В Германии соорудили самый высокий песочный замок

Выход к морю и доступ к прибрежному песку уже не имеют такого принципиального значения, как это было раньше, и это доказал немецкий город Дуйсбург, у которого как раз-таки этого самого выхода к морю-то и нет, но при этом здесь удалось возвести замок рекордсмен, который тут же (в минувшую пятницу) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый громадный замок, построенный из песка.







Размеры скульптуры действительно поражают — в высоту сооружение простирается на 16,68 метров, что делает хрупкую конструкцию невероятно величественной и большой.







Для постройки великана потребовалось 3500 т песка и более трех недель времени. Над замком трудились инженеры и дизайнеры из десяти стран мира, каждый из которых украсил строение элементом, определяющим архитектуру того или иного региона на Земле.







К сведению, это уже вторая попытка города завоевать титул. В прошлом году случился неприятный инцидент, команда была дисквалифицирована за попытку жульничества, так как участники использовали не только воду и песок, которые являются обязательными и единственными материалами для постройки. В этом году во время строительства тоже были некоторые проблемы — замок просто начал сыпаться, но благодаря вовремя сделанным изменениям в его дизайне, конструкцию все же удалось завершить.







Этим своим рекордом Дуйсбург нокаутировал 15,24-метровую песочную статую из Пури, Индия, которая завоевала звание самой высокой в феврале. И учитывая тот факт, что предыдущую постройку немцы обошли совсем на чуть-чуть, они прекрасно отдают себе отчет, что их рекорд не продержится долго и уже, вполне возможно, в скором будущем мы сможем увидеть что-то более высокое и помпезное.







Жители города и его администрация хотят сохранить строение до 29 сентября, поэтому, если вы будете с визитом в Германии, обязательно посетите Дуйсбург, чтобы сделать селфи с пока еще самым высоким замком из песка.















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