результате плохого общения. А чтобы разрешить такой конфликт, нужны лучшие коммуникативные навыки.
Как этого добиться
Нужно отвечать, но никогда не реагировать. Когда человек реагирует на конфликтную ситуацию, он позволяет эмоциям руководить своими словами и действиями. Нужно, чтобы противоположная сторона знала намерение своего собеседника выработать взаимоприемлемое решение.
3. Задавать «правильные» вопросы
Умение задавать «правильные» вопросы.
Чтобы быть лучшим собеседником, не стоит пытаться быть человеком, который всего знает правильные ответы. Вместо этого, стоит быть тем, кто задает правильные вопросы. Когда человек задает вопросы, он показывает, что готов участвовать в дальнейшем изучении темы. Он тем самым поощряет другую сторону делиться своими мнениями, стимулировать дискуссию и даже создавать новые идеи.
Как этого добиться
Стоит задавать вопросы, которые могут привести к интересным ответам. Общее правило: нужно задавать вопросы, на которые нельзя ответить простым «да» или «нет».
4. Эффективно вести переговоры
Умение эффективно вести переговоры.
Многие люди находят переговоры одним из самых сложных видов общения. Это также один из немногих навыков общения, которое в основном используется для максимизации личных интересов.
Как этого добиться
Нужно быть настойчивым, искать варианты и пытаться добиться беспроигрышного результата. В переговорах нужно быть настойчивым в том, чтобы просить то, что нужно, причем по максимуму (естественно, при этом нужно быть реалистичным). Обязательно нужно слушать, что говорит другая сторона и обращать внимание на подсказки относительно того, насколько она нуждается в том, что им готовы предложить. Всегда нужно иметь готовые проработанные варианты, если переговоры не удадутся, ведь другая сторона всегда может почувствовать уверенность или отчаяние собеседника.
5. Использовать проактивное слушание
Умение использовать проактивное слушание.
Это самое недооцененное умение, которое на самом деле может мгновенно сделать из человека лучшего собеседника. Наверняка, все когда-либо замечали, что, если человек много болтает, то он воспринимается как неискренний или ненадежный. И наоборот - когда человек является хорошим слушателем, его воспринимают, как терпеливого и такого, кому можно доверять. Когда человек говорит, он считает, что у него есть что-то ценное, чем он может поделиться, и он хочет быть услышанным. Если человека не слушают, то его самооценка получает удар.
Как этого добиться
Нужно выслушивать собеседника, будто он та текущий момент является самым важным в мире человеком. Также не стоит отвлекаться и высказывать свои суждения о том, что рассказывает собеседник. И основное — нужно слушать не только слова, но и эмоции.
6. Использовать язык тела
Умение использовать язык тела.
Мало кто знает, что почти 97% всех сообщений являются невербальными. Главным является не то, что человек говорит, а общий опыт, который люди извлекают из встречи с ним.
Как этого добиться
Нужно работать над тремя основными принципами хорошего языка тела: улыбка, зрительный контакт и рукопожатие. Улыбаться нужно «от всего сердца», при разговоре человеку нужно смотреть в глаза, а также обязательно стоит комбинировать улыбку, зрительный контакт с хорошим, крепким рукопожатием. Также стоит всегда сохранять расслабленную и уверенную позу.
7. Использовать «презентацию в лифте»
Умение использовать «презентацию в лифте».
В мире с дефицитом внимания крайне важно быть кратким, но незабываемым в своем сообщении. «Презентация в лифте» - это очень короткая презентация себя или своего предложения в течение не более 30 секунд.
Как этого добиться
Стоит попытаться выразить свою презентацию в одном предложении. Это не всегда легко, но стоит придумать что-то простое и запоминающееся. А затем нужно еще в одном предложении попытаться объяснить, как то, что презентуют, может принести собеседнику пользу, как ничто иное. Закончить же нужно четким призывом к действию — тому, которое ожидается от выступления.
8. Вдохновить других идеей
Умение вдохновлять других идеей.
Идея - один из самых мощных и «заразительных» элементов любого общения. Общая идея может укрепить общую связь, основанную на силе совместного воображения.
Как этого добиться
Стоит поделиться уникальной мыслью, которая может подпитывать воображение других. У всех есть идеи, но делиться стоит теми, которые освежают и вдохновляют.
9. Признание других
Умение признания других.
Признание кого-то представляет собой акт, позволяющий человеку узнать что-то хорошее о нем или ей. Это отличается от обычных комплиментов или лести. Разница заключается в намерении. При настоящем признании человек не пытается извлечь выгоду из этого жеста, и это сразу же почувствуется.
Как этого добиться
Нужно искать «что-то хорошее» в ком-то и объяснить ему то, как эта черта на самом деле замечательна. Также можно подмечать в человеке то, что ему особенно хорошо удается..
10. Уверенно выступать на публике
Умение уверенно выступать на публике.
Публичное выступление - один из самых больших страхов, которые люди испытывали во все времена. Тем не менее, благодаря его способности влиять на других людей и вдохновлять их, это одна из самых «мощных» форм общения. Стоит только вспомнить лучших ораторах в истории - Уинстона Черчилля, Мартина Лютера Кинга или Стива Джобса. Все они общались просто и убедительно, заставляя людей при этом чувствовать себя лучше.
Как этого добиться
Нужно подумать об одном человеке в аудитории, который должен услышать сообщение. Как и в большинстве коммуникативных навыков и стратегий, требуется сосредоточиться именно на получателе сообщения. И все получится.
11. Проектирование лидерства
Умение проектирования лидерства.
Лучшие лидеры - мастера искусства общения. Они стали лидерами, поскольку люди следуют за тем, кому они доверяют.
Как этого добиться
Стоит стремиться быть лидером, который «служит» своим последователям. Лидеры должны общаться по особому — они должны говорить четко и уверенно, подтверждать слова действиями и слушать обратную связь со своей аудиторией.
12. Создание аутентичности и доверия
Умение создания аутентичности и доверия.
Несмотря на то, что в общении есть много разнообразных практик, есть одно незаменимое правило: нужно быть верным себе. Люди будут доверять, если они почувствуют, что их собеседник - «настоящий» человек, который стоит того. Без доверия не может быть качественного общения.
Как этого добиться
Никогда не стоит пытаться быть тем, кем человек не является. Таким образом легко заслужить уважение людей. Также нужно быть честным относительно своих недостатков, делиться впечатляющим личным опытом, нести ответственность за свои слова и говорить с убежденностью.
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