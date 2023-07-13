Жизнь в Помпеях: Свежая жирафятина, пешеходные переходы и другие особенности древнего быта

Древнеримский город Помпеи обычно вспоминают только в контексте извержения вулканов, обилия борделей и разнообразия «услуг» в них. Однако раскопки в Помпеях для археологов и историков были воистину бесценны, поскольку дают узнать гораздо больше об античном мире. И вот только несколько важных находок, сделанных в Помпеях.
Жители Помпей очень хорошо питались
Рентген обнаружил, что у помпейцев были очень крепкие, здоровые зубы — довольно редкая в те времена вещь. Анализ кухонных горшков и окаменевшего содержимого туалетов показал, что рацион помпейцев был очень разнообразным и включал в себя не просто много мяса — а даже мясо жирафов. Этих животных ещё живыми поставляли через море из Африки. Кроме того, помпейцы, конечно, ели свинину, птицу, яйца, рыбу, овощи, фрукты и разного рода злаки и бобовые.
Конечно, зубы становятся крепкими от питания. но остаются такими, только если за ними ухаживать. Вероятно, у помпейцев были похожие на современные представления о гигиене полости рта. Кроме того, в местной воде было много фтора, что помогало предотвращать развитие кариеса.
Останки жителей Помпей поражают своими хорошими зубами.
Этот город построили не римляне
Хотя умершие помпейцы были римлянами, их город изначально был заселён греками. Самые старые постройки и утварь определённо сделаны в древнегреческом стиле. Да и названия и Помпей, и соседнего Геркуланума, вероятно, имеют греческие корни: от героя Геракла и слова, означающего торжественное шествие (от этого слова произошло и русское выражение «с помпой»).
Тем не менее, город стоит на месте пяти поселений, и как минимум одно из них относилось к италийским коренным народам — оски (если вы знаете миф о похищении сабинянок, то сабиняне или сабины — это как раз оски). Кстати, из-за количества поселений, вошедших в Помпеи, есть версия, что название города восходит к оскскому слову «пять» — «пумпе». В таком случае греки были такими же захватчиками, как и, позже, римляне.
До римлян город захватывали также этруски, и перезавоёвывали оски из племени самнитов. В общем, спокойно городу не жилось и одно в его истории ясно точно — его основали не римляне.
Фреска, изображающая похищение Европы.
Вилла мистерий
Археологические и письменные источники оставили гораздо больше описаний каких-либо чисто мужских религиозных обрядов, чем женских — вторые были более закрытыми. Но при раскопках Помпей нашли виллу, одна из комнат которой была полностью покрыта фресками, наглядно показывающими этапы некой инициации внутри чисто женского сообщества.
По фрескам ясно, что в начале обряда инициируемая должна была принести некое ритуальное блюдо, разоблачиться, перетерпеть порку, получить медицинскую помощь. Всё это, похоже, делалось перед свадьбой. Центральный момент инициации остаётся неясным, поскольку изображён символически, в виде путешествия испытуемой в мир, полный богов и волшебных существ. Интересно, что главный в этом мире — не Юпитер, а некая женщина на троне, возможно, мать Диониса (он тоже изображён на этих фресках). Ясно зато, что во время если не всей, то части инициации помощницы танцевали с цимбалами, возможно, вгоняя тем самым испытуемую в полутрансовое состояние.
Одна из фресок с Виллы мистерий.
Помпейцы обожали тухлую рыбу и предпочитали покупать готовую пищу
Как и все римляне, помпейцы любили соус гарум, который делался из растёртой с морской водой и выдержанной много дней на жаре рыбьей требухи. Его добавляли чуть не во все блюда. Притом у помпейцев были все возможности есть только свежие рыбные блюда — им просто нравился вкус этого соуса.
Во многих помпейских домах не было кухни — в городе была хорошо развита сеть заведений, которых мы назвали бы кафе, столовыми и ресторанами. Люди или приходили туда есть, или посылали туда невольников за обедами. За качеством еды, похоже, был определённый надзор — так, все пекарни обязаны были ставить клейма на свои хлеба (обычно такое требование появляется именно там, где власти хотят быстро понять, чьей едой потребители отравились — то есть там, где выдвигаются общие требования к качеству пищи).
Ресторанчики Помпей назывались термпополиями и продавали заранее приготовленные блюда.
Помпеи делали деньги не только на секс-туристах
Хотя большой доход городу приносили и в самом деле его лупанарии, Помпеи жили ещё и своими ремёслами. Например, в городе было 13 цехов по обработке шерсти, 7 прядильных и ткацких мастерских, 9 красильных.
В валяльных цехах также брали заказы на стирку одежды — там её собирали в чаны, заливали смесью из воды и мочи, и всё это ногами топтали и месили рабы-фуллоны (процесс даже сравнивали с танцем). Моча нужна была не свежая, а отстоявшаяся на тепле пару недель. Затем вещи полоскали в большом количестве воды, сушили и отглаживали. Для туник была своя отдельная технология глажки, которая позволяла формировать красивые складки-заломы.
Весь этот процесс археологи восстановили не только по остаткам самого производства, но и по фрескам, изображающим и стирку, и производство. Зачем помпейцы с такой любовью зарисовывали рабочие процессы, не совсем ясно, но потомки им благодарны.
Кроме одежды, в Помпеях делали также дорогие украшения и разного рода бытовые вещи, вроде посуды. Вообще уровень, с которым выполнены детали быта, такие, как железные петли дверей, водопроводные краны и много другое, породил криптотеорию о том, что на самом деле Помпеи погибли только в шестнадцатом веке. Не могли же люди в простынках развивать ремёсла до того, как изобретут себе шубу на пуговицах!
Сушка белья.
В Помпеях был водопровод и пешеходные переходы
Поскольку Помпеи стоят на месте, где очень мало чистой питьевой воды, туда провели водопровод из-за города. По свинцовым трубам вода поставлялась в общественные фонтаны, откуда её брали жители победнее, и в дома богачей. Кроме того, в каждом дворе были специальные ёмкости для сбора дождевой воды — имплювии.
Улицы Помпей были устроены очень продуманно. Поскольку в городе было оживлённое движение повозок со впряжёнными лошадьми и волами, то мостовая были залита нечистотами. Поэтому по бокам улиц проходили приподнятые над мостовой тротуары, где спокойно и без опаски быть задавленными ходили жители и гости города.
Перейти же улицу можно было по пешеходному переходу, выложенному из продолговатых камней так, что он выглядел очень похожим на современную «зебру». Эти камни не только высовывались из грязи — их расположение было просчитано так, чтобы колёса местных повозок спокойно между ними проходили. Вероятно, такое расположение переходных камней также делало невозможным проезд по улицам колесниц противника в случае войны.
Пешеходный переход в Помпеях.
Текст: Лилит Мазикина.
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